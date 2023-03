Nintendo Switch: Rote Special Edition zum Mario-Film mit Super Mario Odyssey jetzt kaufen

Die neue Nintendo Switch Special Edition mit Super Mario Odyssey als Download-Code könnt ihr jetzt bestellen.

Zum Mario Day am 10. März bringt Nintendo ein Switch-Bundle zum neuen Mario-Film auf den Markt. Es enthält die Nintendo Switch in einer neuen Version mit roten Joy-Con Controllern zusammen mit einem Download-Code für Super Mario Odyssey und einem Aufkleber zum Super Mario Bros. Film. Bei MediaMarkt und Saturn könnt ihr es derzeit für 295€ bestellen, was 4€ günstiger ist als die UVP von 299€ ist. Bei Amazon ist es mit 304,99€ momentan deutlich teurer, der Preis könnte aber noch sinken:

Günstiges Bundle: Bei der Konsole handelt es sich natürlich um die normale Nintendo Switch (Edition 2019), nicht um die OLED-Version. Trotzdem ist der Preis recht günstig, wenn man bedenkt, dass man Super Mario Odyssey in der Regel selbst in Sales im Nintendo eShop nicht für weniger als 39,99€ findet. Der günstigste Preis der Retail-Fassung liegt laut Idealo derzeit bei 44,95€. Zieht man also den Wert des Spiels vom Gesamtpreis ab, bleiben für die Konsole nur noch rund 250€.

Preisgarantie: Das neue Switch-Bundle wird kostenfrei geliefert, auch bei MediaMarkt und Saturn. Bei allen drei Händlern gibt es übrigens eine Preisgarantie für Vorbesteller. Falls der Preis vor dem Release am Freitag noch sinken sollte, bekommt ihr also automatisch den günstigeren Preis, auch wenn ihr vorher schon mehr bezahlt habt. Das könnte vor allem für Amazon relevant sein, bei MediaMarkt und Saturn ist ein weiterer Preisnachlass hingegen nicht zu erwarten.

Wann kommt der neue Mario-Film?

Der neue heißersehnte Super Mario Bros.-Film wurde schon mehrfach verschoben, nun soll es aber endlich bald soweit sein. Premiere soll in den USA der 5. April, in Deutschland könnte der Kinostart wegen der Zeitverschiebung eventuell einen Tag später am 6. April erfolgen. Ganz sicher scheint das aber noch nicht. Alle wichtigen Infos zum neuen Mario-Film haben wir euch in diesem Artikel zusammengestellt: