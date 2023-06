Nintendo Switch OLED: Zelda Tears of the Kingdom Special Edition jetzt bei Amazon im Angebot

Bei Amazon gibt's die Nintendo Switch OLED jetzt in der Zelda Special Edition günstiger.

Bei Amazon könnt ihr jetzt die The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Special Edition der Nintendo Switch OLED günstig im Angebot bekommen, und zwar für 333€ (UVP: 369,99€). Selbst für die Standard-Version der Konsole ist das kein schlechter Preis, für die beliebte Special Edition ist es ein Top-Angebot. Amazon macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange der Deal gilt. Ihr solltet aber damit rechnen, dass die Special Edition schnell ausverkauft sein kann.

Solltet ihr bei Amazon zu spät kommen, könnt ihr die Nintendo Switch OLED Zelda Special Edition gerade übrigens auch bei Ebay für 333€ im Angebot bekommen. Anbieter ist hier der größere Händler Sbdirect24 mit derzeit 98,7 Prozent positiven Rezensionen, der die Switch schon häufiger zu guten Preisen verkauft hat. Auch hier gibt es keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gültig ist.

Was bietet die Switch OLED Zelda Special Edition?

Die Zelda Special Edition der Switch OLED ist vor allem von vorn prunkvoll verziert.

Die Zelda: Tears of the Kingdom Special Edition unterscheidet sich einzig durch ihr Äußeres von der normalen Nintendo Switch OLED. Es gibt also keine technischen Unterschiede und auch das Spiel ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Optisch ist die Special Edition dafür sehr schick. Die Docking-Station in Weiß und Gold ist reich verziert und zeigt in ihrer Mitte das Triforce-Symbol. Der linke Joy-Con Controller ist in Grün und Gold, der rechte in Weiß und Gold gehalten. Die Rückseite der Controller erstrahlt in schlichtem Weiß. Die Rückseite der Konsole im Handheld-Modus ist größtenteils schwarz, weist aber graue, teils kreisförmige Muster auf.

Zelda: Tears of the Kingdom günstiger sichern

Falls ihr zu eurer neuen Nintendo Switch OLED auch noch das passende Spiel kaufen wollt, findet ihr dieses gerade bei Galaxus günstiger. Hier kostet The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom derzeit nur 57,99€ statt der UVP von 69,99€. Diesen Preis ist das fantastische Open-World-Abenteuer, das in unserem GamePro-Test stolze 93 Punkte abgeräumt hat, auf jeden Fall wert. Der Versand ist kostenlos.