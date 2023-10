Nintendo Switch: Neues Bundle mit Joy-Cons und Super Mario Party schon vor Release im Angebot

Das neue Joy-Con Bundle mit Mario Party Superstars erscheint erst im Oktober, ihr könnt es aber schon jetzt günstig im Sonderangebot vorbestellen.

Am 10. November erscheint ein neues Bundle mit Joy-Con Controllern für Nintendo Switch in den Farben Grün und Pink und dem Exklusivspiel Super Mario Party. Bei Otto könnt ihr es jetzt schon im Sonderangebot bekommen. Statt 99,99€ (UVP) bezahlt ihr aktuell nur noch 84,99€. So günstig gibt es das Paket laut Vergleichsplattformen nirgendwo sonst. Hier geht’s zum Deal:

Ohne Spiel kosten Joy-Con Controller momentan bei den meisten Shops rund 70€, unabhängig von der Farben. Im Angebot von Otto zahlt ihr also nur noch rund 15€ für Super Mario Party obendrauf – ein hervorragender Preis für einen großen Switch-Exklusivtitel. Otto macht übrigens keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gültig ist. Er könnte also jederzeit wieder verschwinden.

Was bietet Super Mario Party?

1:51 Super Mario Party - E3-Trailer stellt Minispielsammlung für Nintendo Switch vor

80 Spiele mit reichlich Bewegung: Super Mario Party für Nintendo Switch ist bereits der elfte Teil der berühmten Partyspiel-Reihe und bringt stolze 80 Minispiele mit, die vom Hindernisparcours über das Anbraten eines Tofuwürfels bis hin zu Gedächtnisübungen im Memory-Stil reichen. Da bis zu vier Spieler*innen gleichzeitig spielen können und die Spiele Features wie Bewegungssteuerung und HD Rumble reichlich nutzen, könnt ihr die zusätzlichen Joy-Con Controller im Bundle gut gebrauchen.

Party-Spaß und Koop-Modus: Am Kern des Gameplays hat sich im Vergleich zu den Vorgängern nicht viel geändert: Im Standard-Modus ziehen alle Spieler*innen ihre Figur über ein Spielbrett und müssen sich je nachdem, auf welchem Feld sie das Würfelglück landen lässt, verschiedenen Herausforderungen stellen. Es gibt aber auch einen Koop-Modus, in dem ihr zu viert mit einem Schlauchboot einen Fluss hinabfahrt, sowie die sogenannte Partner-Party, in der ihr in Zweier-Teams gegeneinander antretet.

