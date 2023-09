Nintendo Switch OLED: Zelda Tears of the Kingdom Edition jetzt mit Spiel günstig im Angebot

Die Zelda Special Edition der Switch OLED gibt's jetzt zusammen mit Tears of the Kingdom im Angebot.

Bei Otto könnt ihr gerade die Nintendo Switch OLED in der schicken Zelda: Tears of the Kingdom Edition günstig zusammen mit dem Spiel bekommen. Für das Bundle bezahlt ihr jetzt nur noch 364,99€. Laut Angaben auf der Shopseite soll das Angebot zwar noch bis zum 18. September verfügbar sein, ihr solltet aber damit rechnen, dass es sehr viel früher ausverkauft ist.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom bekommt ihr einzeln laut Vergleichsplattformen momentan nirgendwo für weniger als 52,90€. Zieht man diesen Wert vom Bundle-Preis ab, bleiben für die Konsole also noch 312,09€. Selbst für die gewöhnliche Nintendo Switch OLED wäre das günstig, für die Special Edition ist es aber ein hervorragendes Angebot.

Was bietet die Switch OLED Zelda Special Edition?

Die Tears of the Kingdom Special Edition der Nintendo Switch OLED macht optisch einiges her.

Die Zelda: Tears of the Kingdom Special Edition ist technisch identisch mit der normalen Nintendo Switch OLED, bietet aber einen schicken neuen Look: Die Docking-Station ist reich in Weiß und Gold verziert, mit einem Triforce-Symbol in der Mitte. Der rechte Joy-Con ist ebenfalls in Weiß und Gold, der linke in Grün und Gold gehalten. Die Rückseite der Konsole im Handheld-Modus ist schwarz mit kreisförmigen Mustern.

Wie gut ist Zelda: Tears of the Kingdom?

16:42 Tears of the Kingdom ist genau der Knaller, den sich Zelda-Fans erhofft haben

Zelda: Tears of the Kingdom ist einer der größten Hits und Kritikerlieblinge des Jahres. Laut OpenCritic ist es bisher zusammen mit Baldur’s Gate 3 das am höchsten bewertete Spiel 2023, beide Titel kommen auf einen sagenhaften Wertungsdurchschnitt von 96 Punkten. Unser GamePro-Test wirkt da mit noch immer spektakulären 93 Punkten fast schon vergleichsweise kritisch.

Wie im Vorgänger Breath of the Wild erkundet ihr auch in Zelda: Tears of the Kingdom eine große Open World, in der es jede Menge zu entdecken gibt. Diesmal habt ihr dabei sogar noch mehr Freiheiten, da ihr selbst Fahrzeuge und Fluggeräte konstruieren könnt. Mit Letzteren könnt ihr zu den neuen schwebenden Inseln reisen.

