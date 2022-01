Die Nintendo Switch OLED ist wieder einmal nahezu ausverkauft. Bei MediaMarkt und bei Saturn könnt ihr sie zwar noch zum Normalpreis von 359,99 Euro bestellen, geliefert wird aber erst ab dem 25. März. Viele andere Händler verlangen inzwischen wieder deutlich überhöhte Preise von mehr als 400 Euro. Eine Ausnahme ist Otto. Hier könnt ihr zumindest die weiße Version der Nintendo Switch OLED zu einem angemessenen Preis bekommen, nämlich für 389 Euro im Bundle mit Super Mario 3D World + Bowser's Fury.

Laut Produktseite wird das Bundle innerhalb von zwei bis drei Werktagen geliefert. Einzeln kostet Super Mario 3D World + Bowser's Fury bei Otto derzeit 45,78 Euro, auch bei anderen Händlern ist es kaum günstiger zu bekommen. Durch das Bundle spart ihr also sogar noch rund 15 Euro im Vergleich zum Einzelkauf.

Falls ihr seit mindestens zwei Jahren nichts mehr bei Otto bestellt habt, könnt ihr übrigens 15 Euro Rabatt und eine kostenlose Liefer-Flat für 6 Monate bekommen. Ohne Liefer-Flat kommen für den Versand nochmal 2,95 Euro dazu.

Wie gut ist Super Mario 3D World + Bowser's Fury?

Falls ihr noch mit dem Kauf des Bundles zögert, weil ihr euch nicht sicher seit, ob ihr Super Mario 3D World + Bowser's Fury überhaupt haben wollt, können wir nur sagen: Der Aufpreis für das Spiel lohnt sich zweifellos! Das gilt natürlich insbesondere dann, wenn ihr das für Wii U erschienene Original noch nicht besitzt. Aber selbst dann, wenn ihr das Jump&Run-Meisterwerk schon auf der älteren Konsole rauf und runter gespielt habt, kann sich der Neukauf lohnen.

Die Neuauflage für die Switch bietet nämlich neben technischen Detailverbesserungen und neuem Online-Multiplayer mit Bowser's Fury auch eine umfangreiche neue Erweiterung, die schon fast ein eigenes Spiel ist. In dieser verschlägt es uns an die Samtpfotenküste, wo wir gemeinsam mit Bowser Jr. den diesmal komplett durchgedrehten Bowser aufhalten müssen. Mehr erfahrt ihr in unserem Test, in dem wir stolze 90 Punkte vergeben haben:

