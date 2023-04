Nintendo Switch: Zubehör-Set für Konsole und Joy-Con Controller 36% günstiger bei Amazon im Angebot

Das Orzly Geek Pack für Nintendo Switch gibt es jetzt bei Amazon 36 Prozent günstiger.

Bei Amazon bekommt ihr gerade mit dem Orzly Geek Pack ein umfangreiches Zubehörpaket für Nintendo Switch zu einem günstigen Preis: Dank 36 Prozent Rabatt im Vergleich zur UVP bezahlt ihr nur noch 44,99€ (UVP: 69,99€). Das ist auch deswegen ein guter Deal, weil das Bundle selbst zum Normalpreis recht günstig ist. Wir haben nachgeschaut, was die enthaltenen Artikel beim Einzelkauf kosten würden, und sind dabei auf einen Gesamtwert des Bundles von rund 120€ gekommen.

Das Paket ist in erster Linie für die normale Nintendo Switch gedacht. Die allermeisten Gegenstände sind zwar auch problemlos mit der Nintendo Switch OLED verwendbar. Ihr seid in diesem Fall aber besser beraten, ein kleines bisschen mehr (nämlich 46,06€) für das spezielle Zubehör-Bundle für Switch OLED zu bezahlen. Bei diesem ist zum Beispiel der Bildschirmschutz an die Größe des OLED-Displays angepasst. Für die Nintendo Switch Lite ist leider keines der beiden Bundles geeignet.

Das bietet das Orzly Zubehör-Set für Nintendo Switch

Das Orzly Geek Pack für Nintendo Switch hat für seinen Preis eine Menge zu bieten.

Das Paket beinhaltet eine ganze Reihe nützlicher Kleinigkeiten für die Nintendo Switch. Darunter finden sich beispielsweise Artikel, die dem Schutz der Konsole und ihres Display dienen, sowie Zubehör für die Joy-Con Controller, etwa Lenkräder und eine Ladestation, die allein schon circa 15 bis 20€ wert ist. Hier die komplette Liste aller Bundle-Inhalte:

Tragetasche

Bildschirmschutz (2x)

Joy-Con-Lenkräder (2x)

Joy-Con-Griffe (2x)

Ladestation für Joy-Cons und Pro Controller

Grip-Hülle für Switch

Grips für Analogsticks (6x)

Standfuß

Box für Spiele-Cartridges

In-Ear-Kopfhörer

USB-Kabel

Touchpen

Amazon macht bislang übrigens keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gültig ist. Da er also jederzeit wieder verschwinden kann, solltet ihr euch mit eurer Kaufentscheidung besser nicht allzu viel Zeit lassen.

