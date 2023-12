Nur noch kurze Zeit: Switch Pro Controller + Super Mario Bros. Wonder im Bundle-Angebot schnappen

Nur bis Montagmorgen könnt ihr in der MediaMarkt Cyber Week ein günstiges Bundle für Nintendo Switch abstauben.

Bei MediaMarkt und bei Saturn könnt ihr euch gerade ein tolles Bundle für Switch sichern: Den Nintendo Switch Pro Controller bekommt ihr jetzt zusammen mit Super Mario Bros. Wonder für nur 99€. Für einen großen, gerade erst erschienenen Exklusivhit und das sehr preisstabile Gamepad ist das ein guter Preis. Ihr findet das Bundle auf der Produktseite des Spiels, wenn ihr ein wenig nach unten scrollt:

Das Angebot ist ein Teil des großen Cyber Week Sales bei MediaMarkt und Saturn, durch den ihr neben weiteren Gaming-Deals auch noch 4K-Fernseher, Handys, Headsets und vieles mehr günstig abstauben könnt. Der Sale läuft nur noch bis 9 Uhr am Montagmorgen, die Übersicht über die Angebote findet ihr hier:

Alternative: Switch Pro Controller + Zelda: Tears of the Kingdom

Auch den Open-World-Hit Zelda: Tears of the Kingdom könnt ihr im Bundle mit dem Switch Pro Controller bekommen.

Falls ihr auf Super Mario Bros. Wonder keine Lust habt, könnt ihr den Nintendo Switch Pro Controller auch mit dem im Mai erschienenen The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom bekommen. Auch in diesem Fall zahlt ihr 99€. Das Bundle ist auf der Produktseite des Controllers zu finden, wenn ihr nach unten scrollt:

Sowohl Zelda: Tears of the Kingdom als auch Super Mario Bros. Wonder sind hervorragende Spiele, die in unseren Tests mehr als 90 Punkte abgeräumt haben und die zu den größten Switch-Hits aus 2023 gehören. Bei Super Mario Bros. Wonder bekommt ihr im Grunde ein traditionelles Mario-Jump&Run, das aber viele neue Ideen und eine Produktionsqualität auf höchstem Niveau bietet.

Tears of the Kingdom ist hingegen ein Action-Rollenspiel mit großer Open World, das auf den Stärken des Vorgängers Breath of the Wild aufbaut und diesen um neue, kreative Möglichkeiten erweitert. So könnt ihr jetzt beispielsweise eure eigenen Fahrzeuge und Fluggeräte konstruieren. Wenn ihr noch mehr erfahren möchtet, bevor ihr eure Kaufentscheidung fällt, solltet ihr euch unsere ausführlichen GamePro-Tests ansehen:

