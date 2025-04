Nintendo Switch 2: Alle Switch 1-Spiele mit kostenlosen und kostenpflichtigen Switch 2-Upgrades

Super Mario Odyssey ist eines der Nintendo-Spiele, die für die Switch 2 optimiert werden.

Am 5. Juni erscheint die Nintendo Switch 2 und wie schon häufiger in der Vergangenheit des Mario- und Zelda-Giganten wird die neue Handheld-Konsole abwärtskompatibel. Einige alte Switch 1-Spiele erhalten dabei kostenlose und auch kostenpflichtige Updates, die zusätzliche Features und Grafikverbesserungen freischalten. Welche Titel das sind, fassen wir für euch zusammen.

Diese Switch 1-Spiele erhalten kostenlose Switch 2-Upgrades

Bisher kennen wir Spiele-Upgrades ja eher von den PlayStation (Pro)-Konsolen. Die Switch 2-Abwärtskompatibilität wird aber unter anderem auch auf Updates setzen, die die Technik alter Spiele verbessern.

Das sind die bisher bekannten Titel mit kostenlosen Updates:

ARMS

Big Brain Academy: Brain vs. Brain

Captian Toad: Treasure Tracker

Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics

Game Builder Garage

New Super Mario Bros. U Deluxe

Pokémon Karmesin

Pokémin Purpur

Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Super Mario Odyssey

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

The Legend of Zelda: Link's Awakening

Nintendo macht also den Anfang. In den kommenden Tagen, Wochen und Monaten sollten aber noch Spiele von Third-Party-Entwickler*innen hinzukommen, die ein kostenloses Upgrade erhalten.

Um welche Verbesserungen wird es sich handeln?

Nintendo selbst gibt an, dass sich mit den kostenloses Updates die Performance von Spielen verbessern soll. Dabei dürfte es sich vor allem um stabilere oder höhere Framerates handeln. Vor allem Pokémon Karmesin und Purpur sind für ihre furchterregend schwankenden Framerates auf der Switch 1 berüchtigt:

Auch könnten höhere Framerates freigeschaltet werden. Die 2D-Zelda-Spiele von Nintendo kommen derzeit beispielsweise lediglich auf hin und wieder ruckelige 30 fps, dort könnten es 60 fps werden. Außerdem verfügt die Nintendo Switch 2 über ein Display mit 120 Hertz, die dürften aber von eher wenigen Spielen voll ausgereizt werden.

Nintendo gibt zudem an, dass die GameShare-Funktion bei ausgewählten Spielen mit Switch 2-Upgrades freigeschaltet wird. Darüber könnt ihr mit euren Freunden zocken, auch wenn diese das jeweilige Spiel nicht besitzen. Clubhouse Games ist eines der Spiele mit GameShare-Support.

0:42 Alles wichtigen Infos zur Switch 2 in nur 42 Sekunden: Release, Preis, Speicher und mehr

Kostenpflichtige Upgrades

Nicht jedes Upgrade ist kostenlos, es wird auch Spiele mit kostenpflichtigen Upgrade-Packs geben. Dabei handelt es sich derzeit um:

Kirby and the Forgotten Land

Super Mario Jamboree + Jamboree TV

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Diese Titel wurden überarbeitet und unterstützen höhere Auflösungen, Framerates, HDR sowie exklusive Switch 2-Features wie die Steuerung per Mausfunktion. Daher werden sie auch Switch 2-Edition genannt.

Für Metroid Prime 4: Beyond und Pokémon-Legenden: A-Z wurden noch keine Upgrade Packs angekündigt. Sie dürften aber ebenfalls auf diese Weise verbessert werden können, solltet ihr zu einem späteren Zeitpunkt von der ersten auf die zweite Switch umsteigen.

Alle Spiele zum Launch der Konsole

Die Switch 2-Upgrades werden direkt zum Release der Konsole zur Verfügung stehen, genau wie eine ganze Reihe an neuen Spielen. Welche das sind, erfahrt ihr hier:

Ihr werdet also mit den alten und auch den neuen Spielen schon am Release-Tag jede Menge zu tun haben und im Laufe des Jahres dürfte dann auch die Switch 2-Spiele-Lawine so richtig ins Rollen kommen.

Welches Switch-Spiel würdet ihr noch einmal mit einer höheren Framerate oder Auflösung genießen wollen? Wäre es euch vielleicht sogar den Kauf eines Upgrade-Packs wert?