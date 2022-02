Bei Amazon gibt es gerade ein paar Spiele für die Nintendo Switch günstiger. Die Rabatte sind nicht riesig, aber da es sich um Exklusivtitel handelt, die noch dazu relativ aktuell sind, handelt es sich trotzdem um interessante Angebote. Das gilt vor allem für das erst am letzten Freitag erschienene Pokémon-Legenden Arceus, dessen Preis auf 49,99 Euro gesunken ist. Zumindest dann, wenn man die bei kleineren Händlern oft hohen Versandkosten einberechnet, ist das Rollenspiel laut Vergleichsplattformen bislang nirgendwo sonst so günstig zu bekommen.

Pokémon-Legenden Arceus mag grafisch nicht sehr beeindruckend sein, konnte uns im Test aber restlos begeistern. Das liegt daran, dass es viele neue und gute Ideen in die Reihe einführt, aber im Kern trotzdem ein richtiges Pokémon-Spiel bleibt. Mehr erfahrt ihr hier:

Falls ihr auf die Neuerungen von Pokémon-Legenden Arceus keine Lust habt, könnt ihr auch zu Pokémon Leuchtende Perle greifen, das ihr für 42,99 Euro bekommt. Dabei handelt es sich um das Switch-Remake des ursprünglich für Nintendo DS erschienenen Klassikers. Auch hier ist Amazon laut Vergleichsplattformen am günstigsten, wenn man bei anderen Händlern die Versandkosten einberechnet.

Außerdem gibt es bei Amazon WarioWare: Get it Together! im Angebot, und zwar für 29,99 Euro. Laut Vergleichsplattformen ist gerade kein anderer Händler günstiger. WarioWare: Get it Together! lässt uns mit verschiedenen Charakteren in vielen abgedrehten Mikrospielen antreten, die vom Zusammenbauen von Robotern bis zur Achselhaarentfernung reichen. Das macht im Multiplayer viel Spaß, im Singleplayer fehlt allerdings die Langzeitmotivation.

Amazon macht bislang in keinem der drei Fälle Angaben zur Dauer des Angebots. Die Preise können sich also jederzeit ändern.