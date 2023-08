Nintendo Switch Multiplayer Sale gestartet: Hunderte Spiele & große First-Party-Hits im Angebot!

Im Nintendo eShop läuft jetzt der große Multiplayer-Sale, in dem ihr unter anderem große First-Party-Spiele für Switch günstig abstauben könnt.

Als zweite Etappe des Multiplayer-Festivals, das noch bis Ende des Monats im Nintendo eShop läuft, wurde gerade der riesige Multiplayer-Sale gestartet: Bis zum 27. August bekommt ihr hunderte Switch-Spiele mit lokalem oder Online-Multiplayer günstig im Angebot. Darunter finden sich einige große First-Party-Titel, ein paar davon gibt es sogar zum ersten Mal im Nintendo eShop günstiger. In diesem Artikel stellen wir euch die Highlights vor, die Übersicht über sämtliche Deals findet ihr hier:

Animal Crossing: New Horizons

8:46 Animal Crossing: New Horizons - Dieses Spiel ist der beste Urlaub in schweren Zeiten

Einer der ganz großen Exklusivhits im Multiplayer-Sale, den es noch dazu zum allerersten Mal im Nintendo eShop günstiger gibt, ist Animal Crossing: New Horizons. In der Lebenssimulation werdet ihr auf eine zu Beginn noch einsame Insel geschickt, die ihr durch die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten nach und nach in ein Paradies verwandelt und so immer mehr niedliche Bewohner in Tiergestalt anlockt, mit denen ihr euch anfreunden könnt.

Bis zu acht Spieler*innen können an einer Switch dieselbe Insel bewohnen, bis zu vier von ihnen können sich gleichzeitig dort aufhalten. Online oder im lokalen Netzwerk kann man mit zu acht Mitspieler*innen gemeinsam spielen. Neben dem Hauptspiel bekommt ihr übrigens auch den DLC Happy Home Paradise günstiger, in dem ihr zu einer neuen Inselgruppe reist und dort hauptsächlich Ferienhäuser, aber auch andere Gebäude wie Schulen, Restaurants oder Krankenhäuser baut.

Mario Party Superstars

3:25 Mario Party Superstars: Trailer stellt euch das Spiel ausführlich vor

Auch Mario Party Superstars ist zum ersten Mal in einem Sale des Nintendo eShop dabei. Durch den Partyspiel-Hit finden 100 Minispiele aus den Mario-Party-Klassikern des GameCube und N64 ihren Weg auf Nintendo Switch. Auch die fünf Spielbretter basieren auf Vorbildern aus der N64-Zeit, darunter etwa Peachs Geburtstagstorte und das Horrorland. Wie die Minispiele auch wurden diese generalüberholt und mit vielen neuen Details ausgestattet – die grundlegenden Mechaniken sind dem Original aber treu geblieben.

Am gewohnten Spielprinzip hat sich nichts geändert: Im Multiplayer ziehen bis zu vier Spieler*innen online oder lokal ihre Figuren wie in einem Brettspiel über ein Spielfeld und müssen je nachdem, wo sie das Würfelglück landen lässt, verschiedene Herausforderungen bewältigen, nach jeder Würfelrunde folgt ein Minispiel. Zum Beispiel rasen sie in Loren über brodelnde Lava, formen riesige Schneekugeln oder treten gegeneinander im Beach Volleyball an.

Diablo 2: Resurrected

18:28 Diablo 2 Resurrected ist so genial wie früher

Diablo 2: Resurrected ist die technisch stark verbesserte Neuauflage des berühmten Action-Rollenspiels. Die isometrische Perspektive wird zwar beibehalten, die Grafik ist aber komplett neu und auf dem aktuellen Stand. Retro-Fans können jedoch auch zur alten Grafik zurückschalten. Daneben gibt es noch einige Detailverbesserungen, außerdem ist die große Erweiterung Lord of Destruction ist bereits enthalten.

Nach wie vor geht es darum, ganze Horden von Monstern zu schnetzeln und dabei den eigenen Charakter aufzuleveln sowie immer bessere Waffen und Ausrüstungsgegenstände zu ergattern. Im Koop macht das am meisten Spaß, zumal die sieben verschiedenen Charaktere individuelle Fähigkeiten haben, die sich sehr gut ergänzen. Übrigens könnt ihr euch auch die Diablo Prime Evil Collection für nur 19,79€ im Sale holen und bekommt dann Diablo 3 gleich mit dazu.

Donkey Kong Country: Tropical Freeze

1:28 Donkey Kong Country: Tropical Freeze - Gameplay-Trailer zur Nintendo Switch-Version zeigt Funky Kong in Aktion

Donkey Kong Country: Tropical Freeze für Switch ist die Neuauflage des ursprünglich für Wii U erschienenen, gefeierten Action-Platformers und verfügt über einen Koop-Modus, den ihr zu zweit mit je einem Joy-Con spielen könnt. Eure Aufgabe ist noch immer, Donkey Kongs Heimatinseln, die von den Viehkingern eingefroren wurde, zurückzuerobern und in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen.

Optisch glänzt das Jump&Run unter anderem durch seine detailverliebten Hintergründe, spielerisch ist es ziemlich fordernd, bleibt dabei aber stets fair. Falls ihr es dennoch gern ein bisschen einfacher hättet, bekommt ihr zusätzlich zu den Charakteren des Originals mit Funky Kong eine neue Figur, die mit besonders starken Spezialfähigkeiten ausgestattet ist. Außerdem bietet die Switch-Fassung eine höhere Auflösung und flüssige 60fps.

Enter the Gungeon

3:35 Enter the Gungeon - Test-Video zum knallharten Dungeon-Crawler

In Enter the Gungeon ballert ihr euch durch einen Dungeon im Pixellook und seid dabei ähnlich wie in Diablo stets auf der Suche nach mächtigeren Waffen und besserer Ausrüstung. Da es sich um ein Roguelike handelt, müsst ihr nach dem Tod allerdings wieder von vorn anfangen. Immerhin schaltet ihr dabei neue Waffen, Gegenstände und sogar Charaktere für zukünftige Versuche frei. Zudem verändert sich der Dungeon ständig, sodass kein Run dem anderen gleicht.

Der Schwierigkeitsgrad von Enter the Gungeon ist ziemlich hoch, insbesondere die Bosskämpfe verlangen sowohl Zielgenauigkeit als auch Geschick und gutes Timing beim Ausweichen. Auch die vielen verschiedenen gewöhnlichen Gegnertypen zwingen euch dazu, eure Taktik immer wieder anzupassen und ständig dazuzulernen. Da trifft es sich gut, dass ihr euch Unterstützung dazuholen und zu zweit im lokalen Koop losziehen könnt.

Luigi’s Mansion 3

8:46 Luigis Mansion 3 - Testvideo zum Wohlfühlgrusel auf der Switch

In Luigi’s Mansion 3 wollen Mario und seine Freunde eigentlich nur Urlaub machen, landen dabei aber in einem Spukhotel, in dem sie in Gemälde eingesperrt werden. Mithilfe des Schreckweg F-LU, einer Art Staubsauger für Gespenster, eilt Luigi ihnen zu Hilfe, obwohl im dabei vor Angst die Knie schlottern. Nach und nach erkundet er die verschiedenen Etagen des Hotels, die alle in einem eigenen Stil eingerichtet sind, vom Piratenschiff bis hin zum mittelalterlichen Schloss.

Den Großteil der Kampagne könnt ihr übrigens auch im Koop-Modus bestreiten. Dabei übernimmt einer von euch die Rolle des aus grünem Glibber bestehenden Fluigi, der an Orte gelangen kann, die Luigi versperrt bleiben, aber sich dafür bei Kontakt mit Wasser auflöst. Daneben stehen euch sowohl lokal als auch online verschiedene weitere Multiplayer-Modi zur Verfügung, in denen bis zu acht Spieler*innen gemeinsam auf Geisterjagd gehen oder in Teams gegeneinander antreten können.

Monster Hunter Rise

9:49 Monster Hunter Rise - Vorschau-Video zum neuen Serienteil für Switch

Im jüngsten Teil der Monster-Hunter-Reihe geht ihr erneut auf die Jagd nach riesigen Monstern und sammelt dabei Material für bessere Ausrüstung, um anschließend noch stärkere Monster jagen zu können. Die Langzeitmotivation ist nach wie vor hoch, zumal ein paar neue Elemente für mehr Abwechslung und Komplexität sorgen. So gibt es nun Events, in denen ihr mit Verteidigungsanlagen ein Dorf beschützt, und Seilkäfer, mit denen ihr euch durch die Luft schwingen und Monster einfangen könnt.

Auf die Monsterjagd könnt ihr euch sowohl allein als auch im Koop mit bis zu vier Spieler*innen begeben. Dadurch kommt eine zusätzliche taktische Komponente ins Spiel, denn gutes Teamwork hilft enorm im Kampf gegen die stärksten Kreaturen. Auch die umfangreiche Erweiterung namens Sunbreak, die euch in ein neues Gebiet mit spektakulären Monstern schickt und einige neue Gameplay-Mechaniken einführt, könnt ihr im Multiplayer-Sale günstiger bekommen.

Mario Golf: Super Rush

2:15 Mario Golf: Super Rush - Trailer zeigt Gameplay

In Mario Golf: Super Rush tritt der berühmte Klempner erneut auf dem Golfplatz an. Wie üblich handelt es sich dabei nicht um eine realistische Simulation, sondern um ein spaßiges Sportspiel für die ganze Familie. Das sieht man schon an den spektakulären und abgedrehten Spezialfähigkeiten der 16 zur Auswahl stehenden Charaktere. Yoshi beispielsweise verwandelt die Bälle in Eier, die sich nur schwer kontrollieren lassen, und Luigi lässt den Boden gefrieren.

Neu im Vergleich zu den Vorgängern ist, dass ihr euch zwischen der traditionellen Steuerung mit Buttons und der Bewegungssteuerung der Joy-Cons entscheiden könnt. Der Multiplayer lässt euch sowohl online als auch lokal in verschiedenen Modi gegeneinander antreten. Es gibt aber auch eine Singleplayer-Kampagne namens „Golf-Abenteuer“, in der ihr euch vom Neuling zum Champion hocharbeitet und dabei die Fähigkeiten eures Charakters verbessert sowie neue Gebiete freischaltet.

Vampire Survivors

1:07 Vampire Survivors: Trailer zum Action-Hit

Vampire Survivors ist gerade erst für Nintendo Switch erschienen und trotzdem schon Teil der Angebote. In dem Indie-Überraschungshit setzt ihr euch aus der Top-Down-Perspektive gegen massenhaft Untote und andere Monster zur Wehr. Eure Figur attackiert dabei in regelmäßigen Abständen von selbst. Eure Aufgabe besteht darin, sie so zu lenken, dass sie nicht umzingelt wird, und bei jedem Levelaufstieg die richtigen Waffen und Upgrades auszuwählen.

Das Ziel ist, in jeder Runde so lange wie möglich zu überleben. Dass Vampire Survivors trotz des simplen Prinzips so motivierend wirkt, verdankt das Roguelike sowohl der schnellen Weiterentwicklung eurer Spielfigur während einer Runde als auch den permanenten Upgrades, die ihr nach jedem Tod mit gesammelten Gold freischalten könnt. Ihr könnt allein oder mit bis zu drei Freunden im Couch-Koop antreten.

Temtem

1:36 Temtem - Das Pokémon-ähnliche MMO im Trailer

Temtem ist ein Monstersammelspiel im Stil von Pokémon, allerdings mit starkem Fokus auf den Online-Multiplayer. Während ihr euch auf ein großes Abenteuer in der aus sechs schwebenden Inseln bestehenden Spielwelt begebt, trefft ihr auf zahlreiche andere Temtem-Bändiger und könnt euch mit ihnen in Duellen messen oder sie bei ihren eigenen Abenteuern unterstützen. Natürlich könnt ihr auch zusammen mit Freunden spielen.

Temtem bietet eine umfangreiche Story-Kampagne, die euch im Kampf gegen den bösen Belsoto-Clan durch alle sechs Regionen führt. Daneben könnt ihr euch auch mit anderen Dingen wie der Einrichtung eures eigenen Hauses oder der Gestaltung eures Charakters beschäftigen. Das Sammeln der 164 verschiedenen Monster und die rundenbasierten, taktischen Kämpfe, in denen stets zwei eigene Temtem gleichzeitig gegen zwei Temtem des Gegners antreten, stehen aber klar im Vordergrund.

Hunderte weitere Angebote im Nintendo eShop

Wie schon gesagt, handelt es sich bei den hier vorgestellte Spielen nur um einen kleinen Ausschnitt aus den zahlreichen Sonderangeboten des Multiplayer-Sales. Im Nintendo eShop gibt es noch hunderte weitere große und kleine Titel günstiger. Wenn ihr selbst nach den besten Schnäppchen stöbern wollt, braucht ihr bloß diesem Link zu folgen: