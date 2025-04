Nintendo Switch 2-Leak: Wir bekommen 2025 angeblich noch eine große Spiele-Überraschung

Der Leak kommt in Kombination mit dem Direct-Logo. Ob die Ankündigung während einer Präsentation folgt?

Es ist mittlerweile Mitte April, weswegen die heiß ersehnte Präsentation zu Nintendos neuer Konsole – der Switch 2 – bereits in der Vergangenheit liegt. Seit bald 2 Wochen freuen sich Fans auf die neue Hardware, diskutieren zugleich aber auch intensiv über die neue Preispolitik.

Vielleicht könnte Nintendo in diesem Jahr für noch mehr für positiveren Gesprächsstoff sorgen. Laut einem Leaker steht nämlich noch eine „große Überraschung“ an.

Nintendo-Leaker teast „große Überraschung“ an

Auf der Social-Media-Plattform X teilt der bekannte Leaker und Influencer Nash Weedle das Banner der Nintendo Direct und schreibt dazu, dass Nintendo für dieses Jahr noch eine „Überraschung“ parat habe.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Um was es sich bei der Überraschung handelt, verrät Nash Weedle nicht.

In den Antworten unter dem Tweet spezifiziert der Leaker jedoch, dass es sich bei der Überraschung nicht mehr um Hardware wie die Switch-2-Konsole handle, sondern um Software, die bisher noch nicht angekündigt wurde.

Die Switch 2 ist längst keine Überraschung mehr, jedoch ist vieles immer noch unklar. Im FYNG-Talk könnt ihr unsere ersten Eindrücke zur neuen Konsole hören:

53:16 FYNG-Talk zur Switch 2: Hype oder Hoffnung?

Autoplay

Wie zuverlässig ist Nash Weedle?

Nash Weedle hat in der Vergangenheit mit einigen Leaks richtiggelegen, wie zum Beispiel mit der Portierung von Elden Ring für die Nintendo Switch 2. Diese erscheint in Form von Elden Ring: Tarnished Edition.

Trotzdem handelt es sich beim Leak um eine Information, die von keiner offiziellen Quelle wie Nintendo bestätigt wurde. Eine „große Überraschung“ kann zwar vieles bedeuten und dennoch solltet ihr sie vorsichtig genießen. In einer zukünftigen Nintendo Direct – die bisher standardmäßig in den Monaten Juni und September eines Jahres stattgefunden hat – werden wir mehr Klarheit haben.

In der Zwischenzeit wird in den nächsten Monaten eher die Nintendo Switch 2 als der Vorgänger im Mittelpunkt stehen. Mit Mario Kart World, Nintendo Switch 2 Welcome Tour, Enhanced Editions für die beiden Switch-Zeldas sowie einigen Third-Party-Titeln wird die auch einen stolzen Launch hinlegen.

Sollte also eine „große Überraschung“ das Ende des Jahres versüßen, umso besser.

Wenn ihr eine Schätzung abgeben müsstet, welche „große Software-Überraschung“ von Nintendo könnt ihr euch vorstellen?