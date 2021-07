Gestern hat Nintendo eine neue Version der Nintendo Switch mit OLED-Display angekündigt. Heute könnt ihr die Konsole bereits bei MediaMarkt und Saturn vorbestellen. Der Preis liegt bei 399,99 Euro. Erscheinungstermin ist der 8. Oktober. Ihr könnt wählen zwischen einem Modell im üblichen Neon-Blau und Neon-Rot und einer Variante in schlichtem Weiß.

Nintendo Switch OLED für 399,99€ bei MediaMarkt

Nintendo Switch OLED für 399,99€ bei Saturn

Beide Händler geben eine Preisgarantie. Falls der Preis also vor dem Release noch nach unten korrigiert werden sollte, zahlt ihr nur den günstigeren Preis. Bei Amazon ist die Nintendo Switch OLED übrigens zwar noch nicht vorbestellbar, aber immerhin bereits gelistet. Amazon dürfte also bald nachziehen.

Angesichts des Umstandes, dass selbst das alte Switch-Modell in diesem und im letzten Jahr mehrfach nahezu ausverkauft war, ist eine Vorbestellung vermutlich eine gute Idee.

Was bietet die Nintendo Switch OLED?

Neues OLED-Display: Der größte Unterschied zum bisherigen Modell ist, wie der Name schon sagt, der neue OLED-Bildschirm, der für deutlich höhere Bildqualität sorgt. Bei normalen LED-Displays wird eine Filterschicht vor eine Hintergrundbeleuchtung gelegt. Dadurch scheint selbst bei Flächen, die eigentlich dunkel sein sollten, noch immer Licht durch. Bei OLED-Display hingegen kann jeder Pixel einzeln angesteuert, reguliert und abgeschaltet werden. Dadurch entstehen perfektes Schwarz und unendlich hoher Kontrast.

Größerer Bildschirm: Der Bildschirm der OLED-Version soll zudem etwas größer werden, nämlich 7 Zoll statt 6,2 Zoll. An der Gesamtgröße der Konsole soll das aber kaum etwas ändern. Das bisherige Zubehör sollte also größtenteils noch passen. Trotzdem will Nintendo eine neue Tragetasche für das OLED-Modell auf den Markt bringen.

Mehr Speicher: Der Speicherplatz der Switch verdoppelt sich mit der OLED-Version von 32 auf 64 GB.

Switch-Dock mit LAN-Anschluss: Die neue Switch wird mit einer neuen Docking-Station geliefert, die über einen LAN-Anschluss verfügt und so für eine stabilere Internetverbindung sorgen kann. Die Station kann aber auch einzeln für die alte Switch nachgekauft werden.

Außerdem soll es einen stabilen Standfuß für den Tabletop-Modus und bessere integrierte Lautsprecher geben. Am Prozessor, dem Arbeitsspeicher und ganz allgemein der Leistungsfähigkeit der Konsole wird sich hingegen nichts ändern. Spiele werden also genauso gut oder schlecht laufen wie mit dem alten Modell.

