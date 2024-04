Switch OLED geschenkt: Konsole kostenlos zum Samsung OLED 4K-TV mit 65 Zoll abstauben

Die Nintendo Switch OLED gibt es jetzt als Gratis-Zugabe zum hochwertigen 4K-Fernseher Samsung OLED S90C.

Bei MediaMarkt läuft gerade noch immer der große Oster-Sale, durch den ihr unter anderem beim Kauf von 4K-Fernsehern und Handys verschiedene Extras geschenkt dazu bekommt. Holt ihr euch beispielsweise den 65 Zoll großen OLED 4K-TV Samsung S90C, könnt ihr eine Nintendo Switch OLED als kostenlose Zugabe abstauben. Das ist ein umso besserer Deal, da der Samsung S90C im Vergleich zur UVP ohnehin schon um mehr als 1000€ reduziert ist.

Der Sale läuft noch bis 9 Uhr morgens am 8. April, also am Montag. Einzelne Angebote können aber natürlich auch schon vorher ausverkauft sein.

Wie gut ist der Samsung S90C OLED 4K-Fernseher?

Der 4K-TV Samsung S90C kombiniert die OLED- und die QLED-Technik miteinander.

OLED-TV mit perfektem Schwarz: Der Samsung S90C bietet allein schon aufgrund der OLED-Technik eine hohe Bildqualität. Da OLED-TVs über selbstleuchtende Pixel verfügen und keine Hintergrundbeleuchtung brauchen, können sie nahezu perfektes Schwarz und unendlich hohen Kontrast liefern. Weil die Helligkeit jedes Pixels einzeln reguliert wird, können sie zudem Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen besser darstellen als alle anderen Fernseher.

QLED & HDR: Um auch für eine tolle Farbdarstellung zu sorgen, bietet der Samsun S90C genau wie die etwas günstigeren Samsung QLED-TVs eine zusätzliche Filterschicht mit Quantum Dots. Hinzu kommt, dass der 4K-Fernseher über eine sehr hohe Spitzenhelligkeit verfügt. Dadurch kann HDR sehr gut ausgenutzt werden und Farben richtig strahlen lassen.

Gaming in 4K bei bis zu 144 fps: Der Samsung OLED S90C bietet ein 144Hz-Display und HDMI 2.1 auf allen vier Anschlüssen. Die Nintendo Switch kann das zwar nicht ausnutzen, aber mit einer PS5 oder Xbox Series X könnt ihr so in 4K bei bis zu 120 fps spielen. Die vollen 144 fps könnt ihr nur am PC erreichen, die entsprechende Grafikkarte vorausgesetzt.

Durch seine hohe Bildwiederholfrequenz und den niedrigen Input Lag ist der Samsung OLED S90C ein toller Gaming-Fernseher.

Niedriger Input Lag & VRR: Der Samsung S90C ist aber auch noch aus anderen Gründen ein toller Gaming-Fernseher. Er bietet einen sehr niedrigen Input Lag von rund 5 ms, weshalb ihr schnell reagieren könnt und vor allem in schnellen Multiplayer-Matches einen Vorteil habt. Durch ALLM wird beim Spielen automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz geschaltet. VRR synchronisiert die Framerate des Fernsehers und der Konsole und verhindert Screen Tearing.

Den Samsung OLED S90C 4K-TV mit 65 Zoll gibt’s bei MediaMarkt jetzt mit über 1000€ Rabatt im Vergleich zur UVP und mit einer Nintendo Switch OLED als Gratis-Beigabe:

