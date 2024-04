Switch-Hit im Angebot: Schnappt euch eines der besten Spiele aus 2023 jetzt günstig bei Amazon!

Mit Metroid Prime Remastered für Nintendo Switch bekommt ihr einen der Top-Hits des Jahres 2023 günstig.

Bei Amazon gibt es gerade eines der am höchsten bewerteten Spiele des Jahres 2023 günstig im Angebot: Metroid Prime Remastered, das auf Metacritic bei beeindruckenden 94 Punkten liegt, kostet jetzt nur noch 28,40€! Für ein Spiel, das exklusiv für Nintendo Switch erschienen und erst ein Jahr alt ist, ist das ein sehr guter Preis. Hier geht’s zum Deal:

Ein offizielles Ablaufdatum für das Angebot gibt übrigens es nicht, der Preis kann sich also jederzeit wieder ändern.

Metroid Prime Remastered für Switch: Was bietet die Neuauflage?

1:18 Metroid Prime Remastered im Gameplay-Trailer

Bei Metroid Prime Remastered handelt es sich um die Switch-Neuauflage des ursprünglich 2002 für den GameCube erschienenen Klassikers. Das Remaster bietet vor allem grafisch starke Verbesserungen wie eine höhere Auflösung, detaillierte Texturen und neue Effekte, die für einen zeitgemäßen Look sorgen. Aber auch die Steuerung wurde überarbeitet, sodass Metroid Prime sich auf der Switch noch komfortabler spielt als im Original.

Am Gameplay hat sich glücklicherweise nicht viel geändert: Metroid Prime ist kein 2D-Platformer wie frühere Metroid-Spiele oder das für Switch erschienene Metroid Dread, sondern eine Mischung aus First-Person-Shooter und Erkundungsspiel. Dem klassischen Metroidvania-Leveldesign mit seinen verschachtelten Leveln und seinen kleinen Rätseln bleibt Metroid Prime trotzdem treu.

Wie immer in den Metroid-Spielen schlüpft ihr in die Rolle der Kopfgeldjägerin Samus Aran. Diese ist mit einer Menge futuristischer Waffen und Geräte ausgerüstet und kann sich zudem zu einem Ball zusammenrollen und so kleine Durchgänge passieren. Neue Ausrüstung bekommt ihr, indem ihr die riesigen Bossgegner besiegt.

Eure Aufgabe ist es, mehr über eine Gruppe von Weltraumpiraten herauszufinden, die angeblich gefährliche Experimente anstellt. Dazu erkundet ihr den fremden Planeten Tallon IV. Durch Scannen erfahrt ihr mehr über eure Umgebung, die Geschichte und sogar über die Schwachstellen eure Feinde.

Ihr wollt noch mehr günstige Schnäppchen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung finden? Dann schaut auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbei oder werft einen Blick auf diese Artikel: