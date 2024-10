Nintendo Switch: Zahlreiche Remaster sollen angeblich Wartezeit bis zur Switch 2 überbrücken und ein Splinter Cell ist auch dabei!

Auch Splinter Cell soll als Remaster im kommenden Jahr auf die Nintendo Switch kommen.

Für die Nintendo Switch sind in diesem Jahr unter anderem mit Zelda: Echoes of Wisdom oder zuletzt Mario Party Jamboree noch einige tolle Spiele erschienen. Die große Frage ist jedoch, wie es nach Mario & Luigi: Brothership und vor allem im kommenden Jahr mit Spielen für die mittlerweile in die Jahre gekommene Konsole weitergeht. Und auch, wie Nintendo die Zeit bis zum Release der Switch 2 überbrücken möchte.

Die simple Antwort könnte lauten: Mit allerlei Remastern! Das geht zumindest aus einem Gerücht hervor, das zahlreiche Neuauflagen von Ubisoft, EA und Bandai Namco nennt. (via Comicbook)

Diese Remaster sollen 2025 auf die Nintendo Switch kommen

Woher stammt das Gerücht? Von Insider PH Brazil, der bereits in der Vergangenheit viele Infos über Nintendo Directs und auch die Switch 2 veröffentlicht hat.

Laut seinen Infos sollen von Ubisoft im kommenden Jahr die Spiele Splinter Cell: Blacklist (Wii U), Rayman 3 (GameCube), Driver (Game Boy Color) und Driver 2 (Game Boy Advance), sowie zwei weitere Ubisoft-Spiele auf der Switch neuveröffentlicht als Remaster-Versionen erscheinen.

Unkonkreter wird es bei den Spielen von EA und Bandai Namco. Bei den Spielen von EA soll es sich um Wii-Titel handeln, von Bandai Namco seien "mehrere Projekte" in Arbeit, die als Remaster im kommenden Jahr auf der Switch erscheinen.

Zudem sollen zwei Spiele von "großen Publishern aus dem Westen" auf die Switch kommen, womit von CD Projekt bis Microsoft natürlich zig Publisher infrage kämen.

Sollten die Remaster die Zeit bis zum Release der Switch 2 überbrücken, dürften vor allem im ersten und zweiten Quartal 2025 einige Neuauflagen erscheinen. Jedoch gilt auch bei diesem Gerücht, dass es mit Vorsicht genossen werden sollte.

Könnt ihr euch vorstellen, dass Nintendo die Wartezeit bis zum Release der Switch 2 lediglich mit Remastern überbrückt?