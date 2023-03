Nintendo Switch: Jetzt MicroSD Speicherkarte mit 1 TB 72% günstiger im Angebot sichern

Mit der SanDisk Ultra Plus 1 TB MicroSD-Speicherkarte seid ihr eure Speicherplatzsorgen auf Nintendo Switch für lange Zeit los.

Falls ihr vom geringen Speicherplatz der Nintendo Switch genervt seid und das Problem ein für allemal lösen wollt, habt ihr Glück: Bei MediaMarkt gibt es nämlich gerade die 1 TB große und gut für Switch geeignete MicroSD-Speicherkarte Sandisk Ultra Plus günstig im Sonderangebot. Ihr bekommt 72 Prozent Rabatt im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung und zahlt somit nur noch 88€ (UVP: 320€). Hier kommt ihr zum Angebot:

MediaMarkt macht bislang keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gültig ist. Der Deal könnte also noch eine ganze Weile verfügbar sein oder auch jederzeit wieder verschwinden.

Was taugt die SanDisk Ultra Plus 1 TB für Nintendo Switch?

Doppelt so schnell wie nötig: Die SanDisk Ultra Plus verfügt über eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 160 MB/s. Damit ist sie mehr als schnell genug für die Nintendo Switch. Für die Konsole solltet ihr eine MicroSD-Speicherkarte mit wenigstens 80 MB/s verwenden. Die Schreibgeschwindigkeit der SanDisk Ultra Plus ist hingegen nicht sonderlich hoch, das ist für die Verwendung in der Nintendo Switch aber weniger wichtig. Nur wenn ihr 4K-Videos aufnehmen wollt, solltet ihr zu einer schnelleren Speicherkarte greifen.

Platz für jede Menge Spiele: Bei 1 TB Speicherplatz könnt ihr eure Speichersorgen auf der Nintendo Switch für lange Zeit vergessen. Selbst große AAA-Spiele für Switch brauchen in der Regel nicht sonderlich viel Platz. The Legend of Zelda: Breath of the Wild liegt beispielsweise bei gerade mal rund 15 GB. Ihr könnt also damit rechnen, dass ihr mehr als 50 große Titel gleichzeitig auf der SanDisk Ultra Plus 1 TB installiert haben könnt. Bei kleinen Indie-Spielen kann diese Zahl noch sehr viel höher ausfallen.

Mehr darüber, worauf ihr beim Kauf einer MicroSD-Speicherkarte für Nintendo Switch achten solltet, erfahrt ihr in unserer Kaufberatung: