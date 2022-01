MediaMarkt hat eine große Gutscheinheft-Aktion mit zahlreichen Sonderangeboten gestartet, die noch bis zum 16. Januar läuft. Neben verschiedenen 4K-Fernsehern, Laptops und Smartphones finden sich hier auch ein paar Gaming-Angebote. Zum Beispiel könnt ihr die im Oktober erschienene Nintendo Switch OLED zusammen mit einem von fünf Spielen für 389 Euro bekommen.

Bei einem regulären Einzelpreis der Nintendo Switch OLED von 359,99 Euro ist das zwar kein riesiger Rabatt. Da der Nachschub gerade wieder knapp ist, ist die Konsole momentan aber bei kaum einem Händler zum Normalpreis zu bekommen. Meistens kostet sie einzeln schon deutlich mehr als das Bundle bei MediaMarkt. Deswegen ist das Angebot zumindest in der aktuellen Situation sehr günstig.

Aus folgenden fünf Spielen könnt ihr auswählen:

Animal Crossing: New Horizons

New Super Mario Bros. U Deluxe

Mario Party Superstars

Mario Kart 8 Deluxe

Super Mario Odyssey

Das Angebot gilt prinzipiell sowohl für die weiße Version als auch für die Variante in Rot und Blau, allerdings ist letztere momentan online nicht lieferbar. Die Nintendo Switch OLED in Rot und Blau könnt ihr deshalb nur dann im Bundle bekommen, wenn ihr einen Markt in eurer Nähe findet, der sie noch auf Lager hat, und ihr sie dort selbst abholt.

Weitere Angebote im MediaMarkt-Gutscheinheft

Das MediaMarkt-Gutscheinheft hält noch viele weitere Sonderangebote bereit. Im Gaming-Bereich findet ihr beispielsweise auch ein Bundle mit der Xbox Series S und dem Xbox Game Pass, eine günstige 256 GB Speicherkarte für Nintendo Switch und ein kabelloses Headset für PS4 und PS5 im Angebot. Daneben bekommt ihr unter anderem 4K-Fernseher, Laptops, Smartphones und diverse Haushaltsgeräte günstiger. Die Übersicht über sämtliche Deals findet ihr hier:

