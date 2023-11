Nintendo Switch OLED: Neues Bundle mit Mario Kart 8 direkt zum Release im Black Friday-Angebot

Das heute erschienene Switch OLED Bundle mit Mario Kart 8 und drei Monaten Nintendo Switch Online könnt ihr euch direkt günstig im Black Friday-Angebot schnappen.

Nintendo hat heute ein brandneues Bundle mit der Nintendo Switch OLED auf den Markt gebracht: Ihr könnt euch die Konsole jetzt zusammen mit Super Mario Kart 8 Deluxe und drei Monaten Nintendo Switch Online schnappen. Bei MediaMarkt und bei Saturn gibt es das Paket direkt zum Release für nur 329€ im Black Friday-Angebot:

Bessere Black Friday-Angebote mit der Nintendo Switch OLED haben wir bislang noch nicht gesehen. Einzeln bekommt ihr die Konsole momentan laut Vergleichsplattformen am günstigsten beim Ebay-Händler Sbdirect24 für 309,90€. Den Aufpreis von knapp 20€ ist Mario Kart 8 Deluxe allemal wert.

Alternativ bekommt ihr das Bundle übrigens auch bereits bei Amazon, hier kostet es momentan allerdings noch 349,90€. Es ist jedoch gut möglich, dass Amazon seinen Preis bald an den der Konkurrenten anpasst.

Was bietet Mario Kart 8 Deluxe?

5:04 Mario Kart 8 Deluxe - Test-Video zum Fun-Racer-Hit für Nintendo Switch

Bunter Kart Racer mit neuen Items: Wie seine Vorgänger ist auch Mario Kart 8 ein spaßiger, knallbunter Kart Racer, in dem ihr die verschiedensten Items einsammelt, um eure Gegner zu sabotieren und euch einen Vorteil zu verschaffen. In der Deluxe Version für Switch sind mit dem Geist, durch den ihr Gegenstände von Gegnern stehlen könnt, und der Feder, durch die ihr über sie hinwegspringen könnt, zwei neue Items enthalten.

Kreative Strecken: Dass Mario Kart trotz zahlreicher Konkurrenten bis heute als König der Kart Racer gilt, liegt nicht zuletzt an den fantasievollen und toll designten Strecken. In Mario Kart 8 werdet ihr beispielsweise in Eislandschaften, futuristische Städte und ins aus der Zelda-Reihe bekannte Land Hyrule geschickt.

Viel Umfang: Außerdem punktet Marion Kart 8 Deluxe durch seinen beachtlichen Umfang. Zu den 37 Fahrern und 48 Strecken aus dem für Wii U erschienenen Original und seinen DLCs kommen nochmal 5 neue Fahrer wie die Inklinge aus Splatoon und Bowser Junior dazu. Wenn euch das alles nicht reicht, könnt ihr mit dem Booster-Streckenpass, der seit dem 8. November vollständig ist, die Zahl der Strecken auf 96 verdoppeln. Der Streckenpass ist aber nicht im Bundle enthalten.

Starker Multiplayer: Auch wenn ihr Mario Kart 8 natürlich allein spielen könnt, macht der Multiplayer auf lange Sicht am meisten Spaß. Lokal an einer Konsole können sich bis zu vier Spieler*innen gleichzeitig miteinander messen, online sind es sogar bis zu zwölf.

Auf unserer GamePro Deal-Übersicht halten wir euch stets über die besten Angebote rund um Gaming, Technik und Unterhaltung auf dem Laufenden. Im Moment gibt es durch die Black Friday Sales eine ganze Menge günstiger Deals. Beispielsweise könnt ihr gerade diese Schnäppchen abstauben: