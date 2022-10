Amazon Prime Day 2022: Jetzt 3 Monate Kindle Unlimited kostenlos sichern

Am 11. und 12. Oktober läuft bei Amazon ein zweiter Prime Day, aber schon vorab hat Amazon einige günstige Angebote gestartet. Nicht nur gibt es viele der hauseigenen Geräte günstiger, Prime-Mitglieder können jetzt auch drei Monate Kindle Unlimited kostenlos bekommen, sofern sie noch kein aktives Abo haben. Das Angebot läuft bis zum Ende des Prime Day am 12. Oktober. Hier findet ihr es:

Dabei solltet ihr beachten, dass sich das Abo automatisch zum Normalpreis von 9,99€ im Monat verlängert, sofern ihr nicht rechtzeitig vor Ende des dreimonatigen Testzeitraums kündigt.

Was bietet Amazon Kindle Unlimited?

Mit einem Abo bei Kindle Unlimited könnt ihr sowohl auf Amazon-Geräten wie dem Kindle Reader als auch per App auf PC oder Smartphone Millionen von Büchern und tausende Zeitschriften ohne zusätzliche Kosten lesen. Dabei werden alle Genres reichlich bedient, von Fantasy über Krimis bis hin zu Sachbüchern. Auch viele Hörbücher sind Teil von Amazon Kindle Unlimited. So groß wie in Amazons Hörbuch-Abodienst Audible ist die Auswahl zwar nicht, aber einige tausend Titel sind enthalten.

Zweiter Amazon Prime Day 2022

Am 11. und 12. Oktober wird bei Amazon unter dem Titel „Prime Exklusive Angebote“ ein zweiter Prime Day stattfinden. Welche Angebote wir genau erwarten können, wissen wir natürlich noch nicht, aber alle bisherigen Informationen deuten darauf hin, dass es sich wie beim ersten Prime Day im Juli um eine große Aktion mit tausenden Deals aus allen Bereichen handeln wird.

Amazons eigene Geräte sind teilweise schon jetzt reduziert, wir rechnen aber auch mit vielen fürs Gaming interessanten Deals wie Fernsehern, Headsets und Spielen. Mit etwas Glück könnten auch Konsolen dabei sein. Die PS5 wird es zwar bestimmt nicht günstiger geben, vielleicht aber die Nintendo Switch OLED oder die Xbox Series S. Amazon hat bereits eine Infoseite zur Aktion gestartet, diese findet ihr hier: