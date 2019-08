Die gamescom wird in diesem Jahr zum ersten Mal mit einer großen Opening Night Live-Show eröffnet. Vor 1.500 Zuschauern in Köln erwartet euch nicht nur ein nettes Abendprogramm, sondern eine umfangreiche Gaming-Show mit neuen Ankündigungen und ersten Gameplay-Trailern zu vielen Spielen.

Alle Eckdaten zu Opening Night Live:

Natürlich wird das ganze auch live für euch gestreamt, damit ihr von zu Hause aus alles mitverfolgen könnt. Hinter den Neuigkeiten, die euch während der Show erwarten, stecken nicht nur Kleinigkeiten. Die gamescom nimmt dank der Sendung kleine E3-Ausmaße an. Ihr solltet sie daher nicht unterschätzen.

Xbox & Stadia schon vorher: Ihr könnt aber schon vorher ab 17 Uhr einschalten. Dann beginnt Inside Xbox eine Konferenz. Hier wird höchstwahrscheinlich der Horde-Modus von Gears 5 vorgestellt. Danach geht um 19 Uhr mit einer Google Stadia Connect weiter. Hier werden wir erfahren, welche Spiele noch für den Streaming-Dienst erscheinen.

Opening Night Live wird vom The Game Awards-Schöpfer Geoff Keighley präsentiert. Mehr als 15 Publisher haben bereits bestätigt, dass sie mit Weltpremieren und verschiedenen Ankündigungen Teil der Show werden.

More than 15 game publishers will premiere new content and make announcements during @gamescom Opening Night Live. An exciting show is coming together for Monday, August 19! Hope you get to tune in and watch the stream! pic.twitter.com/THAv4bvZlm