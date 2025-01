Nintendo Switch 2 vs Nintendo Switch 1: Beide Konsolen im Vergleich, alle Unterschiede

Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch 1 im Clash – wer gewinnt wohl?

Nintendo hat am 16. Januar 2025 die Switch 2 angekündigt und natürlich stellt sich bereits die Frage, ob die neue Handheld-Konsole besser ist und wenn ja, mit wie viel Vorsprung. Nintendo selbst hat die Frage noch nicht direkt beantwortet, wir haben uns aber durch unzählige Details im Ankündigungs-Trailer sowie Leaks gewühlt, damit ihr schon jetzt Bescheid wisst.

Die wichtigsten Unterschiede in Kürze: die Nintendo Switch 2 und ihre Joy-Cons sind ein gutes Stück größer, auch da der Bildschirm auf ungefähr 8 Zoll wächst

die OLED-Switch könnte trotz voraussichtlich niedrigerer Auflösung bei der Bildqualität die Nase vorn haben, die Switch 2 erscheint nämlich offenbar mit einem LCD-Bildschirm

die Nintendo Switch 2 wird womöglich teurer als alle vorherigen Switch-Modelle, bis zu 550 Euro könnten es werden

die Nintendo Switch 2 wird höchstwahrscheinlich weitaus leistungsfähiger, bis zur zehnfachen Power sollen im Handheld stecken

da auch die CPU ein gehöriges Upgrade erhält, dürften Ruckler und Lags im Hauptmenü sowie in großen Open World-Spielen viel seltener sein

der interne Speicher soll ebenfalls viel größer ausfallen, 256 bis 512 Gigabyte sollen zur Verfügung stehen

die neuen Joy-Cons halten magnetisch am Gehäuse, gelöst werden sie offenbar über zwei Schalter an der Rückseite; die Schalter könnten aber auch eine andere Funktion haben

Downloads dürften mit der Switch 2 dank leistungsfähigerem WLAN-Chip und performanterer Speichermodule ebenfalls schneller abgeschlossen sein

die Nintendo Switch 2 wird aller Voraussicht nach HDMI 2.1 an ihrem TV-Dock unterstützen und somit 4K sowie HDR ausgeben

damit sie auch auf höhere Auflösungen kommt, beherrscht die Switch 2 vermutlich DLSS, also eine KI-basierte Skalierung, die für viel mehr Bildschärfe sorgt

die Nintendo Switch 2 kann wohl viel schneller aufgeladen werden

es gibt eine neue Taste an den Joy-Cons und auch einen optischen Sensor, der für eine Bedienung wie an einer PC-Maus sorgen könnte; dafür wurde der Infrarot-Sensor am rechten Joy-Con gestrichen

ein Großteil der Switch 1-Funktionalität soll bei der Nintendo Switch 2 beibehalten werden, etwa die Unterstützung von Spielen auf Cartridges

In diesen Kategorien haben wir die beiden Plattformen zum Duell gebeten und verraten euch, welche Switch die bessere ist:

Hier findet ihr aber auch eine Übersicht mit allen Spezifikation und Informationen, die ihr wissen müsst:

Release Nintendo Switch 2 (vermutlich) Mai/Juni 2025

(vermutlich) Nintendo Switch März 2017

Nintendo Switch Lite September 2019

Nintendo Switch OLED: Oktober 2021

Preis (zum Launch) Nintendo Switch 2 (vermutlich) 400 bis 550 Euro

Nintendo Switch 329,99 Euro

Nintendo Switch Lite 229,99 Euro

Nintendo Switch OLED 349,99 Euro

Modellnummer Nintendo Switch 2 (vermutlich) HGU-001

Nintendo Switch HAC-001

Nintendo Switch (verbessertes Modell) HAC-001-01

Nintendo Switch Lite HDH-001

Nintendo Switch OLED HEG-001

Bildschirm Nintendo Switch 2 (vermutlich) Größe: 7,8 bis 8 Zoll Panel: IPS-LCD Auflösung: 1080p / Full HD / 1920 x 1080

Nintendo Switch Größe: 6,2 Zoll Panel: IPS-LCD Auflösung: 720p / HD ready / 1280 x 720

Nintendo Switch Lite Größe: 5,5 Zoll Panel: IPS-LCD Auflösung: 720p / HD ready / 1280 x 720

Nintendo Switch OLED Größe: 7 Zoll Panel: OLED Auflösung: 720p / HD ready / 1280 x 720

Abmessungen Nintendo Switch 2 nicht bekannt

Nintendo Switch ohne Joy-Cons: 173 x 102 x 14 mm mit Joy-Cons: 238 x 102 x 29 mm

Nintendo Switch Lite 208 x 91 x 29 mm

Nintendo Switch OLED ohne Joy-Cons: 176 x 102 x 14 mm mit Joy-Cons: 242 x 102 x 29 mm

Gewicht Nintendo Switch 2 nicht bekannt

Nintendo Switch ohne Joy-Cons: 297 Gramm mit Joy-Cons: 398 Gramm

Nintendo Switch Lite 277 Gramm

Nintendo Switch OLED ohne Joy-Cons: 319 Gramm mit Joy-Cons: 420 Gramm

Spieleauswahl Nintendo Switch 2 abwärtskompatibel zu physischen und digitalen Switch 1-Spielen einige Titel mit Zusatzperipherie können nicht gespielt werden Nintendo Switch Online-Klassiker wahrscheinlich auch unterstützt

Nintendo Switch / OLED kann exklusive Switch 2-Titel voraussichtlich nicht abspielen N64-, SNES-, NES-, Game Boy-, Game Boy Advance-, Mega Drive-Klassiker per Nintendo Switch Online-Abo

System on a Chip (SoC) Nintendo Switch 2 (vermutlich) Architektur: Nvidia Tegra Orin Kennung: T239 Fertigungsprozess: 5 bis 8 nm TSMC oder Samsung Kühlung: aktiv, 2 Lüfter

Nintendo Switch Architektur: Nvidia Tegra X1 Kennung: T210 Fertigungsprozess: 20 Nanometer TSMC Kühlung: aktiv, 1 Lüfter

Nintendo Switch Lite / neues Modell / OLED Architektur: Nvidia Tegra X1+ Kennung: T214b01 Fertigungsprozess: 16 Nanometer Kühlung: aktiv, 1 Lüfter

Grafikeinheit (GPU) Nintendo Switch 2 (vermutlich) Architektur: Nvidia Ampere Rechenkerne: 1536 Takt: 561 MHz (Handheld) / 1.007,3 MHz (TV) Rohleistung: 1,72 TFLOPS (Handheld) / 3,09 TFLOPS (TV) Ray-Tracing-Kerne: 12

Nintendo Switch / Lite / OLED Architektur: Nvidia Maxwell Rechenkerne: 256 Takt: 307 MHz bis 384 MHz (Handheld) / 768 MHz (TV) Rohleistung: 0,236 TFLOPS (Handheld) / 0,393 TFLOPS (TV) Ray-Tracing-Kerne: nicht vorhanden

Hauptprozessor (CPU) Nintendo Switch 2 (vermutlich) Architektur: ARM Cortex-A78C oder Cortex-A78AE Kerne: 8 Takt: 1.100,8 MHz (Handheld) / 998,4 MHz (TV) L1-Cache: nicht bekannt L2-Cache: nicht bekannt

Nintendo Switch / Lite / OLED Architektur: ARM Cortex-A57 Kerne: 4 Takt: 1020 MHz (Handheld und TV) L1-Cache: 48 Kilobyte L2-Cache: 2 Megabyte

Arbeitsspeicher (RAM) Nintendo Switch 2 (vermutlich) Typ: LPDDR5 oder LPDDR5X Kapazität: 2 x 6 Gigabyte Takt: 2133 MHz (Handheld) / 3200 MHz (TV) Bandbreite: 68,26 GB/s (Handheld) / 102,40 GB/s (TV)

Nintendo Switch / Lite / OLED Typ: LPDDR4 Kapazität: 2 x 2 Gigabyte Takt: 1331 MHz (Handheld) / 1600 MHz (TV) Bandbreite: 21,3 GB/s (Handheld) / 25,6 GB/s (TV)

Speicher Nintendo Switch 2 (vermutlich) Kapazität: 256 bis 512 Gigabyte Typ: UFS 3.1 Bandbreite (Read): 1.800 Megabyte pro Sekunde (typisch)

Nintendo Switch / Lite Kapazität: 32 Gigabyte (25,9 GB davon nutzbar) Typ: eMMC 5.1 Bandbreite (Read): 200 bis 300 Megabyte pro Sekunde (typisch)

Nintendo Switch OLED Kapazität: 64 Gigabyte (57,9 GB davon nutzbar) Typ: eMMC 5.1 Bandbreite (Read): 200 bis 300 Megabyte pro Sekunde (typisch)

Anschlüsse / Konnektivität Nintendo Switch 2 Audio: 1x Klinke USB: 2x USB-C WLAN: Wi-Fi 6, Wi-Fi 6e oder Wi-Fi 7 (vermutlich) Bluetooth: nicht bekannt Cartridge-Slot: vorhanden Speicherkarten-Slot: nicht bekannt NFC/Amiibo-Support: nicht bekannt

Nintendo Switch / Lite / OLED Audio: 1x Klinke USB: 1x USB-C (USB 3.0) WLAN: Wi-Fi 5 Bluetooth: 4.1 Cartridge-Slot: vorhanden Speicherkarten-Slot: microSD/HC/XC bis 2 Terabyte NFC/Amiibo-Support: vorhanden

Akku Nintendo Switch 2 nicht bekannt

Nintendo Switch Kapazität: 4.310 mAh Typ: Lithium-Ionen Laufzeit: 2,5 bis 6 Stunden Aufladezeit: circa 3,5 Stunden

Nintendo Switch Lite Kapazität: 3.570 mAh Typ: Lithium-Ionen Laufzeit: 3 bis 7 Stunden Aufladezeit: circa 3 Stunden

Nintendo Switch (neues Modell) / OLED Kapazität: 4.310 mAh Typ: Lithium-Ionen Laufzeit: 4,5 bis 9 Stunden Aufladezeit: circa 3,5 Stunden

Audio Nintendo Switch 2 (vermutlich) Handheld: Stereo (integriert) TV: nicht bekannt Mikrofon: integriert

Nintendo Switch / OLED Handheld: Stereo (integriert) TV: Mono, Stereo, 5.1 PCM Mikrofon: nicht vorhanden

Nintendo Switch Lite Stereo (integriert) Mikrofon: nicht vorhanden

Docking-Station Nintendo Switch 2 Maße: nicht bekannt Gewicht: nicht bekannt Anschlüsse: 1x HDMI 2.1, 1x USB-C, weitere nicht bekannt maximale Ausgabeauflösung: 2160p (vermutlich) maximaler Verbrauch: 60 Watt (42 Watt zum Laden)

Nintendo Switch (außer Lite) Maße: 173 x 104 x 54 mm Gewicht: 327 Gramm Anschlüsse: 1x HDMI 1.4, 1x USB-C (3.0), 3x USB-A (2.0) maximale Ausgabeauflösung: 1080p maximaler Verbrauch: 39 Watt (18 Watt zum Laden)

Nintendo Switch OLED Maße: 175 x 104 x 51 mm Gewicht: 313 Gramm Anschlüsse: 1x HDMI 1.4, 1x USB-C (3.0), 2x USB-A (2.0), 1x Ethernet maximale Ausgabeauflösung: 1080p maximaler Verbrauch: 39 Watt (18 Watt zum Laden)

Joy-Cons Nintendo Switch 2 Modularität: ja, magnetisch mit Steckverbindung Tasten (insgesamt): 21 (eine neu; Funktion unbekannt) Trigger: 2 / digital (vermutlich) Sticks: 2 / Technik unbekannt Sensor: optisch (Innenseite) Gyro-Steuerung: vorhanden Vibration: HD Rumble (vermutlich)

Nintendo Switch / OLED Modularität: ja, mechanisch per Schiene Tasten (insgesamt): 20 Trigger: 2 / digital Sticks: 2 / Potentiometer Sensor: Infrarot (rechter Joy-Con) Gyro-Steuerung: vorhanden Vibration: HD Rumble (vermutlich)

Nintendo Switch Lite Modularität: nein Tasten (insgesamt): 20 Trigger: 2 / digital Sticks: 2 / Potentiometer Sensor: Infrarot (rechter Joy-Con) Gyro-Steuerung: vorhanden Vibration: HD Rumble (vermutlich)

KI-Upscaling Nintendo Switch 2 (vermutlich) Technik: Nvidia Deep Learning Super Sampling (DLSS) Tensor-Kerne: 48

Nintendo Switch /Lite/OLED nicht vorhanden

Energieverbrauch Nintendo Switch 2 (vermutlich ) Handheld: unbekannt TV: unbekannt

) Nintendo Switch Handheld: circa 8 Watt TV: circa 11 Watt

Nintendo Switch Lite circa 5 Watt

Nintendo Switch neues Modell Handheld: circa 5 Watt TV: circa 8 Watt

Nintendo Switch OLED Handheld: circa 5 Watt TV: circa 7 Watt

Lieferumfang Nintendo Switch 2 (vermutlich ) TV-Dock Joy-Con-Schlaufen Joy-Con-Grip HDMI-Kabel Netzteil

) Nintendo Switch / OLED TV-Dock Joy-Con-Schlaufen Joy-Con-Grip HDMI-Kabel Netzteil



Design und Formfaktor

Zu der Nintendo Switch 2 sind noch keine genauen Maße bekannt, der japanische Spielegigant hat aber in einem Video prominent den Größenunterschied des neuen Hybrid-Handhelds in den Fokus gerückt. Hier könnt ihr euch den Trailer anschauen:

2:22 Nintendo enthüllt endlich die Switch 2 mit einem Trailer und zeigt die Konsole mit erstem Spiel

Autoplay

Die Nintendo Switch 2 und ihre Joy-Cons dürften aufgrund des größeren Formfaktors viel besser in den Händen von Jugendlichen und Erwachsenen liegen. Auch der kobaltgrau-schwarze Look wirkt ein ganzes Stückchen eleganter als die bunten Farben des Originals.

Für kleine Kinderhände könnte die Switch 2 aber auch einen Tick zu groß werden, da waren die bisherigen Modelle samt der Switch Lite ein wenig angenehmer zu greifen. Außerdem gibt es die Standard-Switch oder eher ihre Joy-Cons bereits in einer vielfältigeren Farbauswahl, weswegen wir sie aktuell noch ganz knapp vorn sehen.

Gewinner: Nintendo Switch / Switch Lite / Switch OLED (aber knapp)

Bildschirm

Nintendo Switch 2: 7,8 bis 8 Zoll, LCD, 1080p (vermutlich)

7,8 bis 8 Zoll, LCD, 1080p (vermutlich) Nintendo Switch: 6,2 Zoll, LCD, 720p

6,2 Zoll, LCD, 720p Nintendo Switch Lite: 5,5 Zoll, LCD, 720p

5,5 Zoll, LCD, 720p Nintendo Switch OLED: 7 Zoll , OLED, 720p

Die Nintendo Switch 2 ist vor allem deshalb gewachsen, damit das größere Display mit wahrscheinlich knapp 8 Zoll im Handheld Platz findet. Dieser soll auch über eine höhere Auflösung verfügen und könnte moderne Features wie variable Bildfrequenzen unterstützen.

Allerdings ist wohl nur ein LCD-Panel verbaut. Trotz niedrigerer Auflösung hätte bei der reinen Bildqualität also die erste Switch mit ihrem OLED-Modell die Nase vorn. Das OLED-Panel liefert unendlichen Kontrast, tiefe Schwarztöne und eine hohe Farbintensität, lediglich die maximale Helligkeit ist ein wenig niedriger.

2:36 Nintendo Switch (OLED) - Trailer enthüllt Switch-Konsole mit neuer Display-Technologie - Trailer enthüllt Switch-Konsole mit neuer Display-Technologie

Autoplay

Mit einem OLED-Bildschirm hätte die Nintendo Switch 2 auch noch einmal mehr Potenzial bei der mobilen HDR-Ausgabe, wie etwa die OLED-Variante des Steam Deck. Ein LCD-Bildschirm würde mit HDR bei den Schwarztönen zu große Probleme bekommen, sie strahlen wegen der Hintergrundbeleuchtung zu stark ab.

Gewinner: Nintendo Switch OLED

Speicher

Nintendo Switch 2: 256 Gigabyte bis 512 Gigabyte, UFS 3.1 (vermutlich)

256 Gigabyte bis 512 Gigabyte, UFS 3.1 (vermutlich) Nintendo Switch / Lite: 32 Gigabyte (25,9 GB davon nutzbar), eMMC 5.1

32 Gigabyte (25,9 GB davon nutzbar), eMMC 5.1 Nintendo Switch OLED: 64 Gigabyte (57,9 GB davon nutzbar), eMMC 5.1

Die Nintendo Switch war bislang kein Speichermonster, der interne Flash-Speicher konnte ratzfatz mit Spielen gefüllt werden. Es standen schließlich nur 25,9 Gigabyte beziehungsweise 57,9 Gigabyte bei der OLED-Switch zur Verfügung.

Bei der Nintendo Switch 2 dürfte Speicher ein kleineres Problem werden, mindestens 256 Gigabyte sollen es laut mehreren Leaks werden, eventuell sogar 512 Gigabyte. Der neue UFS 3.1-Speicher ist auch noch fast zehnmal so schnell, bei einer entsprechend hohen Internet-Bandbreite sind Spiele also zügiger heruntergeladen.

Gewinner: Nintendo Switch 2

Wie auch die erste Nintendo Switch dürfte die Nintendo Switch 2 wieder per MicroSD-Karte erweitert werden können, um den Speichervorrat zu steigern. Zwar haben wir im Video den Slot dafür noch nicht gesehen, aber zumindest einen Hinweis entdeckt – unter dem Tischständer sind zwei schmale Einbuchtungen zu erkennen, in die jeweils eine MicroSD-Karte passen würde:

Eine der beiden Aussparungen dürfte den MicroSD-Kartenslot verbergen.

Weitere versteckte Details zur Nintendo Switch 2 haben wir hier zusammengefasst:

Nintendo Switch 2: 8 versteckte Details, die ihr im Trailer bestimmt übersehen habt von Chris Werian

Hardware-Specs und Spieleleistung

Auch bei der Performance in Spielen dürfte es ziemlich eindeutig werden, wenn es nach bisherigen Leaks geht. Die anonymen Insider haben sich durch die bestätigten Details in der offiziellen Ankündigung als vertrauenswürdig herausgestellt, daher schätzen wir die Leistung der Switch 2 auch anhand der durchgesickerten Specs ein.

Angefangen bei der Grafikeinheit:

Nintendo Switch 2 (vermutlich): 1,74 bis 3,09 TFLOPS, Nvidia Ampere, 1536 Rechenkerne, 12 Ray-Tracing-Kerne

1,74 bis 3,09 TFLOPS, Nvidia Ampere, 1536 Rechenkerne, 12 Ray-Tracing-Kerne Nintendo Switch: 0,24 bis 0,39 TFLOPS, Nvidia Maxwell, 256 Rechenkerne, kein Ray-Tracing

Die Grafikleistung der ersten Switch war bei einem niedrigen Energieverbrauch durchaus beachtlich, vor allem Multiplattformtitel hatten jedoch große Probleme ohne herbe Einschnitte auf dem Handheld zu laufen.

Mit der Switch 2 dürfte das ein wenig anders aussehen, sie liegt bei der Rohleistung in etwa zwischen dem Niveau einer PS4 und dem einer PS4 Pro. Außerdem bekommt sie eine weitaus aktuellere Grafikarchitektur mit Ray-Tracing-Support für Echtzeitspiegelungen und schicke Lichtstimmungen spendiert.

Und auch Open World-Titel mit vielen NPCs und großen Spielwelten wie Kingdom Come: Deliverance, Batman: Arkham Knight und Hogwarts Legacy dürften viel besser laufen. Dafür sorgt ein Upgrade des Prozessors auf eine neue Architektur und vier weitere Rechenkerne:

Nintendo Switch 2 (vermutlich): ARM Cortex-A78C oder Cortex-A78AE, 8 Kerne

ARM Cortex-A78C oder Cortex-A78AE, 8 Kerne Nintendo Switch: ARM Cortex-A57, 4 Kerne

Obendrauf gibt es noch die dreifache Menge an Arbeitsspeicher und der läuft auch noch weitaus schneller:

Nintendo Switch 2 (vermutlich): 12 Gigabyte LPDDR5 oder LPDDR5X, bis zu 3200 MHz, bis zu 102,40 GB/s

12 Gigabyte LPDDR5 oder LPDDR5X, bis zu 3200 MHz, bis zu 102,40 GB/s Nintendo Switch: 4 Gigabyte LPDDR4, bis zu 1600 MHz, bis zu 25,6 GB/s

Damit stellen dann auch hochauflösende Texturen und komplizierte Grafikberechnungen eine niedrigere Hürde dar, der Detailgrad von Nintendo Switch 2-Spielen könnte also enorm steigen.

Gewinner: Nintendo Switch 2 (mit großem Abstand)

Docking Station

Nintendo Switch 2 (vermutlich): HDMI 2.1, bis zu 42 Watt beim Laden

HDMI 2.1, bis zu 42 Watt beim Laden Nintendo Switch: HDMI 1.4, bis zu 18 Watt beim Laden

Zwar haben wir noch keine technischen Daten zur neuen Docking Station von Nintendo bei der Ankündigung erhalten, aber immerhin einen ersten Blick erhascht:

Die Silhouette der Switch 2 mitsamt ihres TV-Docks gleicht sehr der ersten Switch sowie anderen Handhelds.

Die Switch 2-Docking Station soll ein paar clevere Upgrades erhalten haben. Darunter zum Beispiel einen HDMI 2.1-Anschluss. Der könnte dann 4K ausgeben, was zwar ein wenig hochgegriffen erscheint, mit Nvidias DLSS-Technologie wäre das aber durchaus möglich.

Dabei handelt es sich um einen KI-basierten Skalierer, der aus einer niedrigen Auflösung von beispielsweise 1080p eine schärfere Bildausgabe passgenau für 4K generieren kann. Bei den Kollegen der GameStar erfahrt ihr mehr dazu:

Außerdem würde mit HDMI 2.1 endlich HDR für eine viel höhere Farbdynamik und sattere Kontraste unterstützt werden. Wieso das so cool ist, verraten wir euch hier:

Richtig praktisch ist auch, dass die Switch 2 wohl viel schneller lädt, sowohl am Ladekabel als auch in der Docking Station. Der TV-Dock liefert laut eines Leaks den entscheidenden Hinweis, bis zu 38 Watt sollen übertragen werden, also über doppelt so viel wie bei der Switch Numero Uno.

Gewinner: Nintendo Switch 2

Joy-Cons

Die Joy-Con-Controller der Nintendo Switch 2 gleichen auf den ersten Blick sehr dem Original, die Bedienelemente sind bis auf eine mysteriöse Taste auf dem rechten Joy-Con identisch. Wie schon erwähnt fallen sie außerdem ein bisschen größer aus und sie verfügen über zusätzliche Schalter an der Rückseite.

Damit wird womöglich der magnetische Anschluss der neuen Joy-Cons gesteuert, ganz klar ist das aber nicht:

Keine Schiene Schiene mehr, die neuen Joy-Con rasten wohl magnetisch ein und werden vermutlich über zwei Schalter an der Rückseite gelöst.

Außerdem verfügen die neuen Mini-Controller über optische Sensoren an den Innenseiten, weshalb sie anscheinend wie Computer-Mäuse genutzt werden können. Was das Gimmick in Spielen bewirkt, ist nicht klar – Strategiespiele, Zeichen-Mini-Spiele und Shooter könnten davon aber massiv profitieren.

Genaue Details zu den Analog-Sticks, der Rumble-Funktion und den Triggern fehlen allerdings noch, hier könnten die Switch 2-Joy-Cons noch mehr Pluspunkte sammeln. Bis dahin werten wir das Kräfteverhältnis als ausgeglichen.

Gewinner: Unentschieden

Spieleauswahl

Nintendo Switch 2 : abwärtskompatibel zu fast allen Nintendo Switch 1-Spielen

: abwärtskompatibel zu fast allen Nintendo Switch 1-Spielen Nintendo Switch: höchstwahrscheinlich keine Kompatibilität zu Nintendo Switch 2-Spielen

Nintendo hat bereits angekündigt, dass physische und digitale Spiele der ersten Switch-Generation auch auf dem neuen Handheld laufen, allerdings mit ein paar wenigen Ausnahmen. Dabei geht es wohl um Titel, die spezielle Peripherie voraussetzen:

Dass Switch 2-Exklusivtitel auf der ersten Switch gespielt werden können, ist jedoch eher unwahrscheinlich. Es ist lediglich denkbar, dass einige Spiele gleichzeitig auf beiden Plattformen erscheinen, wie Metroid Prime 4 Beyond:

1:59 Metroid Prime 4: Beyond - Hier gibt's das erste Gameplay zu sehen

Autoplay

Beim neuen Mario Kart gehen wir aber zum Beispiel ohne deutliche Versionsunterschiede nicht davon aus, dass das Spiel auch auf der ersten Switch erscheint, da wohl die Anzahl der Fahrer*innen auf der Strecke massiv angehoben wurde:

Bis solche Exklusivtitel spruchreif sind, wollen wir uns jedoch noch nicht auf einen klaren Sieger festlegen.

Gewinner: Unentschieden

Preis

Nintendo Switch 2 : noch nicht offiziell; Schätzungen zufolge 400 bis 600 Euro

: noch nicht offiziell; Schätzungen zufolge 400 bis 600 Euro Nintendo Switch: 229,99 Euro (Lite), 329,99 Euro (LCD-Switch), 349,99 Euro (OLED-Switch)

Da der Preis noch nicht offiziell genannt wurde, können wir nur einen vorläufigen Sieger küren, und das ist ganz klar die erste Switch mit ihrem niedrigen Einstiegspreis. Die Switch 2 wird als deutlich teurer eingeschätzt, wird euch also aller Voraussicht nach mehr kosten. Und das würde aufgrund der immens gestiegenen Leistungsdaten auch nicht weiter überraschen.

Gewinner: Nintendo Switch / Switch Lite / Switch OLED

Fazit: Das ist die beste Nintendo Switch

Zählen wir die Punkte aus den einzelnen Kategorien zusammen, entscheidet die Nintendo Switch 2 das Duell knapp mit 5:4 für sich, zählen wir den Pluspunkt für die OLED-Switch noch hinzu, ist es sogar ein Unentschieden.

Aber lasst euch davon nicht täuschen! Es fehlen noch ein paar Informationen, mit denen die Nintendo Switch 2 im Handumdrehen den alten Modellen davoneilen könnte. Dennoch würden wir ganz klar diese Unterscheidung machen:

Die Nintendo Switch 2 ist perfekt für euch, wenn:

ihr die beste Spiele-Performance haben wollt und Geld eine untergeordnete Rolle spielt

ihr auf einem großen 4K-Fernseher zockt

euch kein künftiges Switch 2-Exclusive entgehen darf

Die erste Switch ist hingegen noch immer ein guter Kauf sein, wenn:

ihr nicht viel Geld ausgeben wollt

eure Kinder die größeren Switch 2-Joy-Cons nicht gut greifen können

euch die Spieleauswahl der Switch 1 reicht und ihr nicht das Maximum an Performance erwartet

Da die Nintendo Switch 2 aber noch nicht erschienen und immer noch geheimnisumwoben ist, solltet ihr auf weitere Informationen warten. Am zweiten April soll es eine Direct-Präsentation geben, die sich ganz auf den neuen Handheld fokussiert. Dann wissen wir wahrscheinlich noch viel mehr darüber, für wen sich die Nintendo Switch 2 lohnt und für wen nicht.

Was denkt ihr? Welche Konsole würdet ihr nach dem derzeitigen Informationsstand empfehlen?