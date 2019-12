Keine Überraschungen: Die 25 häufigsten Nintendo Switch-Downloads 2019

Das Ende des Jahres ist fast hier und alle Blicken zurück auf 2019. Dazu gehört auch Nintendo, die nun die am häufigsten heruntergelandenen Switch-Spiele des Jahres veröffentlicht haben. Große Überraschungen sollte die Liste aber für niemanden bieten – abgesehen vielleicht davon, dass Pokémon Schwert & Schild es nicht in die Top 5 geschafft haben.

Fortnite gewinnt den Download-Battle Royale

Der Siegeszug von Fortnite endet auch nicht im eShop der Nintendo Switch. Das Free to Play-Spiel konnte sich sogar gegenüber Swich-Exklusivtiteln wie Pokémon, Fire Emblem und Link's Awakening durchsetzen. Das dürfte allerdings keine große Überraschung sein, schließlich ist das Battle Royale-Spiel weiterhin sehr beliebt und noch dazu kostenlos im Gegensatz zu den meisten anderen Spielen auf der Liste

Eine schöne Überraschung (zumindest im kleinen Rahmen) ist allerdings, dass auch einige Indie Games vertreten sind: So konnten sich unter anderem Cuphead und Untitled Goose Game einen Platz in den Top 5 sichern. Aber auch Hollow Knight und Undertale sind in den Top 25 vertreten.

Die 25 häufigsten Spiele-Downloads 2019 auf Nintendo Switch:

Fortnite Super Smash Bros. Ultimate Minecraft Cuphead Untitled Goose Game Pokemon Sword Fire Emblem: Three Houses NBA 2K19 New Super Mario Bros. U Deluxe Dragon Ball FighterZ Pokemon Shield Super Mario Maker 2 Overcooked! 2 Hollow Knight The Legend of Zelda: Link's Awakening Luigi's Mansion 3 Cadence of Hyrule Super Mario Party Final Fantasy VII Dragon Ball Xenoverse 2 Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order Undertale Crypt of the NecroDancer Warframe Mortal Kombat 11

Kein Indikator auf Verkaufszahlen

Diese Liste sagt übrigens nichts über die allgemeinen Verkaufszahlen aus, denn Nintendo ist weiterhin stark getrieben von physischen Verkäufen.

Das zeigt sich beispielsweise am eher "schwach" platzierten Pokémon Schwert & Schild, das allerdings bereits am Startwochenende sechs Millionen Mal verkauft wurde. Damit gehört das Spiel zu den sich am schnellsten verkaufenden Nintendo Switch-Spielen.

Free to Play-Spiele wie Fortnite oder Warframe hingegen sind kostenlose Downloadtitel, daher dürfte die hohe Platzierung der beiden keine große Überraschung sein.

Seid ihr überrascht von der Liste oder entspricht sie euren Erwartungen?