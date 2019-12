Die besten Switch-Spiele 2018/2019 - Unsere Top 10 Games

Die Nintendo Switch ist immer noch extrem erfolgreich, nach dem anfänglichen Spielemangel im Launch-Zeitraum erscheinen nun fast täglich neue Titel im eShop.

Um einen schnellen Überblick über die besten Switch-Games zu bekommen, gibt es diese Topliste.

Die Regeln für die Topliste: Im Folgenden konzentrieren wir uns aber auf dieses Jahr. Hier findet ihr auf einen Blick die Top 10 Switch-Spiele von 2018 und 2019 mit den höchsten GamePro-Wertungen.

Die Wertungen geben zugleich die Reihenfolge vor. Bei gleicher Wertung steigt das jüngere Spiel höher in der Liste ein. DLCs und Erweiterungen werden in dieser Liste nicht berücksichtigt, außerdem handelt es sich nicht ausschließlich um Exklusivtitel.

Letztes Update dieser Liste: 20.12.2019

Änderungen:

-

10. Mortal Kombat 11 - Wertung: 88

Genre: Beat 'em Up

Release-Datum: 23.04.2019

Darum geht's: Ganz in der Tradition älterer Mortal Kombat-Teile gebt ihr euch in Mortal Kombat 11 mit unterschiedlichen Kämpfern ordentlich auf die Mütze. Im Gegensatz zu anderen Genrevertretern geht es allerdings bei MK deutlich rabiater und blutiger zur Sache.

Das ist das Besondere: Mit den Fatal Blows führt Mortal Kombat 11 eine Evolution der X-Ray-Moves ein, mit denen ihr den Gegnern einen ordentlichen Teil der Energieleiste abziehen könnt. Außerdem könnt ihr die Kämpfer nun individualisieren und mit Augmentationen ausstatten.

Empfehlenswert für Fans von: Mortal Kombat und Beat 'em Ups.

9. Fire Emblem: Three Houses - Wertung: 88

Genre: Rundenstrategie

Release-Datum: 26.07.2019

Darum geht's: In Fire Emblem: Three Houses kommen wir als Lehrer an eine prestigeträchtige Militärakademie, die genau in der geografischen und politischen Mitte zwischen drei mächtigen Reichen steht. Die drei Länder finden sich als blaue Löwen, goldene Hirsche und schwarze Adler in der Akademie wieder, und es ist an uns, eins der Häuser auszuwählen und dessen Schüler bestmöglich auszubilden.

Das ist das Besondere: Das erste Switch-Fire Emblem schafft einen nahezu perfekten Spagat zwischen der sozialen Komponente - Gespräche mit den Charakteren gehören zu euren wichtigsten Aufgaben - als auch strategisch herausfordernden Kämpfen. Eine Mischung, die ihr so wohl nirgendwo sonst bekommt.

Empfehlenswert für Fans von: Fire Emblem und Rundenstrategiespielen

8. Astral Chain - Wertung: 88

Genre: Action-Rollenspiel

Release-Datum: 30. August 2019

Darum geht's: Die Menschheit steht in Astral Chain kurz vor der endgültigen Vernichtung. Denn die riesigen Chimera, Wesen aus einer anderen Dimension, greifen den letzten Rückzugsort an und verwandeln jeden, den die berühren, in ihresgleichen. Die Astral Chain sind die letzte Hoffnung.

Das ist das Besondere: Mithilfe einer Kette - eben jener namensgebenden Astral Chain - könnt ihr die Chimera gefügig machen und für euch einsetzen. In den Kämpfen steuert ihr dementsprechend zwei Charaktere, müsst Gegner beispielsweise einkreisen oder Spezialattacken vom Stapel lassen. Im Vergleich zu anderen Platinum Games-Spielen ist das Tempo von Astral Chain etwas geringer.

Empfehlenswert für Fans von: Platinum Games-Spielen

7. Celeste - Wertung: 90

Genre: Jump&Run

Release-Datum: 25. Januar 2018

Darum geht's: Celeste ist ein anspruchsvoller 2D-Plattformer, in dem ihr durch mit Fallen gespickte Levels rennt, hüpft und klettert. Es geht darum, einen hohen Berg zu besteigen. Auf dem Weg zur Spitze bekommt ihr es mit stets neuen Herausforderungen zu tun.

Das ist das Besondere: Der Dash-Move will gemeistert werden, um tödlichen Stacheln, Abgründen oder Gegnern zu entgehen. Celeste ist extrem abwechslungsreich und angenehm ansoruchsvoll.

Empfehlenswert für Fans von: Fordernden 2D-Jump&Runs wie Super Meat Boy, Shovel Knight und TowerFall: Ascension.

6. Okami HD - Wertung: 90

Genre: Action-Adventure

Release-Datum: 09. August 2018

Darum geht's: Okami HD is eine optisch aufgebohrte Neuauflage des hochgelobten Action-Adventures Okami. Als Wolfsgottheit Amaterasu befreien wir ein japanisch angehauchtes Fantasyreich vor einer dunklen Bedrohung.

Das ist das Besondere: Wir steuern den Wolf in der Welt und in Kämpfen direkt, häufig kommt aber auch der magischen Pinsel zum Einsatz. Mit ihm zeichnen wir Gegenstände direkt in die von japanischen Sumi-E-Gemälden inspirierte Landschaft.

Empfehlenswert für Fans von: Action-Adventures, der japanischen Kultur und Spielen, die aus dem Einheitsbrei herausstechen.

Auf der nächsten Seite geht es weiter mit den Plätzen 5 bis 1 der besten Switch-Spiele 2018 und 2019.