Riesiger Nintendo Switch Sale gestartet: Jetzt über 1000 Spiele zu Schnäppchenpreisen abstauben!

Im neuen Indie Sale des Nintendo eShop könnt ihr jetzt eine Menge Hits und Geheimtipps für Nintendo Switch günstig abstauben.

Der Nintendo eShop hat einen riesigen Sale gestartet, in dem ihr mehr als 1000 Spiele für Nintendo Switch günstiger bekommt. Unter den Angeboten finden sich einige der größten Indie-Hits aller Zeiten und auch viele Geheimtipps, die man sich zum reduzierten Preis nicht entgehen lassen sollte. In diesem Artikel haben wir euch zehn Highlights aus der langen Liste der Deals herausgesucht und stellen sie euch kurz vor. Die Übersicht über sämtliche Angebote findet ihr hier:

Hades

2:08 Hades - Götter-Rogue-like von den Bastion-Machern im Trailer

Im Roguelike Hades spielt ihr den Sohn des namensgebenden Gottes und kämpft euch durch die Unterwelt, um eurem Vater und dem Leben, das er euch vorherbestimmt hat, zu entkommen. Dabei stellen sich euch haufenweise Monster aus der griechischen Mythologie in den Weg, die ihr im Stile eines Action-RPGs wie Diablo aus der isometrischen Perspektive bekämpfen müsst. Unterstützung bekommt ihr von anderen Göttern, die euch besondere Fertigkeiten verleihen.

Wie bei Roguelikes üblich, müsst ihr nach dem Tod wieder von vorn anfangen, schaltet aber neue Waffen und Fähigkeiten frei. Außerdem entfaltet sich mit der Zeit eine erstaunlich komplexe Hintergrundgeschichte und ihr erfahrt immer mehr über die Welt der Götter und ihre Beziehungen zueinander. Das ist auch spielerisch relevant, denn wenn ihr mächtige Belohnungen haben wollt, solltet ihr die Götter, deren Bekanntschaft ihr unterwegs macht, besser nicht verärgern.

Dead Cells

1:25 Dead Cells im Launch-Trailer

Auch Dead Cells ist ein Roguelike, hierbei handelt es sich aber um einen Action-Plattformer mit 2D-Seitenansicht und verschachtelten, düsteren Levels, die an Castlevania-Klassiker erinnern. Seinen enormen Erfolg hat Dead Cells nicht zuletzt seinen spannenden und vielseitigen Kämpfen zu verdanken. Nach und nach schalten wir immer mehr Waffen und Fähigkeiten frei, die völlig unterschiedliche Taktiken und Spielstile erlauben.

Ähnlich vielfältig sind auch die Gegnertypen, die alle über ihre eigenen Angriffsmuster verfügen und uns deshalb dazu bringen, unsere Vorgehensweise immer wieder zu überdenken. Für zusätzlich Abwechslung sorgt, dass sich alle Level schon rein optisch stark unterscheiden und zudem alle ihre eigenen Herausforderungen mitbringen. Oftmals habt ihr dabei die Wahl, welchen Weg ihr einschlagt und welchen Level ihr als Nächstes spielt.

Enter the Gungeon

3:35 Enter the Gungeon - Test-Video zum knallharten Dungeon-Crawler - Test-Video zum knallharten Dungeon-Crawler

Enter the Gungeon ist eine Mischung aus Top-Down-Shooter und Roguelike. Ihr ballert euch durch Dungeons im Pixellook, die gefüllt sind mit gefährlichen Monstern und tödlichen Fallen, und seid stets auf der Suche nach besseren Waffen und Ausrüstung. Zwischendurch bekommt ihr es immer wieder mit spektakulären und kniffligen Bossgegnern zu tun, gegen die ihr nur eine Chance habt, wenn ihr neben Zielgenauigkeit auch über Geschick beim Ausweichen verfügt.

Das Tempo und der Schwierigkeitsgrad sind ziemlich hoch, weshalb häufiges Scheitern und Neustarten zum Spiel gehören. Die neuen Waffen, Gegenstände und Charaktere, die ihr bei euren Versuchen freischaltet, sorgen aber dafür, dass ihr trotzdem ständig Fortschritte macht. Außerdem könnt ihr euch Unterstützung holen, denn Enter the Gungeon verfügt über lokalen Koop für zwei Spieler*innen.

Moonlighter

Moonlighter vermischt Dungeon Crawler und Lebenssimulation.

Moonlighter vermischt Elemente einer Aufbau- und Lebenssimulation im Stile eines Stardew Valley oder Harvest Moon mit einem Dungeon Crawler. Tagsüber kümmert ihr euch um euren eigenen Laden, in dem ihr Abenteurern die passende Ausrüstung für ihre Expeditionen verkauft. Nachts wagt ihr euch selbst in den örtlichen Dungeon und sucht dort nach Beute, die ihr dann am nächsten Tag in eurem Shop verkaufen könnt.

Nebenbei freundet ihr euch auch mit den anderen Dorfbewohnern an, die euch durch ihre Handwerks- und Verzauberungskünste nützlich sein können. Laufen eure Geschäfte gut, könnt ihr nicht nur euren Shop nach und nach ausbauen, sondern sogar eurem gesamten Heimatdorf zu Glanz verhelfen. Reichtum allein ist allerdings nicht euer Ziel. Ihr wollt nämlich auch das Geheimnis des Dungeons erforschen, der Tore zu fremden Welten beherbergen soll.

Spiritfarer: Farewell Edition

1:17 Spiritfarer - Wunderschönes Abenteuer mit Seelen-Thematik ist jetzt für Nintendo Switch erhältlich

In Spiritfarer: Farewell Edition spielen wir die junge Stella, deren Aufgabe darin besteht, mit ihrem Schiff die Seelen der Toten ins Jenseits zu befördern und ihnen dabei zu helfen, mit ihrem Leben abzuschließen. Das Gameplay ist eine kreative Mischung aus Aufbauspiel, Jump&Run und Erkundungsspiel. Bis die Toten bereit sind, ihr Leben loszulassen, wohnen sie nämlich auf dem Schiff und wollen angemessene Unterbringung und Verpflegung. Hier spielt sich der Aufbau-Teil des Spiels ab.

Unterwegs können wir an vielen kleinen Inseln an Land gehen, wo wir mit Bewohnern sprechen, Handel treiben und mehr über die Vergangenheit der Toten herausfinden. Auch viele wichtige Ressourcen finden wir hier. Die größten Schätze sind jedoch oft an entlegenen Winkeln verborgen, die schwer zu erreichen sind. Hier kommt das Jump&Run-Gameplay zum Einsatz. Daneben gibt es noch verschiedene Minispiele, zum Beispiel können wir uns auf dem Schiff die Zeit mit Angeln vertreiben.

No Man’s Sky

1:54 No Man's Sky-Trailer zur Switch-Version

Falls ihr Lust habt, auf eurer Nintendo Switch die unendlichen Weiten des Weltalls zu erkunden, dann ist No Man’s Sky ein Muss. Hier könnt ihr euch mit eurem eigenen Raumschiff frei durch ein riesiges Universum mit 18 Trillionen Planeten bewegen. Seit seinem ursprünglichen Release wurde No Man’s Sky immer wieder durch Updates erweitert und mit zusätzlichen Inhalten und ganz neuen Gameplay-Systemen gefüllt, sodass ihr nun ein Paket mit gewaltigem Umfang bekommt.

Was genau ihr nun in dieser Spielwelt anstellen wollt, bleibt weitgehend euch überlassen. Beispielsweise könnt ihr euch auf Planeten niederlassen, dort Ressourcen abbauen und eine riesige Basis errichten. Ihr könnt aber auch fremde Spezies erforschen und den Umgang mit ihnen lernen oder Handel mit Außerirdischen treiben. Kämpfe gibt es selbstverständlich auch, und zwar sowohl spektakuläre Weltraumschlachten als auch Gefechte am Boden gegen furchterregende Kreaturen.

Wartales

Wartales bietet große spielerische Freiheit und spannende Taktikkämpfe.

Der Taktikhit Wartales ist erst im September für Nintendo Switch erschienen, jetzt bekommt ihr ihn bereits günstiger. Es handelt sich um ein Open-World-Sandboxspiel, in dem ihr eure eigene Söldnertruppe aufbaut und zu Ruhm und Reichtum führt. Ein konkreter Weg wird euch dabei nicht vorgegeben. Ihr könnt Aufträge annehmen, die Welt mit ihren Geheimnissen und uralten Ruinen erkunden oder euch Handel und Handwerk widmen, wie es euch gefällt.

Den spielerischen Kern von Wartales bilden die Taktikkämpfe, die im Gegensatz zur Erkundung der Welt rundenbasiert ablaufen und an Hits wie XCOM oder Baldur’s Gate 3 erinnern. In diesen nutzt ihr klug das Terrain aus, fallt euren Gegnern in den Rücken und könnt sie sogar so demoralisieren, dass sie die Flucht ergreifen. Ihr könnt übrigens nicht nur allein, sondern auch in einer Gruppe aus bis zu vier Spieler*innen losziehen, und zwar online oder lokal mit mehreren Konsolen.

Bastion

7:14 Bastion - Test-Video zum Actionspiel

Mit einem Preis von nur 2,49€ gehört der Indie-Klassiker Bastion zu den günstigsten Schnäppchen auf unserer Highlight-Liste. Das vom Studio hinter dem oben genannten Hades stammende, isometrische Action-Rollenspiel fasziniert schon allein durch sein wunderschönes, märchenhaftes Artdesign und seine ungewöhnliche Erzählweise: Die Aktionen unserer stummen Hauptfigur werden ständig von kreativen Kommentaren eines Erzählers begleitet.

Wir schlüpfen in die Rolle eines namenlosen Kindes, das durch eine in viele kleine Inseln zerbrochene Welt reist mit dem Ziel, sie wieder zusammenzusetzen. Bei den Kämpfen ähnelt Bastion Hack&Slash-RPGs wie Diablo. Ihr könnt auch im Level aufsteigen und neue Waffen finden, die sich allesamt unterschiedlich spielen und eigene Vor- und Nachteile haben. Das Fortschrittssystem ist aber eher zweitrangig. Um besser zu werden, müsst ihr in erster Linie selbst dazulernen.

Pikuniku

Pikuniku ist ein Rätsel-Abenteuer, das fröhlich wirkt, aber düstere Geheimnisse verbirgt.

Pikuniku ist ein Rätsel-Adventure, in dem ihr eine bunte, fröhlich wirkende 2D-Welt voller schrulliger, aber charmanter Figuren erkundet. Die friedliche Atmosphäre entpuppt sich allerdings als bloße Fassade, schon bald kommt ihr nämlich einer düsteren Verschwörung auf die Spur und habt kaum eine andere Wahl, als eigenhändig eine kleine Revolution zu starten, um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen.

Die Rätsel, die der wichtigste Teil des Gameplays von Pikuniku sind, sind zwar oft fordernd, aber stets fair. Da es zudem keinerlei Zeitdruck gibt, ist die Spielerfahrung insgesamt eher entspannt. Für Abwechslung sorgen gelegentlich Minispiele wie zum Beispiel ein Basketball-Match oder auch kleinere Jump&Run-Passagen. Zusätzlich zur Solo-Kampagne gibt es separate Multiplayer-Level für den lokalen Koop zu zweit.

Heave Ho

In Heave Ho schwingt ihr euch im Team über tödliche Abgründe hinweg.

Heave Ho ist die ideale Wahl für alle, die nach einem kurzweiligen Koop-Spiel suchen. Hier müsst ihr skurrile Wesen mit kartoffelförmigen Körpern, die über keine Beine, aber über sehr lange Arme verfügen, durch Level voller Gefahren und bodenloser Abgründe steuern. Dazu krallt ihr euch zunächst irgendwo fest und schwingt hin und her, um Schwung zu holen und euch selbst anschließend quer durch den Level zu schleudern.

Gute Zusammenarbeit lohnt sich, denn mehrere der langarmigen Kartoffelwesen können zusammen lange Ketten bilden, wodurch es viel einfacher wird, breite Schluchten zu überwinden. Außerdem könnt ihr euch gegenseitig auffangen und so verhindern, dass ihr an eurem Ziel vorbei ins sichere Verderben fliegt. Bis zu vier Spieler*innen können im lokalen Koop gemeinsam an einer Konsole spielen.

Über 1000 weitere Switch-Spiele im Angebot

Wie gesagt, sind die vorgestellten Spiele nur ein kleiner Ausschnitt aus den vielen Angeboten im Nintendo eShop. Es lohnt sich auf jeden Fall, selbst nochmal einen Blick auf den großen Indie-Sale zu werfen und die Angebote zu durchstöbern. Dieser Link bringt euch zur Übersicht: