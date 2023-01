Nintendo Switch OLED: Jetzt günstig mit Pokémon oder Mario Kart 8 Kaufen

Bei MediaMarkt und Saturn läuft gerade eine große Nintendo-Switch-Aktion. In dieser könnt ihr euch nicht nur 3 Switch-Spiele für zusammen 111€ sichern (also 37€ pro Spiel), ihr könnt auch ein Bundle mit der Nintendo Switch OLED und einem von fünf Spielen günstiger bekommen, nämlich für 369€. Zur Auswahl stehen unter anderem Mario Kart 8 Deluxe sowie Pokémon Purpur und Karmesin. Die Aktion läuft laut Shopseite nur noch bis morgen. Ihr findet das Angebot hier, wenn ihr über die 3-für-111€-Aktion hinweg nach unten scrollt:

Obwohl auf der Angebotsseite ausdrücklich davon die Rede ist, dass man eines aus fünf Spielen auswählen kann, wird dort bislang nur das Bundle mit Mario Kart 8 Deluxe angezeigt. Hierbei handelt es sich offenbar um einen Fehler auf der Website. Indem wir einfach alle Spiele durchprobiert haben, haben wir herausgefunden, dass folgende fünf Titel zur Auswahl stehen:

Wenn ihr nicht Mario Kart 8 Deluxe, sondern eines der anderen vier Spiele haben wollt, müsst ihr die Nintendo Switch OLED und das Spiel jeweils einzeln zu eurem Warenkorb hinzufügen. Der Bundle-Rabatt wird dann automatisch abgezogen. Der Versand ist kostenlos. Die obigen Links führen zu MediaMarkt. Falls dort bestimmte Spiele schon ausverkauft sind, habt ihr bei Saturn vielleicht mehr Glück:

Wie viel ihr durch das Bundle spart, ist natürlich davon abhängig, welches Spiel ihr wählt. Zieht man die gegenwärtigen Preise der Spiele bei MediaMarkt und Saturn vom Bundle-Preis ab, bleiben für die Nintendo Switch OLED je nach Spiel noch 309,01€ bis 319,01€ übrig, was für die Konsole derzeit ein sehr guter Preis ist. Es ist aber möglich, dass man die Spiele anderswo noch etwas günstiger finden kann, vor allem natürlich in der hauseigenen 3-für-111€-Aktion bei MediaMarkt und Saturn, in der alle der genannten Spiele und noch etwa hundert weitere Switch-Hits enthalten sind: