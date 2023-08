Switch-Exklusivhit für nur 24,99€: Dieses Mario-Spiel gibt’s jetzt zum Schnäppchenpreis

Den Taktikhit Mario + Rabbids: Sparks of Hope könnt ihr euch gerade günstig im Angebot schnappen.

Bei MediaMarkt könnt ihr jetzt den erst Ende 2022 erschienenen Exklusivhit Mario + Rabbids: Sparks of Hope für Nintendo Switch günstig im Angebot bekommen. Für die Standardversion des ursprünglich zum Vollpreis erschienenen Taktikspiels bezahlt ihr nur noch 24,99€ - ein sehr guter Preis für ein exklusives Switch-Spiel, vor allem für eines mit Mario in der Hauptrolle:

Alternativ könnt ihr auch die Mario + Rabbids: Sparks of Hope Gold Edition günstig abstauben, die neben dem Hauptspiel und einem Paket mit kosmetischen Gegenständen den Season Pass beinhaltet. Dieser bietet zusätzliche Missionen und Story-Inhalte sowie einen neuen Charakter für euer Team. Für die Gold Edition zahlt ihr jetzt nur noch 42,99€:

Beide Angebote könnt ihr übrigens ebenfalls bei Saturn finden. Kurzzeitig war auch Amazon mit den Deals mitgezogen, dort ist das Spiel in beiden Versionen aber leider bereits ausverkauft. Bei MediaMarkt und Saturn solltet ihr vermutlich ebenfalls besser nicht zu lange mit dem Kauf zögern, wenn ihr noch ein günstiges Exemplar ergattern wollt. Andererseits besteht auch die Chance, dass Amazon nochmal für Nachschub sorgt.

Was ist Mario + Rabbids: Sparks of Hope?

Taktik wie bei XCOM, aber bunt: Mario + Rabbids: Sparks of Hope ist wie der Vorgänger Mario + Rabbids: Kingdom Battle ein knallbuntes Rundentaktikspiel, das spielerisch stark an Titel wie XCOM erinnert. Ihr zieht also mit einem kleinen Team an Charakteren in die Kämpfe und müsst sowohl Deckungsmöglichkeiten als auch die individuellen Fähigkeiten eurer Teammitglieder klug ausnutzen. Für besonderen taktischen Tiefgang sorgt, dass sich viele dieser Fähigkeiten kombinieren lassen.

Niedliche Sparks & komplexe Skilltrees: Diesmal vereinen Mario und seine Freunde ihre Kräfte mit den vorlauten Rabbids aus dem Hause Ubisoft, um den Sparks beizustehen. Dabei handelt es sich um niedliche, sternförmige Wesen, die euch im Kampf unterstützen können. Neu im Vergleich zum Vorgänger ist zudem das deutlich komplexere Charakterentwicklungssystem mit eigenen Skilltrees für jedes eurer Teammitglieder.

