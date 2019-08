Nintendo Switch - Livestream angekündigt: Jede Menge neue Indies

Kurz vor der Opening Night der Gamescom 2019 bringt Nintendo seine eigenen Ankündigungen an den Start. Unter anderem einen Indie World-Stream, in dem der Publisher zwanzig Minuten lang alles über seine neuen Indie-Titel bekannt gibt.

Tune in Monday, Aug. 19 at 6am PT / 9am ET for an all-new, livestreamed #IndieWorld video showcase, featuring roughly 20 minutes of information on indie games coming to #NintendoSwitch!



? https://t.co/eKgALlxRw0 pic.twitter.com/5XKrzsp049 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 16, 2019

In einem Tweet, den Nintendo of America vor kurzem absetzte, wurden Datum und Uhrzeit für den Stream bekanntgegeben. Demnach findet er am 19. August um 15 Uhr unserer Zeit statt. Der Stream findet auf Nintendos YouTube-Kanal statt und ist bereits online, allerdings passiert dort logischerweise erst am 19 August etwas.

Was ist zu erwarten?

Nintendo verspricht für den Stream 23 Minuten Informationen über Indie-Spiele, die demnächst auf der Switch erscheinen sollen. Damit können nicht nur komplett neue und unangekündigte, sondern auch bereits auf anderen Plattformen erschienene Titel gemeint sein.

Möglich wäre beispielsweise, dass Spiele wie A Hat in Time angekündigt werden, das sich ganz gut auf der Switch machen würde. Vielleicht bekommen wir aber auch mehr Informationen zu bereits bekanntgegebenen Titeln wie Hollow Knight: Silk Song.

Was definitiv nicht kommen wird, ist eine ausführliche Präsentation zu Super Smash Bros. Ultimate. Während das Spiel gerne mal große Teile der Directs oder Treehouse-Präsentationen einnimmt, ist es definitiv kein Indie-Titel und wird darum wahrscheinlich keinen Auftritt haben. Es sei denn, der Shovel Knight wird in Smash spielbar sein. In diesem Fall halten wir euch natürlich auf dem Laufenden.

Spielt ihr Indies auf der Switch?