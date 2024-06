Nintendo Switch Online bekommt noch heute weitere Spiele - zwei echte N64-Klassiker dabei

Wer Nintendo Switch Online und den Erweiterungspass abonniert hat, kann bald vier weitere Titel zocken.

Nintendo Switch Online wird regelmäßig mit neuen Spielen bestückt. So auch im Juni 2024. Während der Nintendo Direct wurde bekannt gegeben, dass vier weitere Spiele zum Service dazu stoßen – und das noch heute (18. Juni).

Diese Spiele sind ab heute bei Switch Online und Erweiterungspass verfügbar

Legend of Zelda: A Link to the Past - Four Swords (GBA)

Metroid: Zero Mission (GBA)

Turok Dinosaur Hunter (N64)

Perfect Dark (N64)

Es sind also zwei echte N64-Shooter-Klassiker dabei, an die viele von euch noch gute Erinnerungen haben dürften. Und auch die beiden GBA-Titel sind bei vielen beliebt, Four Swords hat zudem einen für Zelda-Spiele ungewöhnlichen Multiplayer-Fokus.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu den Spielen anschauen:

1:13 Nintendo Direct-Trailer enthüllt vier Titel für Switch Online + Erweiterungspaket

Wichtig: Die Spiele sind nur für diejenigen, die zusätzlich zum "normalen" Switch Online-Abo auch das Erweiterungspaket abonniert haben. Weitere Infos zu den Konditionen und Paketen findet ihr weiter unten.

Neben den neuen Switch Online-Spielen hat Nintendo auf der Nintendo Direct im Juni 2024 auch noch zahlreiche weitere Spiele angekündigt und Updates gegeben. Darunter etwa ein neues Zelda-Spiel, bei dem ihr erstmals die Prinzession spielt sowie ein fulminantes Comeback von Samus Aran in Metroid Prime 4: Beyond.

Alles, was ihr dazu wissen müsst, haben wir in diesem Artikel für euch zusammengefasst:

Weitere Infos zu Switch Online + Erweiterungspass

Nintendo Switch Online ist ein kostenpflichtigee Abo-Service für Nintendos aktuell Konsolen. Damit bekommt ihr unter anderem Zugang zu Online-Multiplayer-Bereichen von Spielen, könnt Speicherstände in der Cloud lagern und habt Zugriff auf und exklusive Angebote.

Der Erweiterungspass muss zusätzlich erworben werden und bietet eine deutlich größere Bibliothek älterer Titel, darunter auch Spiele vom Nintendo 64 oder Sega Mega Drive.

Das sind die aktuellen Preise für Nintendo Switch Online:

1 Monat : 3,99 Euro

: 3,99 Euro 3 Monate : 7,99 Euro

: 7,99 Euro 12 Monate : 19,99 Euro

: 19,99 Euro 12 Monate Familien-Abo: 34,99 Euro

Der Erweiterungspass, der nur zusammen mit Switch Online erhältlich ist, ist folgendermaßen bepreist:

für 12 Monate : 40 Euro

: 40 Euro für 12 Monate Familien-Abo: 70 Euro

Solltet ihr nicht sicher sein, ob Switch Online etwas für euch ist, könnt ihr den Service erst einmal 7 Tage lang ausprobieren – komplett kostenlos.