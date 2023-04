Splatoon 3: Multiplayer-Hit für Nintendo Switch nur bis Sonntag günstig im Angebot – Seid schnell!

Nur bis Sonntag könnt ihr im Nintendo eShop den bunten Shooter Splatoon 3 zu einem stark reduzierten Preis bekommen.

Im Nintendo eShop gibt es jetzt den exklusiv für Nintendo Switch erschienenen Multiplayer-Hit Splatoon 3 günstig im Angebot. Ihr bekommt 33 Prozent Rabatt und zahlt somit nur noch 39,99€ statt 59,99€. Der Deal läuft nur bis 23:59 Uhr am Sonntag, ihr müsst also schnell sein. Hier kommt ihr zum Angebot:

Splatoon 3: Der Multiplayer-Hit 2023 auf Nintendo Switch

Splatoon 3 ist zwar schon im September 2022 erschienen, aber auch im Jahr 2023 noch Nintendos großer AAA-Multiplayerhit für Switch. Dass sich Splatoon 3 weiterhin großer Beliebtheit erfreut, liegt nicht zuletzt daran, dass es laufend neue Updates gibt. So ist zum Beispiel erst im März die Blütensaison gestartet, die kostenlos neue Inhalte geliefert hat.

Eine der neuen Arenen der Blütensaison führt uns an eine Ausgrabungsstätte.

Unter diesen Inhalten befinden sich eine ganze Reihe neuer Waffen. Mit dem Tintentyrann und dem Bluff-Bomber sind sogar zwei besonders mächtige Spezialwaffen dabei. Außerdem gibt es zwei neu Kampfarenen: Zum einen kehrt das schon aus Splatoon 2 bekannte Schiff Manta Maria zurück, zum anderen kommt mit den Ausgrabungsstätten der Um’ami-Ruinen ein ganz neuer Schauplatz hinzu.

In den Läden von Splatsville findet ihr zudem eine Menge neuer Ausrüstungsgegenstände und in der Lobby steht jetzt eine Jukebox bereit. Daneben gibt es natürlich auch in der aktuellen Saison wieder neue Events. Direkt an diesem Wochenende findet mit dem Team-Wettkampf ein großes Koop-Event statt. Gerade ist also ein besonders guter Moment, um gemeinsam mit Freunden in Splatoon 3 einzusteigen. Aber auch in Zukunft wird es noch viele neue Events und kostenlose Updates geben. Hier erfahrt ihr mehr:

Noch mehr Spaß mit dem Erweiterungspass

Die erste Welle des Splatoon 3 Erweiterungspasses führt uns zurück nach Inkopolis.

Mit dem Erweiterungspass, den es für 24,99€ im Nintendo eShop gibt, könnt ihr zusätzlich zu den kostenlosen Content-Updates noch eine Menge weiterer neuer Inhalte für Splatoon 3 bekommen. Es gibt zwei große Erweiterungswellen: Welle 1 ist bereits verfügbar und führt euch zurück in die schon aus dem ersten Splatoon bekannte Metropole Inkopolis. Hier könnt ihr die Straßen und Läden erkunden und auch die Spaltfest-Events feiern, wobei das Musik-Duo Sea Sirens für Stimmung sorgt.

Die zweite Erweiterungs-Welle steht uns noch bevor. Sie wird den Namen „Ruf zur Ordnung“ tragen und eine völlig neue Geschichte erzählen, die auf dem Inkopolis-Platz spielt. Neben diesen beiden Wellen erhaltet ihr mit dem Erweiterungspass außerdem sofortigen Zugriff auf folgende Ingame-Boni:

123.000 Einheiten Spielwährung

3 Snack-Coupons für doppelte Erfahrungspunkte

1 Getränke-Coupon von jeder Sorte

Sea-Sirens-Splashtag

Was Splatoon 3 zu bieten hat

4:28 Splatoon 3 - Alles, was ihr zum Tinten-Shooter wissen müsst, im Video

Aber schon das Hauptspiel von Splatoon 3 hat bereits eine Menge zu bieten, an erster Stelle natürlich das einzigartige Spielprinzip der Reihe: In dem Multiplayer-Shooter geht es nicht einfach nur darum, Gegner abzuschießen, sondern auch darum, mit den Farbkanonen das Spielfeld in die eigene Farbe zu tauchen. Und das solltet ihr auch auf jeden Fall tun. Dadurch erhaltet ihr nämlich einen strategischen Vorteil, der eure Gegner ausbremst und euch mehr Möglichkeiten zum Untertauchen gibt – im wahrsten Sinne des Wortes!

Denn ihr könnt eure menschenähnliche Spielfigur in eine tintenfischähnliche Gestalt verwandeln. Diese hat den Vorteil, dass ihr durch sie in rasender Geschwindigkeit durch die Farbe des eigenen Teams gleiten könnt. Schon diese beiden ungewöhnlichen Spielelemente sogen für vielfältige taktische Möglichkeiten, die Splatoon 3 anderen Shootern voraus hat. Darüber hinaus gibt es eine Reihe abwechslungsreicher Modi, die ganz unterschiedliche Spielerlebnisse liefern:

Die Revierkämpfe sind das Herzstück des Multiplayers von Splatoon 3.

Online-Multiplayer: Im Multiplayer gibt es verschiedene Modi , wobei die „Revierkämpfe“ nach wie vor der Standard sind. Hier treten zwei Teams gegeneinander an und versuchen, das Spielfeld in die eigene Farbe zu tauchen. Daneben gibt es vier weitere Modi: In „Herrschaft“ müssen wir verschiedene Zonen unter unsere Kontrolle bringen und in „Turm-Kommando“ einen Turm in die gegnerische Basis führen. In „Muschel-Chaos“ dreht sich alles ums Muschelsammeln, während ihr in „Operation Gold“ die feindliche Basis mit Hilfe der Goldfischkanone einnehmen sollt. Neben den verschiedenen Modi sorgen auch Events und Turniere wie die großen Splatfeste für Abwechslung.

Im Koop-Modus Salmon Run wehrt ihr euch gemeinsam gegen aggressive Lachse.

Koop-Modus: Neben dem kompetitiven Multiplayer gibt es auch noch den Koop-Modus namens Salmon Run. Hier verteidigt ihr euch im Team mit bis zu vier Spieler*innen gegen angreifende Horden und sammelt goldene Eier ein. Spätestens in den Kämpfen gegen die riesigen und kreativ gestalteten Bossgegner müsst ihr dabei gut zusammenarbeiten, wenn ihr nicht unterliegen wollt. Im Vergleich zum Vorgänger liefert Splatoon 3 nochmal eine ganze Reihe neuer, fordernder Bosse.

Im Singleplayer hat Splatoon 3 eine abwechslungsreiche Story-Kampagne zu bieten.

Singleplayer-Kampagne: Ihr müsst aber nicht immer gemeinsam mit anderen spielen, Splatoon 3 bietet nämlich auch eine umfangreiche Solo-Kampagne namens „Die Rückkehr der Mammalianer“. In dieser sollt ihr als Agent Nr. 3 die Invasion der Oktarianer verhindern, wofür ihr das Geheimnis um eine seltsame Substanz lüften sollt, die für ungewöhnlichen Haarwuchs sorgt. Während ihr tiefer und tiefer ins Reich der Oktarianer eindringt, müsst ihr in abwechslungsreichen Levels nicht nur in Kämpfen, sondern auch bei Rätseln und in Geschicklichkeitsprüfungen euer Können beweisen.

Nintendo-Hits günstig im Super Mario Sale

Im Super Mario Sale gibt es große Exklusivhits für Nintendo Switch günstig.

Übrigens: Neben Splatoon 3 gibt es gerade noch andere Exklusivhits von Nintendo günstig im Nintendo eShop. Durch die erste Welle des Super Mario Sale bekommt ihr Spiele aus dem Universum des berühmten Klempners im Angebot. Mit dabei sind:

Die aktuellen Angebote gelten noch bis zum 19. April, danach startet die zweite Welle mit weiteren Spielen rund um Mario. Hier findet ihr den Sale: