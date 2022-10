Nintendo Switch OLED bei Amazon: Jetzt zum Toppreis mit Just Dance 2022 als Zugabe holen

Bei Amazon gibt es gerade die Nintendo Switch OLED in der weißen Variante günstig im Angebot, nämlich für 320,99€. Laut Vergleichsplattformen ist Amazon damit ohnehin schon der derzeit günstigste Anbieter, ihr bekommt aber sogar noch Just Dance 2022 als Bonus obendrauf. Einzeln kostet die weiße Nintendo Switch OLED bei Amazon gerade 333€, Just Dance 2022 liegt bei 30,89€. Der Rabatt durch das Bundle beträgt also 42,90€. Hier geht’s zum Angebot:

Amazon macht bislang keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch laufen wird. Er könnte also jederzeit wieder verschwinden. Falls ihr an Just Dance 2022 kein Interesse habt, dürftet ihr das Spiel auf Ebay oder vergleichbaren Plattformen für wenigstens 20€, vielleicht auch für 25€ loswerden können. Zieht man diesen Betrag vom Kaufpreis des Bundles ab, handelt es sich um einen Top Deal für die Nintendo Switch OLED, wie es ihn bislang nur sehr selten gegeben hat.

Zweiter Amazon Prime Day am 11. und 12. Oktober

Am 11. und 12. Oktober wird Amazon unter dem Titel „Prime Exklusive Angebote“ einen zweiten Prime Day veranstalten, in dem es aller Wahrscheinlichkeit nach tausende Deals aus den verschiedensten Produktkategorien exklusiv für Prime-Mitglieder geben wird. Es wäre zumindest möglich, dass es dann auch nochmal Angebote mit Switch-Konsolen gibt. Beim letzten Amazon Prime Day im Juli war das allerdings nicht der Fall, jedoch gab es damals immerhin ein paar Switch-Spiele zu sehr günstigen Preisen.

Was sich Amazon diesmal im Gaming-Bereich einfallen lässt, ist schwer vorherzusagen. Mit Sicherheit wissen wir bisher immerhin, dass wieder viele Amazon-Geräte wie Fire TV Sticks und Echo-Lautsprecher reduziert sein werden, denn diese gibt es teils schon jetzt günstiger. Mehr Infos und erste Vorab-Angebote findet ihr auf Amazons Übersichtsseite zur Aktion: