Nintendo Switch: Neujahrs-Sale mit Mario-Hits und über 2000 weiteren Switch-Spielen gestartet

Durch die Neujahrsaktion im Nintendo eShop könnt ihr einige der größten Switch-Hits günstig abstauben.

Der Nintendo eShop hat das neue Jahr mit einem riesigen Sale eingeläutet: Bis zum 14. Januar bekommt ihr über 2000 Spiele für Nintendo Switch günstiger. Mit dabei sind auch exklusive First-Party-Titel, darunter ein paar der größten Mario-Hits. In diesem Artikel haben wir euch zehn Highlights herausgesucht und stellen sie euch kurz vor. Wer lieber selbst die lange Liste der Deals durchstöbern möchte, findet hier die Übersicht:

Mario Kart 8 Deluxe

5:04 Mario Kart 8 Deluxe - Test-Video zum Fun-Racer-Hit für Nintendo Switch - Test-Video zum Fun-Racer-Hit für Nintendo Switch

Mario Kart 8 Deluxe ist die Switch-Neuauflage des ursprünglich für Wii U erschienenen Rennspiel-Hits und bringt eine Menge Umfang mit: Neben sämtlichen Inhalten des Originals und all seinen DLCs werden sogar noch zusätzliche Fahrer mitgeliefert, sodass ihr insgesamt 42 Fahrer und 48 Strecken bekommt. Falls euch das noch nicht genügen sollte, könnt ihr euch den inzwischen vollständigen Booster-Streckenpass dazuholen und so die Anzahl der Kurse auf einen Schlag verdoppeln.

Die Mario Kart-Reihe gilt nicht ohne Grund schon seit Jahrzehnten als die Nr. 1 unter den Kart-Racern: Wie seine Vorgänger überzeugt auch Mario Kart 8 wieder durch das hervorragende, farbenfrohe Design seiner Kurse, die euch an die verschiedensten Orte von einer futuristischen Großstadt bis hin zum Land Hyrule aus der Zelda-Reihe führen. Natürlich gibt es auch wieder viele spaßige Items, mit denen ihr euren Gegnern Streiche spielen und euch einen Vorteil verschaffen könnt.

Red Dead Redemption

1:00 Red Dead Redemption: Der Port für Switch im Trailer

Mit Red Dead Redemption ist 2023 einer der größten Open-World-Hits aller Zeiten für Nintendo Switch erschienen. Das Western-Epos wird euch in einer überarbeiteten Version mit höherer Auflösung und verbesserten Lichteffekten geliefert. Außerdem sind sämtliche Zusatzinhalte der Game of the Year Edition sowie die Erweiterung Undead Nightmare enthalten. Letztere lässt die Zombie-Apokalypse über die Spielwelt hereinbrechen.

Red Dead Redemption erzählt die Geschichte von John Marston, einem der letzten Outlaws, der sich am Anfang des 20. Jahrhunderts auf eine Reise durch den amerikanischen Westen und Teile Mexikos begibt, um seine ehemaligen Mitstreiter zur Strecke zu bringen. Dabei erlebt ihr so ziemlich alles, was zu einem guten Western gehört, also Schießereien, Verfolgungsjagden zu Pferd, Überfälle und mehr. Zugleich bietet die große, authentisch wirkende Welt auch Raum für ruhige Momente und Whiskeys im Saloon.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

9:32 Super Mario 3D World + Bowser's Fury - Warum ihr den Koop-Plattformer unbedingt auf der Switch nachholen solltet

Falls ihr Super Mario 3D World bislang verpasst habt, solltet ihr das Jump&Run in der überarbeiteten Switch-Version, die Online-Multiplayer und einen Fotomodus hinzufügt, unbedingt noch nachholen. Schließlich handelt es sich um einen der besten 3D-Plattformer überhaupt, nicht zuletzt dank des kreativen Leveldesigns: Unter anderem flitzen wir in einem Schlittschuh über einen gefrorenen See, spielen einen Schattenriss auf einer Wand oder reiten auf einem Dinosaurier.

Die spektakulärste Neuerung der Switch-Version ist die Erweiterung Bowser’s Fury, die so kreativ und umfangreich ausfällt, dass sich für sie allein der Kauf schon lohnt. Hier reist Mario zusammen mit Bowser Jr. zur Samtpfotenküste, um Bowser zu stoppen. Dieser wurde in ein riesiges Monster verwandelt, hat daraufhin seinen Verstand verloren und sorgt nun für gefährliche Stürme und Meteoritenschauer. Im lokalen Koop könnt ihr zu zweit mit je einem Joy-Con spielen.

Diablo Prime Evil Collection

18:28 Diablo 2 Resurrected ist so genial wie früher, aber es hätte so viel mehr sein können!

Mit der Diablo Prime Evil Collection bekommt ihr Diablo 2 Resurrected und die Diablo 3 Eternal Collection in einem Paket. Neben den Hauptspielen werden hier auch alle großen Erweiterungen und zusätzlichen Charaktere mitgeliefert. In den beiden berühmten Action-Rollenspielen kämpft ihr gegen Horden von Monstern, Untoten und Dämonen, wobei die Suche nach immer besserer Ausrüstung für eine hohe Langzeitmotivation sorgt.

Diablo 2 Resurrected lässt den Klassiker mit komplett neuer, zeitgemäßer Grafik wiederaufleben. Beim Gameplay, der isometrischen Perspektive und dem düsteren, blutigen Look bleibt das Remake der Vorlage aber weitgehend treu. Diablo 3 wirkt im Vergleich dazu deutlich bunter. Beide Spiele könnt ihr problemlos allein spielen, sie machen aber besonders viel Spaß im Koop, weil sich die sehr unterschiedlichen Charakterklassen hier hervorragend unterstützen und ergänzen können.

Metroid Dread

0:30 Metroid Dread - Trailer zeigt Szenen aus dem Spiel

Mit Metroid Dread kehrt die berühmte Reihe zu ihren Wurzeln zurück und bietet trotz zeitgemäßer 3D-Grafik klassische 2D-Level mit dem typischen verschachtelten Metroidvania-Leveldesign. Ihr spielt erneut die Kopfgeldjägerin Samus Aran, welche diesmal auf dem fernen Planeten ZDR nach der Quelle für eine mysteriöse Nachricht sucht. Dabei bekommt sie es unter anderem mit ehemaligen Forschungsrobotern zu tun, die ein Eigenleben entwickelt haben.

Samus hat all ihre alten Tricks noch drauf, weshalb sich Veteran*innen sofort heimisch fühlen werden. Nach und nach schaltet ihr aber auch eine Menge neuer, spektakulärer Fähigkeiten frei. So kann Samus dann beispielsweise mit Ice Missiles Gegner einfrieren, sich mit dem Grapple Beam zu Plattformen hochziehen oder sich kurze Strecken teleportieren. Im Nintendo eShop findet ihr eine kostenlose Demo, mit der ihr euch selbst von der Qualität des Action-Platformers überzeugen könnt.

Sonic Frontiers

1:47 Sonic Frontiers - Der blaue Igel rast zu Queen-Song durch den Launch-Trailer

In Sonic Fontiers wagt sich der legendäre blaue Igel aus dem Hause Sega erstmals in eine große 3D-Open-World. Neben Wäldern, Wiesen und Wüsten hat diese auch breite Straßen in der Großstadt und uralte, überwucherte Tempelruinen zu bieten. Dementsprechend gibt es diesmal mehr Raum für Erkundung, Rätsel und Geheimnisse, als man es von der Sonic-Reihe bislang gewohnt war. Neu sind auch das Kampfsystem und der komplexe Skilltree.

Trotz aller Neuerungen kommt auch das traditionelle Jump&Run-Gameplay nicht zu kurz. Überall in der Spielwelt sind Hinderniskurse verteilt, durch die Sonic in seiner typischen halsbrecherischen Geschwindigkeit rast. Außerdem gibt es die Cyberspace-Abschnitte: Durch Portale kann sich Sonic in insgesamt 30 lineare Abschnitte teleportieren, die Level aus früheren Sonic-Spielen wie die berühmte Green Hill Zone mit schicker Grafik und aufwendiger Inszenierung wiederaufleben lassen.

Yoshi’s Crafted World

6:50 Yoshi's Crafted World - Test-Video: Ein liebevoll gebasteltes Jump&Run

Yoshi’s Crafted World verzaubert schon auf den ersten Blick durch seinen niedlichen Look im Stil handgebastelter Dioramen. Das Jump&Run schickt euch in 16 abwechslungsreiche und wunderhübsche Welten, die von der Eis- über die Ninja- bis hin zur Märchenbuchwelt reichen. Obwohl die Level größtenteils zweidimensional sind, faszinieren sie immer wieder durch Perspektivwechsel, mehrere Tiefenebenen und die Möglichkeit, auch ihre Rückseite zu spielen.

Protagonist Yoshi ist wie gewohnt sehr wehrhaft: Neben seinem Flattersprung und der Stampfattacke kann er Gegner verschlucken, in Eier verwandeln und als Wurfgeschosse benutzen. Der Schwierigkeitsgrad fällt eher moderat aus. Wenn ihr also auf der Suche nach einer entspannten Spielerfahrung oder nach einem Titel fürs gemeinsame Spielen mit dem Nachwuchs seid, dann seid ihr hier genau richtig, zumal ihr mit jeweils einem Joy-Con zu zweit im Koop spielen könnt.

LEGO Star Wars: Die Skywalker-Saga

12:13 So viel Lego Star Wars gab's noch nie - Die Skywalker Saga im Test

In LEGO Star Wars: Die Skywalker-Saga könnt ihr alle drei Star Wars-Trilogien in beliebiger Reihenfolge nachspielen. Schon deshalb und weil die Vorlage mit viel Liebe zum Detail und dem LEGO-typischen schrägen Humor umgesetzt wurde, handelt es sich um ein Muss für junge und alte Star Wars-Fans gleichermaßen. Noch dazu wird euch ein stimmungsvoller Soundtrack und eine im Vergleich zu früheren LEGO-Titeln deutlich verbesserte Grafik geboten.

Das Gameplay bietet im Kern die Mischung aus Action, Platforming, Erkundung und kleinen Rätseln, für die man die LEGO-Reihe kennt. Dadurch, dass ihr mit eurem Schiff auch in den Weltraum dürft, wo ihr an gewaltigen Schlachten teilnehmt, gibt es aber noch mehr Abwechslung. Außerdem wurde das Kampfsystem überarbeitet: Durch die neuen Kombos spielen sich Gefechte am Boden nun deutlich fordernder.

Layton’s Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre – Deluxe

In Layton's Mystery Journey spielt ihr nicht den berühmten Professor, sondern seine Tochter.

Wie frühere Layton-Spiele ist auch Layton’s Mystery Journey ein Detektiv-Adventure, dessen Gameplay zu einem großen Teil aus vielen kleinen, abwechslungsreichen Rätseleinlagen besteht. Allerdings spielt ihr diesmal nicht Professor Layton, sondern seine Tochter Katrielle, die nach dem Verschwinden ihres Vaters die Detektei übernommen hat. Zusammen mit ihrem Hund und ihrem Assistenten löst Katrielle in London zahlreiche knifflige Fälle, forscht aber natürlich auch nach dem Verbleib des Professors.

Obwohl es im Verlauf der Story auch mal den einen oder anderen düsteren Moment gibt, bietet Layton’s Mystery Journey mit seinem niedlichen Anime-Look und seinen sympathischen Charakteren jede Menge Wohlfühl-Atmosphäre. Die Deluxe-Version für Switch bietet neben verbesserter Grafik auch viele überarbeitete sowie 40 völlig neue Rätsel, alle DLC-Outfits des Originals und nochmal 50 neue Outfits obendrauf.

Street Fighter 30th Anniversary Collection

Mit der Street Fighter 30th Anniversary Collection bekommt ihr zwölf Fighting Game-Klassiker.

Mit der Street Fighter 30th Anniversary Collection macht ihr eine Zeitreise durch die frühe Geschichte einer der berühmtesten Fighting-Game-Reihen überhaupt. Die Sammlung liefert euch insgesamt 12 Spiele, vom allerersten Serienteil aus dem Jahr 1987 bis hin zu Street Fighter III: Third Strike aus 1999. Den Klassiker Street Fighter 2, der auch nach heutigen Maßstäben noch ein großartiger Vertreter seines Genres ist, bekommt ihr in der normalen und der Turbo-Version.

Es sind sogar Spiele dabei, die ursprünglich für Arcade-Maschinen entwickelt wurden und durch die 30th Anniversary Collection zum ersten Mal auf Heimkonsolen verfügbar sind. Außerdem gibt es einige Verbesserungen und Extras, unter denen der Online-Multiplayer, der vier Spielen hinzugefügt wurde, zu den wichtigsten und spaßigsten gehört. Im Museums-Modus bekommt ihr zudem reichlich Bonusmaterial und Hintergrundinfos zur Entwicklungsgeschichte der Street Fighter-Reihe.

Über 2000 günstige Spiele im Nintendo eShop

Wie schon gesagt, hat der Neujahrs-Sale im Nintendo eShop noch sehr viel mehr zu bieten als die zehn hier vorgestellten Spiele. Es gibt über 2000 weitere Sonderangebote für Nintendo Switch. Deshalb lohnt es sich auf jeden Fall, auch selbst nochmal einen Blick auf die Deals zu werfen: