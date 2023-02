Super Mario Bros.-Film: Alle Infos zur Story, Laufzeit und mehr

Der Super Mario Bros.-Film nähert sich seiner Veröffentlichung. So richtig lange dauert es jetzt nicht mehr, dann geht es endlich los. Nun gibt es einen neuen Leak, der wohl die Laufzeit des Kinofilms verrät. Allerhöchste Zeit, um hier einmal alle Infos zum Mario-Streifen zu bündeln.

Alles, was wir bisher über den Super Mario Bros.-Film wissen

Darum geht's: Super Mario landet im Pilzkönigreich, sucht Luigi, trifft Toad sowie Prinzessin Peach, Bowser greift an – das Übliche eben. Wie genau die Story zusammenhängt, bleibt auch nach den bisherigen Trailern noch etwas unklar, aber es dürfte turbulent werden. Mario Kart- und Yoshi-Fans kommen ebenfalls auf ihre Kosten.

Seht euch hier den zweiten Trailer an:

2:09 Der Super Mario Bros. Film - Neue Infos zu Story und Charakteren im zweiten Trailer

Den Game Awards-Trailer zu Super Mario Bros. findet ihr hier. Den ersten Trailer zum Mario-Film haben wir hier für euch.

Wann kommt der Film ins Kino? In einem guten Monat. Nach einer Verschiebung liegt der Kinostart jetzt auf dem 6. April 2023 .

Der Super Mario Bros.-Film soll laut einem bisher noch unbestätigten Leak 92 Minuten lang sein. Also etwas über eineinhalb Stunden (via: ifco).

Wer führt Regie? Aaron Horvath und Michael Jelenic. Das Drehbuch stammt von Matthew Fogel (Minions 2, Lego Movie 2). Produziert wird das Spektakel vom bekannten Illumination Studio.

Wer spricht wen? Die Stimmern im Super Mario Bros.-Film haben schon im Vorfeld für hitzige Debatten gesorgt. Vor allem Chris Pratt als Mario und Seth Rogen als Donkey Kong kamen eher durchwachsen an.

Super Mario (Chris Pratt/Leonhard Mahlich)

Luigi (Charlie Day/Gerrit Schmidt-Foss)

Bowser (Jack Black/Tobias Meister)

Peach (Anya Taylor-Joy)

Donkey Kong (Seth Rogen)

Toad (Keegan-Michael Key/Sascha Rotermund)

Kamek (Kevin Michael Richardson/Tilo Schmitz)

Cranky Kong (Fred Armisen/Rainer Fritzsche)

Auf Deutsch stehen viele Rollen immer noch nicht fest. Oder sie wurden noch nicht bekannt gegeben. Es besteht auch immer noch die Möglichkeit, dass im fertig synchronisierten Film andere Stimmen zu hören sind als im Trailer.

Dementsprechend sind einige dieser Angaben hier noch mit Vorsicht zu genießen. Sicher ist aber wohl auf jeden Fall: Nein, PietSmiet spricht nicht Super Mario, das war ein Spaß.

Was wissen wir sonst noch? Zum Beispiel, dass sich der geschätzte Kollege Tobias sehr auf den Super Mario Bros.-Film freut. Wieso und warum, erklärt er hier:

Genialer Fake-Trailer mit The Last of Us-Star Pedro Pascal: Last but not least gibt es auch noch einen ganz fantastischen SNL-Sketch. Darin sehen wir eine düstere, dreckige und dystopische Mario-Version im Stile der HBO-Serie The Last of Us mit Pedro Pascal (Joel) als Super Mario.

Wie doll freut ihr euch auf den Super Mario Film?