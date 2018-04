Nintendo Switch - Hacker baut Spielstand-Sicherung ein, braucht nur zwei Wochen

Die Nintendo Switch lässt uns unsere Spielstände nicht als Backup in der Cloud oder zum Beispiel auf dem PC speichern. Das bedeutet, dass im schlimmsten Fall unser Savegame verloren geht, sollten wir die Daten verlieren. Der Hacker Bernardo Giordano entwickelt gerade einen Spielstand-Manager, der das Problem lösen soll. Er hört auf den Namen Checkpoint und stellt die Weiterentwicklung des entsprechenden Programms für den 3DS dar. Bernardo Giordano verbirgt sich auch hinter dem Pokémon-Savegame-Manager PKSM.

Die frohe Botschaft hat der Entwickler ursprünglich via Twitter verbreitet. Eigentlich sollte die neue Checkpoint-Version im Lauf des Jahres auf Github veröfentlicht werden. Der entsprechende Tweet wurde mittlerweile allerdings wieder gelöscht und durch ein weiteres Statement ersetzt. Darin heißt es, dass Checkpoint möglicherweise – und sogar wahrscheinlich – nie veröffentlicht werde. Bernardo Giordano hoffe auf eine offizielle Möglichkeit, Backups von Spielständen zu erstellen.

Looks like lots of people are following me recently because of my last tweet. Of course, I may (probably) end up never releasing Checkpoint. I hope some official ways to backup saves come in the future, in order for everyone to use such feature.