Pokémon Schwert & Schild legt trotz viel Kritik Rekord-Start hin

Pokémon Schwert und Schild hat sich am Startwochenende insgesamt schon über sechs Millionen Mal verkauft. Damit gehört das Spiel zu den sich am schnellsten verkaufenden Nintendo Switch-Spielen. Der Launch stellt außerdem den bisher erfolgreichsten Launch aller Pokémon-Spiele dar, zumindest im Hinblick auf den Umsatz.

Trotz Kontroversen: Pokémon Schwert & Schild-Launch bricht Rekorde

Nintendo freut sich: Allein in den USA wurde Pokémon Schwert und Schild an den ersten beiden Tagen nach Release stolze zwei Millionen Mal verkauft. Weltweit waren es am Launch-Wochenende laut Nintendo (via Polygon) insgesamt sogar über sechs Millionen verkaufte Kopien.

Rekorde gebrochen: Pokémon Schwert und Schild zählt damit offiziell zu den sich am schnellsten verkaufenden Nintendo Switch-Spielen aller (bisherigen) Zeiten. Die Zahlen brechen offenbar Nintendo-Rekorde: Schwert und Schild ist das Pokémon-Spiel, das bisher den meisten Umsatz mit seinem Launch generiert hat.

Trotz Kritik. Selbst die laute Minderheit der wütenden Pokémon-Fans konnte offensichtlich den Erfolg des Spiels nicht verhindern. Einige Pokémon-Trainer waren nach Leaks und Ankündigungen unzufrieden mit Entscheidungen der Entwickler.

Zum Beispiel stößt der mehr oder weniger unvollständige Pokédex bei manchen Spielern auf wenig Gegenliebe. Auch das Design bestimmter Pokémon beziehungsweise deren Animationen wurden von Stimmen im Netz vorab kritisiert. Die Boykott-Aufrufe konnten dem Erfolg von Pokémon Schwert und Schild aber nicht schaden, wie wir jetzt sehen.

Unseren Test zu Pokémon Schwert und Schild findet ihr hier, eine Übersicht zu allen Tipps und Guides haben wir ebenfalls.

