Nintendo Switch Online bekommt bald eines der legendärsten Game Boy Advance-Spiele aller Zeiten

Nintendo Switch Online bekommt einen weiteren Klassiker spendiert.

Das Erweiterungspaket für Nintendo Switch Online hat insbesondere für Nostalgiker*innen einen echten Mehrwert, denn wer es abonniert hat, bekommt regelmäßig Zugriff auf weitere Spiele aus heimeligen Nintendo 64- und Game Boy Advance-Zeiten. Ende letzten Jahres kam beispielsweise Jet Force Gemini dazu und auch im Januar 2024 dürfen sich alle mit Abo auf einen echten Klassiker freuen.

Und das ist eigentlich sogar noch zu milde ausgedrückt, denn Golden Sun für den Game Boy Advance war und ist ein geradezu legendäres Rollenspiel. Im Jahr 2001 erschienen, begeisterte es vor allem durch die belohnende Erkundung der toll inszenierten Spielwelt sowie das knackige Kampfsystem, für das sich auch riesige Kreaturen beschwören ließen.

Golden Sun zählt deshalb bis heute zu den besten (91er-Metacritic-Schnitt!) und beliebtesten Titeln für Nintendos Handheld und wurde von vielen deshalb bereits lautstark für Nintendo Switch Online gefordert. Die Rufe wurden jetzt erhört.

Zweiter Teil ist auch verfügbar

Ab dem 17. Januar ist es soweit und Golden Sun wird ins Erweiterungspaket von Nintendo Switch Online aufgenommen. Und weil sich Nintendo offenbar dachte, dass doppelt besser hält, kommt auch direkt der zweite Teil – Golden Sun: Die vergessene Epoche – in den Service.

Der konnte die große Klasse des Erstlings zwar nicht ganz erreichen, war allerdings auch nicht weit davon entfernt.

Alle Infos zu Nintendo Switch Online

Um Golden Sun spielen zu können, benötigt ihr ein kostenpflichtiges Abo von Nintendo Switch Online plus den Erweiterungspass. Neben Zugriff auf diverse Klassiker gehören zu den Vorteilen des Dienstes unter anderem die Teilnahme an den meisten Online- und Multiplayer-Spielen, Speicherstände in der Cloud, Zugriff auf bestimmte Nintendo-Klassiker sowie ausgewählte exklusive Angebote. Alle Infos zu Preisen und Boni von NSO findet ihr im oben verlinkten Artikel.

Welche Erinnerungen habt ihr an Golden Sun?