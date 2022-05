Bei Logitel könnt ihr gerade die Nintendo Switch OLED als Beigabe zu einem ziemlich günstigen Tarifdeal bekommen. Für den Handyvertrag mit 15 GB LTE-Datenvolumen sowie Telefon- und SMS-Flatrate im Vodafone-Netz zahlt ihr 19,99 Euro im Monat. Die Konsole und einen 50-Euro-Gutschein für den Nintendo eShop bekommt ihr dann für nur 4,99 Euro plus nochmal 4,99 Euro für den Versand. Hier kommt ihr zum Deal:

Logitel macht bislang keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gültig ist. Möglicherweise läuft es schlicht so lange, bis die Nintendo Switch OLED vergriffen ist. Die Konsole könnt ihr übrigens ausschließlich in der weißen Version bekommen.

So viel spart ihr mit dem Tarifangebot

Gesamtkosten: Bei monatlichen Kosten von 19,99 Euro zahlt ihr in den zwei Jahren der Mindestvertragslaufzeit 479,76 Euro. Mit dem Kaufpreis von 4,99 Euro und den 4,99 Euro für den Versand betragen die Gesamtkosten also 489,74 Euro. Die sonst übliche Anschlussgebühr von 39,99 Euro fällt bei dem Tarifangebot weg.

Ersparnis: Die Nintendo Switch OLED könnt ihr in der weißen Version einzeln derzeit für rund 350 Euro bekommen. Zusammen mit dem 50-Euro-Gutschein für den Nintendo eShop liegt allein der Warenwert also schon bei 400 Euro. Vergleichbare Handyverträge mit 15 GB LTE im Vodafone-Netz könnt ihr bei günstigen Angeboten für ungefähr 15 Euro im Monat bekommen, also 360 Euro in zwei Jahren. Insgesamt lägen eure Kosten beim Einzelkauf also bei rund 760 Euro. Mit dem Tarifangebot spart ihr demnach ungefähr 270 Euro.

Alternativ könnt ihr übrigens nur noch heute bei Otto die Nintendo Switch OLED im Bundle mit Nintendo Switch Sports günstig im Angebot bekommen. Weitere günstige Deals aus den Bereichen Gaming und Technik findet ihr auf der GamePro Deals-Übersichtsseite.