Switch-Konkurrent im Angebot: Der Gaming-Handheld Asus ROG Ally ist jetzt 300€ günstiger als zum Release!

Der Gaming-Handheld Asus ROG Ally bietet sehr viel mehr Leistung als Nintendo Switch oder Steam Deck.

Lust darauf, AAA-Spiele auch unterwegs in hoher Qualität zu spielen? Dann seid ihr mit dem Gaming-Handheld Asus ROG Ally auf jeden Fall besser dran als mit der Nintendo Switch oder dem Steam Deck. Die Version mit dem besonders mächtigen Z1 Extreme-Chipsatz bekommt ihr durch den heute gestarteten Black Week Sale bei MediaMarkt aktuell zum Schnäppchenpreis:

Für den leistungsstarken Gaming-Handheld bezahlt ihr jetzt nur noch 499€. Somit spart ihr 200€ im Vergleich zum aktuellen UVP und 300€ im Vergleich zu den 799€, die diese Version des Asus ROG Ally zum Release im Jahr 2023 noch gekostet hat – ein absoluter Top-Deal! Der Black Week Sale läuft noch bis zum 28. November, einzelne Angebote könnten aber natürlich schon früher ausverkauft sein.

Besser als Nintendo Switch? Das kann der Asus ROG Ally Gaming-Handheld

Der Asus ROG Ally ist ein kompakter Gaming-PC und unterstützt Steam ebenso wie den Xbox Game Pass für PC.

Der Gaming-Handheld Asus ROG Ally ist im Grunde keine Konsole, sondern ein sehr kompakter Gaming-PC, mit dem ihr auf alle üblichen Spieleplattformen wie Steam, Epic, GOG oder auch den Xbox Game Pass für PC zugreifen könnt. Falls ihr euch ohnehin schon am PC eine Spielebibliothek aufgebaut habt, müsst ihr also nicht nochmal von vorn anfangen, anders als bei der Switch.

Da der Asus ROG Ally mit Windows 11 läuft, könnt ihr mit ihm auch so ziemlich alles andere machen, was man mit einem PC tun kann. Ihr könnt also beispielsweise Filme schauen, Musik hören und das Internet durchstöbern. Selbst als Arbeitsgerät taugt er, wenn ihr eine Tastatur anschließt. Ihr könnt ihn übrigens auch mit einem Monitor oder Fernseher verbinden, falls ihr mal einen größeren Bildschirm wollt.

Selbst große AAA-Spiele wie Hogwarts Legacy bieten auf dem Asus ROG Ally eine gute Performance.

Der Asus ROG Ally bietet mit AMD Z1 Extreme CPU, Radeon RDNA 3 Grafikchip und 16 GB RAM zudem weit mehr Leistung als Switch oder Steam Deck. Wenn ihr aktuelle AAA-Spiele in guter Qualität spielen wollt, seid ihr hier also an der richtigen Adresse. Auch die Auflösung des Displays ist höher: Ihr bekommt 1800p bei bis zu 120Hz, während die Switch im Handheld-Modus nur 720p bei 60Hz und das Steam Deck maximal 1280 x 800 Pixel bei 90Hz schafft.

Die Version des Asus ROG Ally mit Z1 Extreme-Chipsatz bietet im Vergleich mit der normalerweise günstigeren (aktuell bei MediaMarkt jedoch sogar teureren) Variante mit dem normalen Z1-Chip übrigens eine bis zu 50 Prozent höhere Framerate. Wie hoch der Leistungsgewinn tatsächlich liegt, unterscheidet sich allerdings stark von Spiel zu Spiel.

