Nintendo Switch Online - Star Fox 2 & mehr im neuen SNES-Aufgebot

Fans mussten lange warten, bis Nintendo endlich auch SNES-Klassiker in das Aufgebot der kostenlosen Nintendo Switch Online-Spiel aufgenommen hat. Kurz nach dem Release der ersten 20 Super Nintendo-Titel verabschiedete man sich aber von regelmäßigen Updates weiterer Spiele.

Nun hat es ganze drei Monate gedauert, bis Nintendo endlich neue Klassiker auf die Switch geholt hat.

Gleich sechs neue Titel können ab dem 12. Dezember gespielt werden, wenn ein bestehendes Nintendo Switch Online-Abo vorhanden ist: Vier SNES-Spiele und zwei NES-Klassiker.

6 classic games will be added to the #NES & #SNES – #NintendoSwitchOnline collection on 12/12!



Super NES – Nintendo Switch Online:

?Star Fox 2

?Super Punch-Out!!

?Kirby Super Star

?Breath of Fire II



NES – Nintendo Switch Online:

?JOURNEY TO SILIUS

?Crystalis pic.twitter.com/6MEsAuPEPA