Switch-Controller + Headset für 27,99€: Offizielles Mario Bundle im Amazon-Angebot abstauben!

Schickes Bundle für Nintendo Switch: Der offiziell lizenzierte Mario-Controller von PDP mit dem dazu passenden Headset.

Bei Amazon könnt ihr gerade ein tolles und vor allem stilvolles Bundle für Nintendo Switch richtig günstig bekommen: Es gibt stolze 53 Prozent Rabatt auf den offiziell lizenzierten Mario Controller von PDP und das farblich dazu passenden Headset! Der Preis sinkt somit auf nur 27,99€ (UVP: 59,99€). Günstiger war das Paket laut Vergleichsplattformen bislang noch nie zu haben. Hier geht’s zum Angebot:

Amazon macht keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gilt. Der Preis kann sich also jederzeit wieder ändern.

Was bietet das Mario-Bundle für Nintendo Switch?

Gute Qualität bei Sticks und Buttons: Der Mario-Controller des renommierten Hardware-Herstellers PDP, der schon lange offiziell lizenziertes Zubehör für Nintendo Switch und Xbox herstellt, kann zwar nicht ganz mit dem teureren Nintendo Switch Pro Controller mithalten. Trotzdem erledigt er problemlos seinen Job: Buttons und Sticks funktionieren zuverlässig und präzise, hier gibt es keinen Grund zu klagen.

Mit den Extra-Tasten auf der Rückseite und dem Headset-Anschluss bietet der Mario-Controller auch Vorteile, die ihr beim Nintendo Switch Pro Controller nicht findet.

Vor- & Nachteile: Mit ein paar Nachteilen müsst ihr bei dem günstigen Preis aber natürlich rechnen. Der wohl größte ist, dass es sich um einen kabelgebundenen Controller handelt. Außerdem fehlen Bewegungssteuerung und NFC zum Einlesen von Amiibos. Dafür verfügt das Gamepad über zwei programmierbare Extratasten auf der Rückseite, einen 3,5-mm-Audio-Anschluss für das Headset und eine austauschbare Frontschale.

Beim Klang gute Preis-Leistung: Auch beim Headset müsst ihr mit einem Kabel leben, dafür ist die Klangqualität jedoch besser als bei vielen deutlich teureren Wireless Headsets. Allzu hohe Erwartungen solltet ihr an die mit 40-mm-Treibern ausgerüsteten Hörer zwar trotzdem nicht haben, aber für den Preis geht der Sound völlig in Ordnung. Praktisch: Wenn ihr das Headset in Kombination mit dem Mario-Controller verwenden, könnt ihr die Lautstärke über das Steuerkreuz einstellen.

Weitere günstige Angebote rund um Gaming, Technik & Unterhaltung findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: