Switch OLED zum besten Preis des Jahres: MediaMarkt schenkt euch die Mehrwertsteuer beim bisher besten Angebot

Die Nintendo Switch OLED gab es laut Vergleichsplattformen schon lange nicht mehr so günstig wie aktuell in der MediaMarkt Mehrwertsteuer-Aktion.

Bei MediaMarkt und auch bei Saturn bekommt ihr gerade bei einem Großteil des Sortiments die Mehrwertsteuer geschenkt. Das führt zu hunderten günstigen Schnäppchen, darunter auch die Nintendo Switch OLED in verschiedenen Varianten. Am günstigsten ist die weiße Version, die ihr schon für 277,30€ bekommt. Laut Vergleichsplattformen ist das der bislang günstigste Preis des Jahres:

Alternativ gibt es die Nintendo Switch OLED auch in anderen Farben im Angebot, außerdem könnt ihr euch die normale Switch sowie die Switch Lite in verschiedenen Bundles und Editionen günstig sichern. Hier eine Auswahl der interessantesten Deals:

Lieber Switch OLED oder normale Switch?

Die Nintendo Switch OLED bietet einige Vorteile, vor allem im Handheld-Modus.

Der Aufpreis der Nintendo Switch OLED lohnt sich auf jeden Fall, falls ihr vorhabt, die Switch häufig im Handheld- oder Tabletop-Modus zu benutzen. Hier profitiert ihr von der besseren Qualität des OLED-Displays mit seinem hohen Kontrast. Noch dazu bietet die Switch OLED mit 7 Zoll einen deutlich größeren Bildschirm als die normale Switch mit 6,2 Zoll.

Falls ihr hingegen lediglich am TV spielen wollt, dürftet ihr auch mit der normalen Switch zufrieden sein. Zwar bietet die OLED-Version auch hier noch Vorteile wie einen LAN-Anschluss an der Docking Station und den doppelten Speicherplatz (64 statt 32 GB). Diese fallen aber nicht so sehr ins Gewicht, zumal ihr den Speicher jederzeit leicht durch eine microSD-Speicherkarte erweitern könnt.

Weitere Top-Deals der MediaMarkt Mehrwertsteuer-Aktion

Auch den Nintendo Switch Pro Controller könnt ihr euch bei MediaMarkt jetzt günstig sichern.

Der Rabatt der Mehrwertsteuer-Aktion von rund 15,97 Prozent führt noch in vielen weiteren Fällen zu sehr günstigen Preisen. Zum Beispiel könnt ihr auch zu eurer neuen Switch gleich den Nintendo Switch Pro Controller dazukaufen. Auch die PS5 in verschiedenen Varianten sowie hochwertige OLED 4K-TVs gibt es zu Schnäppchenpreisen. Dieser Link bringt euch zur Übersicht:

