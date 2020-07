Nintendo Switch: Holt euch jetzt die 3 Gratis-Games mit Switch Online

Ab sofort können sich alle Abonnent*innen von Switch Online drei Spiele ohne weitere Zusatzkosten für Nintendo Switch herunterladen. Das bedeutet, dass ihr euch jetzt auch den Klassiker Donkey Kong Country schnappen könnt, der ursprünglich fürs SNES erschien.

Das sind die Switch Online-Spiele im Juli 2020

Donkey Kong Country (SNES) - Der Jump'n'Run-Klassiker aus dem Jahr 1994

Natsume Championship Wrestling (SNES) - Ein nicht lizenziertes japanisches Wrestling-Spiel.

The Immortal (NES) - Ein Action-Adventure aus der Iso-Perspektie, das uns durch ein gefährliches Labyrinth in einer düsteren Fantasy-Welt schickt.

Alle Switch Online-Spiele werden im unteren Trailer gezeigt, sodass ihr euch einen ersten Eindruck verschaffen könnt:

Das Highlight des Monats: Donkey Kong Country

Genre: Jump 'n' Run

Jump 'n' Run Ursprünglicher Release: 24. November 1994 (SNES)

Darum geht's: King K. Rool hat im Jump 'n'-Klassiker aus dem Jahr 1994 euren Bananen-Vorrat gestohlen und ihr müsst ihn wiederbeschaffen. Als Donkey Kong hüpft und kämpft ihr euch mit der Hilfe von Diddy Kong durch mehr als 30 knackige Levels und nehmt es dabei sogar mit Bossgegnern auf.

Mit Switch Online könnt ihr den Klassiker auf Nintendos Hybrid-Konsole erneut oder vielleicht sogar das erste Mal erleben, sofern ihr Donkey Kongs Abenteuer damals verpasst habt. Dank des zeitlosen 2D-Pixellooks dürfte der Titel heute noch gut spielbar sein.

Geeignet für Fans von... Plattformern und Jump'n'Runs à la Super Mario und Co.

Lohnt sich ein Switch Online-Abo?

Ihr seid kein Switch-Online-Mitglied? Hier findet ihr alle wichtigen Infos zum Service, den Preisen und Vorteilen in der großen GamePro-Übersicht:

Was gibt es im Juli 2020 gratis bei PS Plus und Games With Gold?

Nicht nur Nintendo, sondern auch Sony und Microsoft bieten für ihre eigenen Online-Services PlayStation Plus und Xbox Games With Gold jeden Monat einen Schlag Spiele an, die sich Mitglieder ohne weitere Zusatzkosten herunterladen können.

PlayStation-Nutzer*innen erhalten diesmal 3 Gratis-Games für PS Plus.

Xbox-Besitzer*innen bekommen im Juli 2020 eine neue Ladung Games with Gold.

Was ist eure Meinung zu den Switch Online-Games in diesem Monat? Welches werdet ihr spielen?