Nintendo Switch: Die neuen Bundles mit Switch Sports & Animal Crossing sind erstaunlich günstig

Im Oktober kommen neue Bundles mit der Nintendo Switch - und die sind sogar recht günstig.

Am 20. Oktober erscheinen neue offizielle Bundles mit der Nintendo Switch und der Nintendo Switch Lite. Die normale Switch werdet ihr zusammen mit Nintendo Switch Sports bekommen können, die Switch Lite wird es mit Animal Crossing: New Horizons in zwei verschiedenen Designs geben. Bei MediaMarkt könnt ihr jetzt bereits vorbestellen:

Für Bundles sind die Preise erstaunlich günstig. Immerhin ist das Nintendo Switch Sports Bundle damit keinen Cent teurer als die UVP der Konsole einzeln ohne irgendwelche mitgelieferten Extras. Bei den Bundles mit der Switch Lite sind es auch nur 10€ mehr. Für Animal Crossing: New Horizons ist das ein geringer Aufpreis.

Übrigens könnt ihr auch bei Amazon bereits sowohl das Nintendo Switch Sports Bundle als auch das Switch Lite Animal Crossing Bundle vorbestellen. Die Preise sind dort bislang allerdings wesentlich höher. Wir nehmen deshalb an, dass es sich lediglich um Platzhalter handelt. Durch die Preisgarantie, die Amazon und MediaMarkt bieten, zahlt ihr automatisch den günstigeren Preis, falls ihr jetzt vorbestellt und die Konsole vor dem Release noch günstiger wird.

Was genau bieten die neuen Switch-Bundles?

Das Bundle mit Nintendo Switch Sports liefert nicht nur Spiel, Konsole und Beingurt, sondern auch noch drei Monate Nintendo Switch Online.

Spiele vorinstalliert: Die Spiele werden bei allen drei Paketen nicht als physische Version mitgeliefert und anders als bei früheren Bundles bekommt ihr auch keinen Download-Code. Stattdessen sind sie bereits auf der Konsole vorinstalliert. Diesem Umstand haben die Bundles vermutlich ihren günstigen Preis zu verdanken, da Nintendo so sicherstellen kann, dass die Spiele nicht einzeln weiterverkauft werden können.

Beingurt und Nintendo Switch Online: Das Bundle mit der normalen Switch enthält neben Nintendo Switch Sports auch noch den Beingurt sowie drei Monate Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online. Den Abodienst braucht ihr in ersten Linie für den Online-Multiplayer, er bietet aber auch viele Extras wie Zugriff auf Dutzende NES- uns SNES-Klassiker. Bei der Konsole selbst handelt es sich um das Standard-Design mit rotem und blauem Joy-Con Controller.

Das Bundle mit der Switch Lite und Animal Crossing könnt ihr in zwei verschiedenen Farben bekommen.

Spezielles Animal-Crossing-Design: Bei den Switch Lite-Bundles werden neben Animal Crossing keine weiteren Extras mitgeliefert. Dafür bekommt ihr die Konsole hier in besonderen Designs: Sowohl die türkisgrüne Timmy & Tommy Aloha Edition als auch die pinke Isabelle Aloha Edition sind auf ihrer Rückseite mit weißen Blättern verziert. Außerdem haben die beiden Konsolen einen zusätzlichen Animal-Crossing-Button. Was genau der tut, ist noch nicht bekannt. Die Vermutung liegt nahe, dass er das Spiel startet.

Weitere interessante Neuerscheinungen und auch günstige Angebote rund um Gaming, Technik und Entertainment findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: