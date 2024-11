Switch-Rollenspiel im Angebot: Dieser Überraschungshit hat nicht ohne Grund 90 Punkte auf Metacritic!

Im Black Friday Sale bei Amazon findet ihr einige günstige Switch-Spiele, zum Beispiel einen großen RPG-Überraschugnshit.

Falls ihr ein großes Rollenspiel im Stil von SNES-Klassikern wie Chrono Trigger, Earthbound oder Final Fantasy 6 spielen wollt, aber in einer zeitgemäßen Form, dann solltet ihr euch dieses Angebot nicht entgehen lassen: Im Amazon Black Friday Sale könnt ihr euch gerade einen Rollenspielhit für Nintendo Switch schnappen, der weltweit Top-Wertungen abgestaubt hat! Laut Vergleichsplattformen gibt es ihn aktuell nirgendwo günstiger als hier:

Der Amazon Black Friday Sale läuft noch bis zum 2. Dezember, das Switch-Spiel könnte aber natürlich schon früher ausverkauft sein. Was es zu etwas Besonderem macht, erklären wir euch hier:

Ein großes Rollenspiel-Abenteuer, jetzt auch mit Koop!

Pixellook, aber in Schön: Sea of Stars zaubert spektakuläre Szenen auf den Bildschirm, gerade in den Bosskämpfen.

Es geht um Sea of Stars, einen der großen Indie-Überraschungshits des letzten Jahres, der bei Metacritic in der Switch-Fassung auf einen globalen Bewertungsschnitt von eindrucksvollen 90 Punkten kommt. Schon rein optisch erinnert das Rollenspiel mit seinem detaillierten Pixel-Stil an Chrono Trigger und Earthbound. Auch inhaltlich kann Sea of Stars mit den Klassikern mithalten und bietet ein nostalgisches Spielgefühl wie auf dem SNES, aber mit sinnvollen Verbesserungen.

Allein oder seit dem jüngsten Update auch im Couch-Koop für bis zu drei Spieler*innen erforscht ihr eine große, vielfältige Fantasy-Welt voller Geheimnisse. Neben einer komplexen Haupt-Story rund um mysteriöse Alchemisten und die furchterregenden Monster, die diese geschaffen haben, gibt es hier noch zahlreiche weitere Geschichten zu entdecken, sowohl humorvolle als auch ernste und düstere.

10:54 Sea of Stars im Test-Video: Der nächste Rollenspiel-Hit

Das rundenbasierte Kampfsystem ähnelt zwar klassischen Final-Fantasy-Spielen, bietet aber mehr Komplexität und Tiefgang, weil des sowohl vielfältige Kombo-Attacken erlaubt als auch viel Wert auf perfektes Timing legt: Drückt ihr synchron mit den Animationen des angreifenden Charakters den Action-Button, wird euer Schaden erhöht. Noch dazu könnt ihr die verschiedenen Schadensarten und die Schwächen euerer Gegner zu eurem Vorteil nutzen.

Neben Kämpfen, Erkundung, gut geschriebenen Dialogen und einigen Platforming-Elementen warten noch unterschiedliche Nebenaktivitäten auf euch. Ihr könnt etwa fischen, kochen und segeln. Manchmal macht es aber auch schlicht Spaß, die Atmosphäre der Spielwelt zu genießen und etwa in einer Taverne in Ruhe einem Song zu lauschen. Selbst zum Normalpreis ist Sea of Stars definitiv sein Geld wert, jetzt zum Sparpreis gilt das erst recht:

