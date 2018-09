Nintendo Switch Online - Darum unterstützt nicht jedes Spiel Cloud-Saves

Letzte Woche berichteten wir, dass nicht alle Switch-Spiele die neue Cloud Save-Funktion unterstützen, die mit dem kostenpflichtigen Nintendo Switch Online-Service Ende September eingeführt wird.

Inzwischen wissen wir, welche Spiele von dem Feature ausgenommen sind.

Zudem hat sich Nintendo mittlerweile zum Sachverhalt geäußert und einen Grund genannt, warum nicht automatisch alle Switch-Speicherstände in der Datenwolke landen.

Diese Switch-Spiele bieten keinen Cloud-Support

Ein Resetera-User hat beim Stöbern auf Nintendos Website entdeckt, dass auf einigen Produktseiten ein klarer Hinweis zu finden ist, wenn ein Spiel Cloud-Saves nicht unterstützt.

Der Hinweis lautet:

"Nintendo Switch Online membership (sold separately) and Nintendo Account required for online play. This game does not support Save Data Cloud backup."

Dieser Hinweistext wurde bei folgenden Spielen gefunden:

Pokémon Let's Go

NBA 2K19

FIFA 19

Dead Cells

Dark Souls Remastered

Kurios: Anschließend wurde der Text bei einigen Produkten wieder entfernt, darunter bei Dead Cells und NBA 2K19.

Es bleibt damit noch unklar, welche Info nun zutrifft.

Das sagt Nintendo: Gegenüber Gameinformer hat Nintendo ein Statement abgegeben.

Demzufolge unterstützen einige Titel die Cloud Save-Funktion aus Sicherheitsgründen nicht, weil Cheater sonst Items duplizieren könnten.

"Die große Mehrheit von Nintendo Switch-Spielen wird Cloud-Save-Backups unterstützen. Allerdings würde es diese Funktion in einigen Spielen beispielsweise ermöglichen, bereits an Freunde getauschte Items wieder zurückzuerhalten, oder nach einem Online-Ranking-Abstieg wieder aufzusteigen.



Um ehrliches Verhalten sicherzustellen, werden Cloud-Backups möglicherweise für diese Spiele nicht unterstützt.



Um sicherzustellen, dass Cloud-Save-Backups nicht missbraucht werden können, um sich einen unfairen Vorteil bei den Online-Multiplayer-Rankings zu verschaffen, wird das Feature nicht in Splatoon 2 unterstützt."

Somit wird auch Splatoon 2, ein extrem beliebtes Switch-Onlinespiel, die Funktion nicht unterstützen.

Liste der Switch-Spiele mit und ohne Cloud Save-Support

Basierend auf diesen Informationen haben Reddit-User begonnen, eine Liste zu erstellen von den Spielen, die Cloud-Saves unterstützen oder eben nicht.

Die Liste sieht aktuell so aus:

Spiel Cloud-Save-Support? Bayonetta ja Captain Toad: Treasure Tracker ja Dark Souls Remastered nein Donkey Kong Tropical Freeze ja Dragon Quest Builders ja Fire Emblem Warriors ja Flip Wars ja Hyrule Warriors ja Kirby Star Allies ja Octotpath Traveler ja Pokémon Let's Go nein Snipperclips Plus ja Snipperclips ja Splatoon 2 nein Super Mario Odyssey ja Zelda: Breath of the Wild ja Xenoblade Chronicles 2 ja Xenoblade Chronicles 2 DLC ja

Fans reagieren gemischt

Auf Reddit und Resetera sind die User zwiegespalten.

Pro: Die einen unterstützen Nintendos Politik, dadurch potenziellen Betrügern in Onlinespielen einen Riegel vorzuschieben.

Kontra: Die anderen fürchten um ihre mühsam erspielten Fortschritte und Items, die im Falle eines Defekts einfach weg sind.

Stellt euch zum Beispiel mal vor, all eure gefangenen Pokémon in Pokémon Let's Go wären über Nacht weg.

Was haltet ihr davon?