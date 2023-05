Vergesst Hula-Hoop: Mit diesem Ring für die Nintendo Switch werdet ihr fitter als jeder Spielecharakter!

Mit diesem Gadget für die Nintendo Switch werdet ihr so fit wie Link!

Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kämpfe täglich damit, meine 10.000 Schritte zu erreichen. Da haben es die Avatare die ich spiele um einiges leichter: Link in Tears of the Kingdom legt tausende von Kilometer zurück, um die Open-World zu erkunden. Da schmerzen doch bestimmt irgendwann die Füße!

Damit ihr euch in die Haut eurer liebsten Spielecharaktere hineinversetzen könnt und mindestens genauso fit werdet, gibt es bei Amazon derzeit das Ring Fit Adventure für die Nintendo Switch im Angebot. Damit müsst ihr statt der ursprünglichen 84,98€ nur 62,99€ zahlen.

Ring Fit Adventure für die Nintendo Switch

Egal ob Geralt von Riva in The Witcher 3: Wild Hunt oder euer persönlicher Held in Diablo 4 - Wie schaffen es diese Spielecharaktere, die großen Open-Worlds und Gebiete zu erkunden? Das ist eine Frage, die ich mir schon immer gestellt habe.

Mit dem Ring-Con könnt ihr euch sogar fühlen, als würdet ihr einen Bogen spannen!

Mit Ring Fit Adventure könnt ihr euch jetzt in die Haut des Spiele-Avatars hineinversetzen. Das Paket ist mit einem Ring-Con und einem Beingurt ausgestattet, sodass ihr euch auf spannende Fitness-Abenteuer begeben könnt.

Euch erwarten neben verschiedenen Übungen gegen zahlreiche Gegner auch ein böser Bodybuilder-Drache! Ihr könnt euch aber auch auf Folgendes freuen:

Hier müsst ihr zahlreiche Übungen für verschiedene Körperpartien meistern. Individuelle Auswahl: Falls ihr ein Körperteil nicht beanspruchen möchtet, könnt ihr aus einer Vielzahl an verschiedenen Übungen wählen.

Egal ob Paddeln, Klettern oder Fliegen - es gibt für jeden die richtige Sportart! Fortschritt: Am Ende jeder Übung könnt ihr euren Fortschritt an verschiedenen Werten wie z.B. Puls überprüfen.

Für diejenigen unter euch, die sich schon länger wieder mehr bewegen oder den inneren Schweinehund überwinden wollen, könnte Ring Fit Adventure die ideale Lösung sein. Auf diesem Weg könnt ihr euch spielerisch bewegen, ohne dass ihr merkt, dass ihr gerade aktiv Sport macht.

Ring Fit Adventure bei MediaMarkt und Saturn

Ring Fit Adventure für die Nintendo Switch ist gerade auch bei MediaMarkt und Saturn im Angebot. Falls es bei Amazon nicht mehr verfügbar sein sollte, könnt ihr bei folgenden Links vorbeischauen: