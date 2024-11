Nintendo Switch Online wird größer: Neue Features, Spiele & exklusive Angebote jetzt im Abo enthalten!

Der Abo-Dienst Nintendo Switch Online ist mal wieder größer geworden. Wir verschaffen euch den Überblick über die neuen Inhalte.

Nintendo Switch Online hat in den letzten Wochen einigen Zuwachs bekommen, ihr bekommt durch den Abo-Service ab jetzt noch mehr Features, Spiele und exklusive Angebote, und das zum gleichen Preis! In diesem Artikel verschaffen wir euch einen Überblick über alles Neue. Wer lieber direkt zum Nintendo Switch Online-Abo will (das ihr übrigens 7 Tage kostenlos testen könnt!), braucht nur diesem Link zu folgen:

Nintendo Music ist da: Hört eure Lieblings-Nintendo-Songs unterwegs auf dem Handy!

Mit Nintendo Music könnt ihr euch jetzt die Soundtracks großer Nintendo-Spiele anhören.

Mit Nintendo Music hat Nintendo Switch Online vor wenigen Tagen ein ganz neues Extra-Feature bekommen. Mitglieder können sich ab jetzt im Google Play Store sowie im Apple App Store die Nintendo Music App auf ihr Smart-Gerät herunterladen und darüber eine riesige Auswahl an berühmter Nintendo-Videospielmusik anhören.

Mit dabei sind sowohl einzelne Titel als auch komplette Soundtracks aus Spielen beliebter Reihen wie Super Mario, The Legend of Zelda und Pokémon. Aber auch speziellere Songs, an die viele von euch nostalgische Erinnerungen haben dürften, wie beispielsweise die Wii-Menü-Melodien, sind mit dabei.

Ihr könnt die Songs sowohl online streamen als auch herunterladen und sie dann offline hören. So müsst ihr nie auf eure Lieblings-Nintendo-Songs verzichten, selbst wenn ihr unterwegs seid und vielleicht mal keine gute Internetverbindung habt. Selbstverständlich könnt ihr auch eigene Playlists zusammenstellen, um immer die passende Musik für eure Stimmung zu haben.

Die Nintendo-Songs könnt ihr mit der App herunterladen und dann auch unterwegs ohne Internetverbindung hören.

Um neue Songs zu entdecken, könnt ihr vorgefertigte Playlists nutzen oder ganze Spielereihen durchstöbern. Oder ihr bedient euch der Vorschläge, die Nintendo Music euch auf Basis der von euch gespielten Spiele macht. Falls ihr von bestimmten Tracks gar nicht genug bekommt, könnt ihr teilweise sogar spezielle Extended-Versionen auswählen, durch die Songs auf eine Laufzeit von bis zu einer Stunde verlängert werden.

Die Song-Auswahl wird von Nintendo übrigens ständig erweitert. Obwohl der Dienst erst kürzlich gestartet ist, sind beispielsweise bereits die Soundtracks von Super Mario Bros. Wonder und Donkey Kong Country 2: Diddy’s Kong Quest hinzugekommen. Falls ihr es der App erlaubt, kann sie euch eine Benachrichtigung schicken, sobald neue Soundtracks zu von euch gespielten Games verfügbar sind.

Ihr wollt noch mehr zu Nintendo Music erfahren? Kein Problem, einen Überblick über alle Features und weitere Infos findet ihr hier auf der Nintendo-Webseite:

3 Retro-Klassiker jetzt neu in Nintendo Switch Online!

1:07 Nintendo Switch Online-Trailer stellt legendären N64-Plattformer vor, der noch im Oktober 2024 kommt

Mit Nintendo Switch Online könnt ihr ohnehin schon eine riesige Anzahl an Retro-Spielen ohne zusätzliche Kosten spielen und die Auswahl wächst seit Jahren beständig weiter. Zum Nintendo Switch Online Erweiterungspaket sind jetzt nochmal drei weitere N64-Klassiker dazugestoßen, die nachzuholen oder noch einmal zu erleben sich auch heute auf jeden Fall noch lohnt. Hier stellen wir sie euch kurz vor:

Banjo-Tooie: Der Nachfolger von Banjo-Kazooie ist wie der erste Teil ein hervorragendes, knallbuntes 3D-Jump&Run. Ihr spielt den Bären Banjo sowie die Straußendame Kazooie, welche Banjo in seinem Rucksack mit sich herumträgt, und kämpft in neun verschiedenen Welten gegen die böse Hexe Gruntilda. Neben klassischem Platforming bietet Banjo-Tooie auch verschiedene abwechslungsreiche Minispiele und Mehrspieler-Modi, von Fußball bis zum Autoscooter.

1:41 Shadow Man & Turok 2: Nintendo veröffentlicht zwei neue N64-Klassiker für Nintendo Switch Online

Turok 2: Seeds of Evil: Mit Turok 2 kommt ein Action-Klassiker ins NSO-Erweiterungspaket, der zu den wichtigsten First Person Shootern der N64-Ära zählt. Als zeitreisender Krieger Turok kämpft ihr gegen Dinosaurier und eine Vielzahl anderer gefährlicher Kreaturen, die über eine für die Zeit erstaunlich gute KI verfügen und euch daher einiges abverlangen. Glücklicherweise stehen euch nicht nur über 20 Waffen, sondern auch ein Triceratops als Reittier zur Verfügung, mit dem ihr Feinde platt trampeln könnt.

Shadow Man: Das Action-Adventure Shadow Man ähnelt spielerisch den frühen Tomb Raider-Spielen, hebt sich von diesen aber durch sein düsteres Szenario und seine skurrile Spielwelt ab. Ihr schlüpft in die Rolle eines ehemaligen Taxifahrers, der durch Voodoo übernatürliche Fähigkeiten erlangt hat und nun zwischen der Welt der Lebenden und dem Reich der Toten wandeln kann. Eure Aufgabe ist es, fünf Killern, die das Totenreich beherrschen und Chaos unter den Lebenden stiften wollen, das Handwerk zu legen.

Nintendo Sound Clock: Alarmo & Retro-Controller exklusiv bei NSO

Mit der Nintendo Sound Clock: Alarmo erwacht ihr zu den Klängen eines Nintendo-Spiels.

Nur mit aktiver Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online könnt ihr jetzt die neue Nintendo Sound Clock: Alarmo im My Nintendo Store bestellen. Hierbei handelt es sich um einen interaktiven Wecker, der auf eure Bewegungen reagiert und an diese angepasste Musik und Sound-Effekte abspielt.

35 verschiedene Weckrufe aus großen Switch-Spielen wie Super Mario Odyssey und The Legend of Zelda: Breath of the Wild sorgen dafür, dass ihr mit dem angenehmen Gefühl aufwacht, euch mitten in einer Nintendo-Spielwelt zu befinden. Das Angebot ist übrigens zeitlich begrenzt und gilt nach derzeitigem Stand nur bis Mitte Januar, ihr solltet also nicht mehr allzu lange warten. Mehr über den kreativen Wecker erfahrt ihr hier:

Die schicken Retro-NES-Controller bekommt ihr nur mit Nintendo Switch Online.

Nicht neu, aber endlich wieder verfügbar, nachdem sie lange Zeit ausverkauft waren, sind die Retro-Controller im klassischen NES-Design. Mit diesen könnt ihr die in Nintendo Switch Online enthaltenen Spieleklassiker stilecht spielen und euch ganz in die damalige Zeit zurückversetzen. Die Controller funktionieren genau wie die Originale, allerdings mit dem Unterschied, dass die neuen Modelle auch kabellos funktionieren, um euch den maximalen Komfort zu bieten.

Auch entsprechende Switch-Controller im SNES-, N64- und Sega Mega Drive-Design könnt ihr jetzt bekommen. Die Gamepads sind ebenfalls exklusiv mit Nintendo Switch Online im My Nintendo Store verfügbar. Hier findet ihr die Übersicht über alle verfügbaren Retro-Controller:

Nintendo Switch Online hat noch viel mehr zu bieten!

Nintendo Switch Online bietet eine ganze Reihe von Vorteilen.

Neben all den genannten neuen Extras bietet Nintendo Switch Online selbstverständlich noch eine ganze Reihe weiterer Vorteile, durch die sich das Abo ohnehin schon längst lohnt. Für alle Neulinge unter euch haben wir hier die wichtigsten Features noch einmal kurz zusammengefasst:

Online-Multiplayer: Spielt gemeinsam im Koop oder gegen die ganze Welt!

Nintendo Switch Online wird für den Online-Multiplayer der allermeisten Switch-Spiele benötigt. Falls ihr also in Mario Kart 8 Deluxe oder im brandneuen Super Mario Party Jamboree gegen Spieler:innen auf der ganzen Welt antreten oder in Animal Crossing: New Horizons gemeinsam mit euren Freunden im Koop spielen möchtet, ist der Abo-Dienst ein Muss für euch!

Die in Nintendo Switch Online enthaltene Auswahl an Retro-Spielen hat inzwischen gewaltige Ausmaße angenommen.

Hunderte Retro-Spiele spielen und große Klassiker nachholen!

Mit Nintendo Switch Online bekommt ihr Zugriff auf zahlreiche Retro-Spiele. Allein schon im Basis-Abo sind über 170 Spiele enthalten, die von NES, SNES und Game Boy stammen. Mit dabei sind einige der berühmtesten und besten Spieleklassiker aller Zeiten von Super Mario Bros. über The Legend of Zelda bis hin zu Tetris. Wer diese Hits verpasst hat, sollte sie unbedingt noch nachholen!

Mit dem Erweiterungspaket kommen sogar nochmal über 100 weitere Spiele vom N64, Game Boy Advance und Sega Mega Drive dazu, beispielsweise The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Sonic the Hedgehog 2 oder Metroid Fusion. Außerdem sind hier noch die Erweiterungen einiger großer Switch-Spiele wie Mario Kart 8 Deluxe oder Animal Crossing: New Horizons enthalten. Mehr Infos und den Überblick über die enthaltenen Spiele bekommt ihr hier:

Mit den Nintendo Switch-Game-Coupons könnt ihr beim Kauf von Switch-Spielen ordentlich sparen.

Exklusive Angebote für NSO-Mitglieder

Bestimmte Angebote sind nur für Nintendo Switch Online-Mitglieder verfügbar. Neben exklusiver Hardware wie den schon erwähnten Retro-Controllern und der Nintendo Sound Clock: Alarmo gilt das auch für die Nintendo Switch-Game-Coupons. Durch diese könnt ihr euch zwei große Switch-Spiele für zusammen 99€ holen und so kräftig beim Spielekauf sparen. Schnappt ihr euch zum Beispiel zwei Titel wie The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom und Super Smash Bros. Ultimate, die einzeln je 69,99€ kosten würden, ist so ein Rabatt von insgesamt 40,98€ möglich!

Auch die beiden Battle-Royale-Spiele Tetris 99 und F-ZERO 99, bei denen es sich um neue Versionen der Klassiker handelt, in denen 99 Spieler:innen gleichzeitig online gegeneinander antreten, könnt ihr nur mit Nintendo Switch Online spielen. Zudem gibt es für NSO-Mitglieder regelmäßige Probespiele-Aktionen, bei denen man Switch-Hits oder auch Indie-Geheimtipps kostenlos testen kann.

Cloud-Saves & Smartphone-App nutzen

Nur mit Nintendo Switch Online könnt ihr eure Spielstände online in der Cloud speichern. Auf diese Weise sind sie sicher und ihr könnt euer Spiel notfalls auch von einer anderen Switch-Konsole aus fortsetzen. Außerdem könnt ihr mit NSO die Smartphone-App nutzen. Diese lässt euch in vielen Multiplayer-Spielen für Switch den Voice Chat benutzen und bietet sogar bestimmte Extra-Features für einige große Switch-Titel wie Splatoon 3.

Nintendo Switch Online schon ab 1,67€ pro Monat abonnieren!

Die Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online ist erstaunlich günstig, vor allem mit dem Jahresabo.

Trotz all der Extras, die Nintendo Switch Online bietet, ist der Service erstaunlich günstig. Schon ab 1,67 € pro Monat – basierend auf einer jährlichen Zahlung von 19,99 € für eine 12-monatige Einzel-Basis-Mitgliedschaft – könnt ihr das Abo bekommen. Entscheidet ihr euch stattdessen für das Monatsabo, bezahlt ihr 3,99€.

Wollt ihr zusätzlich zum Basisabo auch das Erweiterungspaket mit Spielen vom N64, Sega Mega Drive und Game Boy Advance, kostet das 39,99€ im Jahr. Ihr könnt sogar noch zusätzlich sparen mit der NSO-Familienmitgliedschaft. Diese können sich für 34,99€ beim Basisabo oder 69,99€ beim Abo mit Erweiterungspaket bis zu acht Accounts miteinander teilen.

Falls ihr Nintendo Switch Online erst mal ganz risikolos testen wollt, gibt es übrigens auch eine 7-tägige kostenlose Testmitgliedschaft, durch die ihr euch selbst ein Bild von allen enthaltenen Features, Spielen und sonstigen Inhalten machen könnt. Mehr dazu und zu allen Abo-Optionen erfahrt ihr hier: