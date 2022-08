Nintendo Switch: Jetzt bis zu 90% Rabatt auf hunderte Spiele sichern

Diese Woche gibt es im Nintendo eShop wieder hunderte Spiele für Nintendo Switch günstiger, mit Rabatten von bis zu 90 Prozent. Wir haben euch in diesem Artikel zehn besonders interessante und lohnenswerte Highlights herausgesucht und stellen sie euch kurz vor. Falls ihr lieber selbst die Angebote durchstöbern möchtet, findet ihr die komplette Übersicht hier:

Deponia Collection

Angebot gültig bis: 17. September

Mit der Deponia Collection bekommt ihr für nur 3,99€ gleich vier hochklassige Point&Click-Adventures aus Deutschland, nämlich das erste Deponia, die beiden Fortsetzungen Chaos on Deponia und Goodbye Deponia sowie das einige Jahre später erschienene Deponia Doomsday, das teils vor und teils nach den Ereignissen der ursprünglichen Trilogie spielt. Die Deponia-Reihe lebt vor allem von ihrem schrägen Humor und ihrem hübschen Comic-Stil. Sie dreht sich um den Antihelden Rufus, der auf dem Müllplaneten Deponia wohnt und von einem Leben auf der sehr viel hübscheren schwebenden Stadt Elysium träumt. Als er dorthin zu kommen versucht, trifft er auf die Elysianerin Goal, mit der zusammen er in finstere Verschwörungen hineingezogen wird.

The Hong Kong Massacre / Beautiful Desolation Bundle

Angebot gültig bis: 11. September

Die Deponia Collection ist nicht das einzige günstige Bundle im Nintendo eShop. Ihr könnt auch die beiden Indie-Geheimtipps The Hong Kong Massacre und Beautiful Desolation zusammen für nur 3,99€ bekommen. Beautiful Desolation ist eine Mischung aus Rollenspiel und Adventure, die in einer postapokalyptischen, von afrikanischer Kultur und Mythologie geprägten Welt spielt und durch wunderschöne, aus der isometrischen Perspektive dargestellte Szenen punktet. Während hier das Gameplay vor allem aus Rätseln, Erkundung und Dialogen besteht, ist The Hong Kong Massacre ein knallharter Top-Down-Shooter, der sich am asiatischen Actionkino orientiert und an den Indie-Hit Hotline Miami erinnert, aber grafisch deutlich aufwendiger ist.

Inmost

Angebot gültig bis: 4. September

Inmost ist ein düsterer, atmosphärischer Puzzle-Platformer, der viel Wert auf die individuellen, aber miteinander verwobenen Geschichten seiner drei spielbaren Charaktere legt. Bei diesen Charakteren handelt es sich um einen Mann, ein Mädchen und einen Ritter, die sich sehr unterschiedlich spielen. Der Pfad des Ritters ist relativ actionreich, er kann Gegner attackieren und verfügt über einen Greifhaken. Bei dem Mann liegt der Fokus auf Platforming und Rätseln, das Mädchen wiederum liefert eine vergleichsweise ruhige Spielerfahrung mit starkem erzählerischen Fokus. Trotz des abwechslungsreichen Gameplays bleibt jedoch die emotionale Geschichte rund um Themen wie Liebe und Verlust das Highlight des Spiels, auch wenn es eine Weile dauert, bis man sie entschlüsseln kann.

Football Manager 2022 Touch

Angebot gültig bis: 29. August

Football Manager 2022 Touch ist eine leicht gekürzte Version der beliebten Manager-Reihe, die für Nintendo Switch optimiert ist und im Gegensatz zu den Versionen für andere Plattformen über intuitive Touch-Steuerung verfügt. Ihr könnt Teams aus 123 Ligen in 53 Ländern zum Erfolg führen oder auch euren eigenen Wunschverein zusammenstellen. Entweder legt ihr eigenhändig individuelle Aufstellungen und Taktiken fest, stellt Trainingspläne zusammen und kümmert euch um die Verträge eurer Spieler oder ihr gebt einen Teil der umfangreichen Aufgaben an eure Assistenten ab. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es eine verbesserte Steuerung, realistischere Animationen und besseres Feedback zu euren Erfolge und Misserfolge durch die Medien.

Cloudpunk

Angebot gültig bis: 14. September

Cloudpunk ist ein Cyberpunk-Abenteuer, in dem wir in der riesigen, düsteren Metropole Nivalis die Fahrerin eines Lieferdienstes spielen. Mit unserem fliegenden Auto rasen wir dabei durch die Schluchten zwischen den riesigen Wolkenkratzern. Da wir uns auf eine eher zwielichtige Kundschaft spezialisiert haben, sind unsere Aufträge stets mit einem gewissen Risiko verbunden. Wir erkunden die Stadt aber nicht nur im Auto, sondern auch zu Fuß. Dabei lernen wir ihre Bewohner kennen, die von kleinen Verbrechern über die Vertreter skrupelloser Konzerne bis hin zu rebellierenden KIs reichen, und lassen uns von ihnen ihre Geschichten erzählen. In den Dialogen werden wir immer wieder vor Entscheidungen gestellt, die den Verlauf der Story und das Leben der Einwohner beeinflussen.

Unrailed!

Angebot gültig bis: 14. September

Unrailed ist ein chaotisches Koop-Spiel, in dem wir in einem Team aus bis zu vier Spieler*innen gemeinsam eine Bahnstrecke bauen müssen, während der Zug bereits fährt. Dazu müssen wir zugleich Ressourcen aus der Umgebung sammeln, den Weg freiräumen und uns darauf einigen, wo die Strecke am besten verlegt werden soll, um nicht plötzlich etwa an einem Gewässer zu scheitern, ohne das nötige Material für eine Brücke zu haben. Nur wenn wir die Aufgaben sinnvoll verteilen und uns ständig untereinander absprechen, können wir den Zug vor dem Entgleisen bewahren. Erreichen wir den nächsten Bahnhof, können wir uns dort Upgrades kaufen, die beispielsweise den Gleisbau beschleunigen oder den Zug verlangsamen und uns so mehr Zeit erkaufen.

Call of Juarez: Gunslinger

Angebot gültig bis: 2. September

Call of Juarez: Gunslinger ist ein packender First Person Shooter im Western-Setting, der unter anderem durch seine Story und seine stilsichere Inszenierung überzeugt, die sich vor keinem Western-Klassiker verstecken muss. Ein alternder Revolverheld erzählt uns von den größten Abenteuern seines Lebens, die wir in Rückblicken nachspielen dürfen. Ob er dabei immer die Wahrheit sagt oder sich richtig erinnert, ist allerdings fraglich. Manchmal ändert sich der Level um uns herum sogar plötzlich, wenn dem Erzähler noch etwas einfällt oder er sich korrigieren muss. Aber ob wahr oder nicht, jedenfalls liefern wir uns spannende Duelle und kinoreife Schießereien mit den größten Legenden des Wilden Westens wie Billy the Kid oder Jesse James.

Trüberbrook

Angebot gültig bis: 7. September

Das mit dem Deutschen Computerspielpreis für das beste Spiel ausgezeichnete Trüberbrook ist ein klassisches Point&Click-Adventure mit einem ungewöhnlichen Szenario. Wir befinden uns nämlich in der deutschen Provinz der 1960er. Was ein bisschen öde klingen mag, fühlt sich tatsächlich erfrischend neu an, was auch damit zusammenhängt, dass in die Story Elemente von Science Fiction und Mystery eingewoben wurden. Zudem holt die aufwendige Grafik das Beste aus dem Szenario heraus. Das Gameplay besteht aus den für das Genre typischen Rätseln, bei denen man schon mal um ein bis zwei Ecken denken muss, um voranzukommen. Die deutsche Version kann außerdem mit bekannten Synchronsprecher*innen wie Nora Tschirner und Jan Böhmermann beeindrucken.

Valfaris & Slain Double Pack

Angebot gültig bis: 7. September

Das Valfaris & Slain Double Pack liefert euch zwei hochkarätige Action-Platformer mit hervorragendem Artdesign im Stile eines Heavy-Metal-Plattencovers der 70er oder 80er. Slain spielt in einem düsteren Fantasy-Setting, wie man es beispielsweise von Dark Souls kennt, und konzentriert sich auf blutige Nahkämpfe mit dem Schwert gegen allerlei höllische Dämonen. Valfaris hingegen versetzt uns in ein nicht minder düsteres Science-Fiction-Szenario, indem wir uns dementsprechend auch zahlreicher futuristischer Schusswaffen bedienen können. Beide Spiele bieten tempo- und actionreiches, an Klassiker wie Castlevania erinnerndes Gameplay, sind aber auch ähnlich fordernd geraten.

AER Memories of Old

Angebot gültig bis: 14. September

Das 3D-Adventure AER Memories of Old bekommt ihr dank eines Rabatts von 90 Prozent gerade besonders günstig. Hier erkundet ihr das in helle, bunte Farben getauchte Land der Götter, und zwar zumindest teilweise aus der Luft, da sich die Protagonistin Anuk in einen Vogel verwandeln kann. Nicht nur aufgrund des Ausblicks auf die hübschen Landschaften, sondern auch wegen Anuks akrobatischer Kunststücke und Sturzflüge macht das Fliegen eine Menge Spaß. Am Boden besteht das Gameplay größtenteils aus Rätseln, auf die wir in den Ruinen einer längst untergegangenen Zivilisation stoßen. Durch deren Lösung versuchen wir zu verhindern, dass die Welt in Dunkelheit gestürzt wird.