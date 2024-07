Ein kleines Gadget lässt meine Controller einige Jahre länger halten und es kostet nicht mal 10€!

Von Splatoon bis Pokémon finden Nintendo-Fans eine riesige Auswahl an Controller-Kappen.

Vor 5 Jahren habe ich ein Experiment gestartet: Mein Freund und ich hatten beide einen brandneuen Nintendo Switch Pro Controller. Er schwört auf Stick-Kappen auf jedem seiner Controller und ich habe bis heute darauf verzichtet - "So einen Mist brauche ich nicht". Jetzt, 5 Jahre später, ist auf jedem meiner neuen Controller als erstes eines: Stick-Kappen. Das hat einen einfachen Grund.

Praktischer Controller-Schutz wird zum trendigen Accessoire

Der Controller meines Freundes sieht aus wie am ersten Tag. Wir gehen zwar beide gut mit unseren Controllern um und reinigen sie regelmäßig, aber meine Sticks sind vom vielen Splatoon spielen deutlich abgenutzter und ich finde immer weniger Halt für eine perfekte Squid Dodge Roll.

Mittlerweile frustriert mich dieser Anblick so sehr, dass ich mir in Vorbereitung auf die Switch 2 sogar einen neuen Controller zulegen möchte. So oder so sind jetzt Stick-Kappen im Splatoon Stil auf meinem Controller und seitdem hat mein Stick wieder Grip und man muss nicht mehr auf den abgenutzten, hässlichen Kahlschlag schauen.

Pokémon, Zelda, Splatoon: Nintendo-Fans haben reichlich Möglichkeiten ihre Switch zu gestalten

Mittlerweile sind Controller-Caps so beliebt, dass aus dem praktischen Gadget ein modisches Accessoire geworden ist. Die kleinen Käppchen sind eine günstige Möglichkeit, eurem Controller oder Handheld wie Switch, Steam Deck und Co. eine persönliche Note zu verleihen. Angenommen, ihr seid ein großer Splatoon-Fan wie ich, dann gibt es für die Switch und den Pro Controller zum Beispiel Splatoon Controller Caps.

Die Controller-Kappen von MatoSan sind besonders hochwertig und haben sich gute Amazon-Bewertungen verdient!

Ihr habt Hunderte von Stunden vor eurer Konsole verbracht, um Zelda: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom zu spielen? Auch für diese Leidenschaft gibt es die passenden Controller-Caps. Und wer lieber mit dem Xbox- oder Playstation-Controller spielt, findet auch dafür den passenden Controller-Schutz.

Controller Stick Caps gibt es in dutzenden verschiedenen Ausführungen, die für mich das Spielerlebnis verbessert haben, den Controller schonen und sauber halten und vor allem: den Controller zu etwas ganz Besonderem machen.

Es ist einfach ein tolles Gefühl, den eigenen Controller oder die Nintendo Switch individuell zu gestalten und das für gerade mal 10€. Mehr kosten die kleinen Käppchen selten und bieten dafür meiner Meinung nach eine Menge Mehrwert.