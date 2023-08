Nintendo Switch Multiplayer-Sale: Verpasst nicht eure letzte Chance auf satte Rabatte!

Letzte Chance: Im Nintendo eShop Multiplayer-Sale könnt ihr euch nur noch bis Sonntag rund 500 Switch-Spiele günstiger sichern.

Nur noch bis zum 27. August, also bis Sonntag, läuft im Nintendo eShop als Teil des Multiplayer-Festivals der große Multiplayer-Sale mit hunderten reduzierten Spielen für Nintendo Switch, zu denen auch so einige große Exklusivhits gehören. Damit ihr nicht das Beste verpasst, erinnern wir euch in diesem Artikel nochmal an einige der Highlights der Aktion. Falls ihr lieber selbst die Deals durchstöbern möchtet, braucht ihr nur diesem Link zu folgen:

Animal Crossing: New Horizons

8:46 Animal Crossing: New Horizons - Dieses Spiel ist der beste Urlaub in schweren Zeiten

Im Multiplayer-Sale bekommt ihr nicht nur Animal Crossing: New Horizons zum allerersten Mal im Nintendo eShop günstiger. Auch die umfangreiche Erweiterung „Happy Home Paradise“, in der ihr auf einer neuen Inselgruppe für eine Ferienhausagentur arbeitet, gibt es im Angebot. Zumeist entwerft ihr hier traumhafte Wohnungen für eure Kunden, manchmal baut ihr aber auch Gebäude wie Schulen und Krankenhäuser. Ihr könnt euch Hauptspiel und DLC auch gleich zusammen im Paket holen:

Animal Crossing ist einer der größten exklusiven Switch-Hits der letzten Jahre. Die Lebenssimulation schickt euch auf eine zu Beginn noch einsame Insel, die ihr nach und nach in ein Paradies verwandelt und dadurch immer mehr der süßen Bewohner in Tiergestalt anlockt, mit denen ihr euch anfreunden könnt. Online können bis zu acht und lokal bis zu vier Spieler*innen gemeinsam spielen, außerdem können bis zu acht Personen an einer Konsole dieselbe Insel bewohnen.

Diablo Prime Evil Collection

11:00 Alle Neuerungen von Diablo 2 Resurrected in 11 Minuten

Mit der Diablo Prime Evil Collection bekommt ihr Diablo 2 Resurrected zusammen mit der Diablo 3 Eternal Collection und zusätzlichen Ingame-Gegenständen für Diablo 3 in einem Paket. Diablo 2 Resurrected ist die grafisch stark verbesserte, aber spielerisch weitgehend originalgetreue Neuauflage des ARPG-Klassikers. Die Erweiterung Lord of Destruction ist bereits enthalten, sodass euch insgesamt sieben sehr unterschiedliche Charaktere zur Verfügung stehen.

Diablo 3 ist etwas bunter als der sehr düstere Vorgänger und bringt unter anderem beim Fortschrittssystem neue Ideen mit. In beiden Teilen der Reihe kämpft ihr gegen haufenweise Monster, während ihr euren Charakter weiterentwickelt und nach immer besserer Ausrüstung sucht. Am meisten Spaß habt ihr dabei, wenn ihr gemeinsam im Koop in den Kampf zieht. Beide Spiele könnt ihr online zu viert spielen, Diablo 3 bietet zudem Couch-Koop für bis zu vier Personen. Diablo 2 gibt es übrigens auch einzeln günstiger:

Mario Party Superstars

3:25 Mario Party Superstars: Trailer stellt euch das Spiel ausführlich vor

Mario Party Superstars lässt 100 Minispiel-Klassiker aus den Mario-Party-Spielen der N64- und GameCube-Ära wiederaufleben, natürlich in einer verbesserten und grafisch runderneuerten Form, die auf dem aktuellen Stand der Technik ist. Das gilt auch für die fünf klassischen Spielbretter, die mit vielen neuen Details ausgestattet sind. Darunter befindet sich beispielsweise Prinzessin Peachs Geburtstagstorte, das Horrorland oder Yoshis tropische Heimatinsel.

Am Spielprinzip hat sich nicht viel geändert: Ihr zieht eure Figur über ein Spielbrett. Nach jeder Würfelrunde startet eines der vielfältigen Minispiele, in denen ihr in verschiedenen Konstellationen gegeneinander antretet, beispielsweise 2 gegen 2 , einer gegen alle oder jeder gegen jeden. Die Auswahl reicht vom Tauziehen übers Pizzawettessen bis hin zu rasanten Lorenfahrten über brodelnde Lava. Bis zu vier Spieler*innen kämpfen lokal oder online um den Sieg.

Pikuniku

Hinter der fröhlichen Fassade von Pikuniku verbergen sich finstere Verschwörungen.

Das Rätsel-Abenteuer Pikuniku könnt ihr im Multiplayer-Sale 75 Prozent günstiger und dadurch für gerade mal 3,24€ bekommen. Ihr erkundet eine bunte, fröhlich wirkende 2D-Welt voller verschrobener, aber liebenswerter Charaktere. Doch die Dinge sind nicht so, wie sie auf den ersten Blick erscheinen. Tatsächlich erzählt Pikuniku nämlich eine dystopische Geschichte über eine düstere Verschwörung und eine Revolution, die ihr mit euren Aktionen beginnt.

Spielerisch ist Pikuniku eine eher entspannte Reise. Die Rätsel können zwar manchmal fordernd sein, bleiben aber stets fair und Zeitdruck gibt es nicht. Hin und wieder braucht ihr in Minispielen oder Jump&Run-Passagen auch ein bisschen Geschicklichkeit, der Knobelspaß steht aber klar im Vordergrund. Die Kampagne kann man zwar nur allein spielen, aber es gibt separate Multiplayer-Level, die ganz auf den Koop zu zweit zugeschnitten sind.

Heave Ho

In Heave Ho spielt ihr kartoffelförmige Wesen mit langen Armen, die gefährliche Abgründe überwinden müssen.

Heavo Ho ist ein auf lokalen Koop ausgelegtes Spiel, in dem bis zu vier Spieler*innen kartoffelförmige Wesen durch Level voller tödlicher Hindernisse und bodenloser Abgründe steuern. Das Besondere dabei: Die Wesen haben keine Beine, aber dafür sehr lange Arme, mit denen sie sich an Wänden und Plattformen festklammern, hin und her schwingen und sich über weite Distanzen durch die Luft schleudern können.

Wenn ihr gut zusammenarbeitet, könnt ihr euch an der Hand nehmen und auf diese Weise lange Ketten bilden, mit denen sich selbst die breitesten Schluchten überwinden lassen. Ihr könnt euch auch gegenseitig auffangen, damit ihr euch nicht zu weit schleudert und an eurem Ziel vorbei fliegt. Die Level sind allesamt kurz, sodass es sich um ein ideales Spiel für Zwischendurch handelt. Die Vielfalt der Level und der Reichtum an verrückten Einfällen sind dafür umso größer, sodass Heave Ho auch langfristig motiviert.

Mario Tennis Aces

6:04 Mario Tennis Aces - Test-Video zum Spielspaß-Hit für Nintendo Switch

In Mario Tennis Aces tretet ihr mit den bekannten Charakteren aus dem Mario-Universum in spannenden Machtes an. Jede Spielfigur hat ihre eigenen Vor-und Nachteile und ist beispielsweise besonders schnell oder verfügt über besonders harte Schläge. Obwohl das Spiel leicht zugänglich ist, ist es dennoch komplex. Neben verschiedenen Schlagtechniken gibt es nämlich eine Zielschlagmechanik, mit der ihr durch gutes Timing Energie aufladen und daraufhin Bälle besonders genau platzieren könnt.

Im Multiplayer könnt ihr sowohl lokal als auch online gegeneinander antreten, und zwar einzeln oder im Doppel, und euch zudem in Turnieren mit Spieler*innen aus der ganzen Welt messen. Daneben gibt es eine Singleplayer-Kampagne, in der wir Luigi von einem verfluchten Tennisschläger befreien müssen. Dazu reisen wird durch fünf verschiedene Spielwelten, in denen wir in Tennis-Minispielen sowie in spektakulären Boss-Matches antreten.

WarioWare: Get It Together!

1:25 WarioWare: Get it Together - Minispielesammlung zeigt sich im Switch-Trailer

In WarioWare: Get It Together! stellt ihr euch entweder allein oder im Multiplayer mit bis zu vier Spieler*innen den mehr als 200 skurrilen Mikrospielen, die vom Ausdrücken einer Zahnpastatube über die Achselhaarentfernung bis hin zum Zusammenbauen von Robotern reichen. Daneben könnt ihr euch online im Wario-Cup regelmäßig in besonderen Varianten der Spiele beweisen und dabei die globale Rangliste hinaufklettern.

Ihr könnt mehr als ein Dutzend verschiedener Charaktere spielen, die alle individuelle Fähigkeiten bieten. Wario selbst verfügt beispielsweise über einen Raketenrucksack, während 5-Volt ihren eigenen Körper verlassen und heftige Explosionen auslösen kann. In der Story-Kampagne wird der Spieleentwickler Wario gemeinsam mit seinen Freunden in sein eigenes Spiel hineingezogen und muss nun zahlreiche Herausforderungen meisten, um wieder daraus zu entkommen.

Mehr vom Nintendo eShop Multiplayer-Sale

Die genannten Spiele sind natürlich nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Nintendo eShop Multiplayer-Sale. Ihr könnt euch noch rund 500 weitere günstige Deals sichern. Es lohnt sich also, selbst nochmal einen Blick auf die Angebote zu werfen. Folgt dazu einfach diesem Link:

3 Spiele kostenlos spielen im Nintendo eShop Multiplayer-Festival

Das Abschluss-Event des Multiplayer-Festivals lässt euch gleich drei Switch-Spiele völlig kostenlos spielen.

Neben dem großen Sale hat das Multiplayer-Festival im Nintendo eShop noch ein besonderes Abschluss-Event zu bieten, das ihr ebenfalls nicht verpassen solltet: Vom 25. bis zum 31. August könnt ihr die Vollversionen von drei Spielen mit Multiplayer kostenlos spielen, sofern ihr Nintendo Switch Online abonniert habt. Mehr über die Aktion erfahrt ihr hier:

Hier erklären wir euch kurz, worum es in den drei Spielen des Probespiel-Events geht:

Don’t Starve Together

1:10 Don't Starve Together im Launch Trailer

Don’t Starve Together ist die Koop-Version des berühmten Survival-Spiels, in der bis zu vier Spieler*innen gemeinsam ums Überleben und gegen den Hunger kämpfen können. Gemeinsam werdet ihr auf einer seltsamen, rauen Welt voller skurriler Kreaturen ausgesetzt und müsst Nahrung und Ressourcen zum Aufbau eurer Basis sammeln, ohne euch dabei von den riesigen Monstern umbringen zu lassen, die in den unterschiedlichen Biomen auf euch lauern.

Optisch fällt Don’t Starve schon allein durch seinen einzigartigen Look im Stil eines düsteren Bilderbuchs auf. Spielerisch ist es ziemlich fordernd, weshalb ihr sehr von guter Zusammenarbeit und planvollem Vorgehen profitiert. Zugleich wird aber auch Mut belohnt, denn in der gefährlichen Spielwelt gibt es jede Menge zu entdecken. Nur diejenigen, die ihre Geheimnisse ergründen, können wertvolles Material bergen und die vielfältigen Crafting-Möglichkeiten nutzen.

Puyo Puyo Tetris 2

1:08 Puyo Puyo Tetris 2 - Das Crossover der Puzzle-Giganten

Wie schon sein Vorgänger vermischt Puyo Puyo Tetris 2, das normalerweise 39,99€ kostet, die Spielprinzipien der beiden Puzzlespielreihen miteinander: Während es in Tetris darum geht, mit herabfallenden Blöcken Reihen aufzufüllen, müsst ihr in Puyo Puyo vier Puyos in der gleichen Farbe miteinander kombinieren, um dadurch möglichst viele der kugelförmigen Wesen an euren Gegner zu schicken und so sein Spielfeld zu füllen und zu blockieren.

Falls ihr gerade keine Lust auf die Mixtur der beiden Gameplay-Mechaniken habt, könnt ihr auch jederzeit klassisches Tetris oder Puyo Puyo spielen. Im Multiplayer können sich bis zu vier Spieler*innen online oder lokal in verschiedenen Modi miteinander messen, daneben gibt es Online-Ranglisten sowie eine Singleplayer-Kampagne. Neu in Puyo Puyo Tetris 2 sind zudem die Skill Battles, die mit charakterbasierten Skills und Item Cards Rollenspielelemente in das Puzzlespiel einführen.

Golf With Your Friends

1:15 Golf With Your Friends - Trailer stimmt auf Minigolf-Spiel mit Multiplayer-Fokus ein

Ihr sucht ein Spiel, das auch für eine größere Gruppe von Freunden geeignet ist? Dann ist Golf With Your Friends das Richtige für euch, denn hier können bis zu 12 Spieler*innen gegeneinander antreten, und zwar online oder lokal an einer Switch. Jeder der neun verschiedenen Kurse des Minigolfspiels bietet eigene abgedrehte Einfällen und ein besonderes Thema, von der Waldidylle über Piraten bis hin zu Science Fiction.

Das Gameplay ist zwar mechanisch simpel, aber durch die komplexen Kurse dennoch fordernd. Außerdem gibt es Power Ups, durch die ihr eure Gegner ärgern könnt, indem ihr beispielsweise ihren Ball mit klebrigem Honig beschmiert oder in ein Quadrat verwandelt. Wenn ihr mal Abwechslung vom klassischen Minigolf braucht, könnt ihr zudem zu anderen Modi wechseln und beispielsweise das Loch in ein Hockey-Tor samt Torwart verwandeln, was Treffer aus großer Entfernung möglich macht.