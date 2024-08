Nintendo Switch OLED im Angebot: So günstig findet man die Konsole nur selten!

Gerade könnt ihr euch die Nintendo Switch mal wieder ein gutes Stück günstiger sichern, was in letzter Zeit nur noch selten vorgekommen ist.

Einige auf dieser Seite eingebaute Links sind Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhält GamePro je nach Anbieter eine kleine Provision ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.

Wer auf der Suche nach einer günstigen Nintendo Switch OLED ist, hat es in diesem Jahr nicht leicht. Wenn man bedenkt, wie gut und wie lange die Konsole nun schon verfügbar ist, gab es in 2024 bislang erstaunlich wenige gute Sonderangebote, was wohl schlicht daran liegt, dass sie sich noch immer hervorragend verkauft. Aktuell bietet eBay mal wieder eine der seltenen Gelegenheiten, die Konsole günstig abzustauben:

Anbieter des Deals ist der größere eBay-Händler Sbdirect24, der schon lange auf der Plattform aktiv ist und öfter Konsolen zu guten Preisen verkauft. Falls euch der Preis noch nicht günstig genug ist, könnt ihr alternativ zur normalen Nintendo Switch greifen. Diese bekommt ihr momentan bei Amazon günstig im Angebot:

Beide Händler machen übrigens keine Angaben dazu, wie lange die Angebote gültig sind. Die Preise können sich also jederzeit ändern.

Nintendo Switch OLED: Lohnt sich der Aufpreis?

Der Bildschirm der Switch OLED ist deutlich besser und größer als jener der normalen Switch, ansonsten halten sich die Unterschiede in Grenzen.

Der größte Vorteil der Switch OLED ist natürlich das OLED-Display, das durch seinen hohen Kontrast und sein tiefes Schwarz eine deutlich bessere Bildqualität bietet. Noch dazu ist der Bildschirm ein gutes Stück größer als bei der normalen Switch (7 Zoll statt 6,1 Zoll). Wenn ihr die Switch häufiger im Handheld-Modus nutzen wollt, lohnt sich der derzeitige Aufpreis von nicht mal 25€ daher auf jeden Fall.

Auch abgesehen vom Display bietet die Nintendo Switch OLED noch ein paar Vorteile gegenüber der normalen Switch, etwa den größeren Speicher (64 statt 32 GB), den LAN-Anschluss an der Docking-Station und den besseren Standfuß für den Tabletop-Modus. Diese fallen aber nicht so sehr ins Gewicht, zumal sich der Speicher leicht durch microSD-Karten aufrüsten lässt. Wer vorhat, die Switch vor allem im TV-Modus zu nutzen, kann deshalb beruhigt auch zur günstigeren Version greifen.

Die Nintendo Switch OLED könnt ihr euch über eBay momentan für 284,90€ sichern. Die normale Switch gibt es bei Amazon jetzt für 260,10€.

Switch günstig kaufen: Wie gut sind die Angebote?

Obwohl die Nintendo Switch OLED schon lange auf dem Markt ist, sind die Preise gerade in diesem Jahr sehr stabil.

284,90€ für die Nintendo Switch OLED sind zwar nicht der beste Preis aller Zeiten, aber doch laut Vergleichsplattformen der aktuell mit Abstand günstigste Preis. Überhaupt hat man die nach wie vor sehr preisstabile Konsole in diesem Jahr nur selten so günstig gesehen. Laut Vergleichsplattformen gab es nur ungefähr dreimal in 2024 ähnlich gute Angebote, etwa bei der Mehrwertsteueraktion von MediaMarkt vor einem Monat.

Früher oder später werdet ihr die Switch OLED sicherlich wieder ähnlich günstig wie im derzeitigen Deal finden, aber bis dahin könnte es ein paar Monate dauern. Ähnliches gilt für die normale Nintendo Switch. Diese gab es laut der Vergleichsplattform Geizhals bislang viermal in diesem Jahr genauso günstig oder noch ein paar Euro günstiger als im aktuellen Amazon-Deal.

